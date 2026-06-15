España marca las normas: los desempleados que agoten el paro recibirán una ayuda de hasta 1.600 euros mensuales

El desempleo continúa siendo uno de los principales retos sociales en España. Aunque las cifras han mejorado en 2026 respecto al año anterior, el paro sigue afectando a millones de personas en todo el país.

Entre marzo y abril, el número de desempleados registrados rondó los 2,42 millones, según el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva esa cifra hasta los 2,71 millones.

Las mujeres siguen siendo el colectivo más afectado por esta situación. De hecho, a comienzos del año, cerca de 1,47 millones estaban en paro, lo que supone alrededor del 60 % del total y mantiene una tasa de desempleo superior a la de los hombres.

En un contexto en el que encontrar empleo sigue siendo complicado para muchas personas, las ayudas económicas juegan un papel fundamental. En el caso de la prestación por desempleo, esta continúa siendo el principal apoyo para quienes pierden su trabajo y puede cobrarse durante un máximo de dos años si se cumplen los requisitos de cotización exigidos.

Pero cuando esa ayuda se agota, surge una duda habitual entre los desempleados: qué opciones quedan disponibles. En este punto, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se presenta como una alternativa para quienes siguen sin encontrar trabajo y necesitan mantener unos ingresos mínimos.

Menos trámites para solicitar esta ayuda

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que las personas que cumplan los requisitos pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital. En 2026, esta prestación puede alcanzar los 1.642 euros mensuales en determinados casos, según la situación de cada hogar.

Además, la gestión de la ayuda se ha simplificado gracias a las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 2/2024. La norma establece un intercambio automático de información entre el SEPE y la Seguridad Social para acelerar los trámites y facilitar el acceso a la prestación.

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👉 Los perceptores de desempleo asistencial que dejan de recibirlo pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, sin trámites.



👉 No hay que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna.



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La medida impulsada por el Ministerio de Inclusión pretende reducir la burocracia que suele acompañar a este tipo de ayudas. El objetivo es que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la prestación de una forma más rápida y sencilla, como defendía hace unos meses la propia ministra Elma Saiz.

En la práctica, cuando se acerque el final de la prestación por desempleo, el SEPE informará al beneficiario de la posibilidad de autorizar el uso de sus datos y los de su unidad familiar. Una vez otorgado el consentimiento, la tramitación del Ingreso Mínimo Vital podrá iniciarse de forma automática, sin apenas gestiones adicionales.

Una vez autorizada la consulta de datos, la Seguridad Social recibe la información necesaria para estudiar el caso y resolver la solicitud en un plazo reducido. De este modo, se facilita la transición entre la prestación por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital, evitando periodos sin ingresos.

A esta simplificación de los trámites se suma una mejora económica. El Gobierno ha aumentado la cuantía del IMV en más de un 11% este año, lo que supone importes más elevados en función de la composición y las necesidades de cada hogar.

Las cuantías del Ingreso Mínimo Vital varían en función de la composición del hogar. Mientras que una persona sola puede percibir algo más de 730 euros al mes, las unidades familiares más numerosas pueden superar los 1.600 euros, especialmente cuando hay menores a cargo.

Cuando se reconoce el derecho a la prestación, su inicio puede coincidir con el fin del paro, lo que permite mantener unos ingresos sin interrupciones.

No obstante, si el procedimiento automático no se activa o el beneficiario no autoriza el uso de sus datos, siempre es posible solicitar el IMV directamente a través de la Seguridad Social mediante un trámite que se ha simplificado en los últimos años.