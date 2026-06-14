Los economistas coinciden: "Solo los que ganan más de 60.000 euros aportan más de lo que reciben"

La situación laboral en España preocupa a gran parte de los ciudadanos, sobre todo por la calidad del empleo actual, donde más del 38% de los trabajos temporales no superan la semana y los despidos de fijos en periodo de prueba se han multiplicado en los últimos años.

A pesar de que la última reforma laboral mejoró las condiciones de los fijos discontinuos al subir el coste de los despidos, muchos expertos coinciden a la hora de asegurar que sigue existiendo una preocupante precariedad laboral.

Aunque se sigue creando mucho empleo, el problema que muchos indican es que se encuentra muy concentrado en sectores de baja productividad y con bajos salarios, lo que lleva a que el mercado laboral atraviese un momento complicado.

De hecho, un 80% de los nuevos empleos se concentran en trabajadores inmigrantes, que son más demandantes de recursos públicos de lo que aportan, como sucede con el resto de españoles que se encuentran en su mismo segmento.

Es más, los economistas recalcan que "solo los que ganan más de 60.000 euros aportan más de lo que reciben por prestaciones". Por este motivo, su recomendación es clara, y es apostar por traer inmigración que cobre más de 60.000 euros, o se estará agrandando el problema de desigualdad con los trabajadores.

La evolución de los sueldos

Hay economistas que advierten de que, dado que actualmente a los jóvenes se les inculca que apuesten por carreras universitarias para tener trabajo en el futuro, los trabajos menos cualificados han pasado a ser los más demandados entre los empresarios.

El hecho de que cada vez haya más personas a trabajar desde un ordenador y al mismo tiempo dejen de lado oficios tradicionales en los que tengan que trabajar con las manos, esto está provocando una falta de relevo generacional que al mismo tiempo provoca que se revaloricen.

Todo ello llevará a que las empresas compitan por captar fontaneros, albañiles, electricistas y yeseros cualificados, que además tienen claro que la demanda de viviendas provocará que las empresas de construcción se encuentren en disposición de pagar sueldos altos a estos trabajadores.

Es por este motivo por el que muchos economistas avisan de que será cuestión de pocos años que profesiones que hoy en día continúan siendo infravaloradas permitan a los trabajadores cobrar sueldos de 5.000-6.000 euros.

De esta forma, dada su evolución, este tipo de trabajos que no exigen estudios para su desempeño se convierten en una buena alternativa para quienes prefieren no estudiar, pudiendo aprovechar la nueva etapa que se avecina, aunque para ello tendrán que formarse, adaptarse y, sobre todo, reconsiderar trabajos que antes parecían menores.

Los expertos tienen claro que, aunque en España se sigue asociando el trabajo manual con el fracaso escolar, esto es erróneo, ya que formarse en un oficio puede ser la decisión más inteligente en el mercado actual.

El 60% cobra menos de 24.000 euros

La situación del mercado laboral en España sigue generando gran preocupación, ya que, más allá de la creación de empleo, se aprecia una gran precariedad para los asalariados de nuestro país.

En uno de los últimos informes del Ministerio de Hacienda muestra que el 60,53% de los trabajadores de España cobran menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) con datos de 2024, cuando el sueldo mínimo se situaba en 15.876 euros al año.

Esto significa que más de la mitad de los asalariados perciben menos de 24.000 euros anuales, una situación en la que se sitúan 12,5 millones de personas. Se trata de un dato que provoca que muchos reclamen medidas para tratar de combatir esta situación.

Actualmente, la gran mayoría de los trabajadores (4,85 millones) se sitúa en el rango de entre 1 y 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, la mayor parte de los trabajadores españoles cobran entre 15.876 euros al año y 23.814 euros. El salario medio en esta franja se sitúa en 19.609 euros al año.

El siguiente colectivo más numeroso es el que se coloca entre 0 y 0,5 veces el SMI, es decir, 7.398 euros al año, siendo 3,95 millones de españoles los que forman parte de este grupo, donde el suelo medio se sitúa en tan solo 3.356 euros anuales.

Por otro lado, el tercer tipo de asalariado más numeroso es el que se encuentra en un rango de entre 0,5 y 1 veces el SMI (entre 7.398 y 15.876 euros al año), en este caso cobrando una media de 12.154 euros anuales.

Precariedad en los salarios españoles

Actualmente, se percibe una falta de poder adquisitivo en gran parte de los asalariados españoles, la cual se aprecia sobre todo cuando se tiene en cuenta el mercado inmobiliario, con unos precios de la vivienda disparados que hacen que los jóvenes no tengan capacidad para comprar y, en muchas ocasiones, para alquilar un inmueble.

A ello se suma la gran inflación de todos los bienes que ha sufrido España, lo que lleva a que muchos de los ciudadanos se muestren muy preocupados por la situación, y es que los salarios no crecen al mismo ritmo que lo hacen los precios.

Más allá de los salarios estancados, la precariedad laboral en España se ve afectada por la inestabilidad laboral y la temporalidad de los contratos, así como por el desajuste entre la formación universitaria y la demanda laboral.