María Lafuente, asesora financiera: "Hay un mes en el que jubilarte anticipadamente aumenta tu pensión"

Después de una larga vida laboral, son muchos los trabajadores que valoran adelantar su jubilación en España. Una posibilidad que seguirá existiendo en los próximos años, aunque con cambios importantes.

A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para la mayoría de los trabajadores, mientras que la jubilación anticipada podrá solicitarse desde los 63 años, según los años cotizados.

En este escenario, elegir bien el momento para presentar la solicitud cobra cada vez más importancia. Y es que, según explica la asesora financiera María Lafuente, existe un mes del año que puede resultar especialmente interesante para quienes estén pensando en jubilarse antes de tiempo.

Qué mes es mejor para jubilarse anticipadamente

La experta ha hablado en uno de sus vídeos recientes sobre un aspecto que muchas personas pasan por alto cuando preparan su jubilación: la fecha exacta en la que solicitan la pensión: "¿Sabías que hay un mes del año en el que jubilarte anticipadamente puede hacer que cobres más dinero durante toda tu jubilación?", comienza.

Según explica María Lafuente, no se trata únicamente de decidir si jubilarse antes o después, sino de analizar cuidadosamente cuándo conviene hacerlo.

"Mucha gente piensa que jubilarse anticipadamente consiste únicamente en dejar de trabajar antes pero el momento exacto en el que presentas la solicitud, puede marcar una diferencia muy importante", advierte.

En este sentido, la asesora financiera señala el último mes del año: "Según explica también el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, diciembre es el mes más interesante", asegura.

La razón es sencilla. Quienes acceden a la condición de pensionistas antes de que termine el año pueden beneficiarse de la revalorización de las pensiones que se aplica en enero: "Si tu pensión empieza antes de terminar el año, te beneficias de la revalorización anual para el año siguiente".

La opción más rentable

Sin embargo, este no es el único aspecto que conviene tener en cuenta. María Lafuente recuerda que adelantar la jubilación exactamente dos años no siempre es la opción más rentable. Esto se debe a que los coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social varían en función del tiempo de adelanto y de los años cotizados.

"En algunos casos, esperar unos pocos meses puede reducir muchísimo la penalización que se te aplica en la pensión y esto puede significar cientos de euros que vas a cobrar de más durante toda tu vida", detalla la experta.

Por ello, antes de presentar la solicitud, los expertos recomiendan estudiar cada caso de forma individual y calcular cómo afectará la fecha elegida a la cuantía final de la prestación.

Y concluye con una reflexión para quienes están pensando en retirarse antes de tiempo: "La pregunta que te tienes que hacer no es si jubilarte antes, es si hacerlo en ese momento es la mejor decisión para tu bolsillo".