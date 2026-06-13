Ya es oficial: España prohibirá la entrada a los viajeros a los que les queden menos de tres meses de vigencia en su pasaporte

España ya no solo tiene al turismo como motor, sino como el eje central de su economía. El país se ha consolidado como el segundo destino más visitado del mundo tras cerrar 2025 con un récord de 96,8 millones de turistas internacionales.

Esta marea de visitantes sigue llenando las playas mediterráneas cada verano, aunque el fenómeno actual va mucho más allá del sol y la playa. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Valencia baten récords de ocupación prácticamente todo el año, impulsadas por un turismo gastronómico, cultural y de bienestar que está disparando el interés internacional.

Precisamente por ese flujo masivo de viajeros, los controles fronterizos se han endurecido y las autoridades recuerdan cada vez con más insistencia la importancia de viajar con la documentación en regla. De hecho, España ya deniega el ingreso a cualquier turista de fuera de la Unión Europea cuyo pasaporte tenga menos de tres meses de vigencia tras la fecha prevista de salida.

El requisito del pasaporte que puede impedir la entrada a España

Pese a que esta exigencia pueda parecer una medida de última hora, no es una novedad. El requisito se rige por el Código de fronteras Schengen, la normativa europea que unifica el control migratorio de este espacio común y que los puertos y aeropuertos de todo el continente aplican de forma sistemática desde hace años.

La regla afecta a los ciudadanos de terceros países, es decir, a quienes no tienen nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea ni de países asociados como Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein.

Para todos ellos, el pasaporte debe seguir siendo válido durante al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo. El detalle importante es precisamente ese: no basta con que el documento esté vigente durante el viaje, sino que debe conservar ese margen extra una vez finalizada la estancia.

El objetivo de esta exigencia es evitar problemas legales y administrativos si ocurre algún imprevisto que retrase el regreso del viajero.

Una hospitalización inesperada, la cancelación de un vuelo, una emergencia familiar o incluso una ampliación autorizada de la estancia podrían dejar al turista con el pasaporte caducado mientras todavía permanece dentro del espacio Schengen.

Ese "colchón" temporal busca impedir que una persona quede indocumentada o en situación irregular.

Imagen de las pantallas de un aeropuerto.

Por eso, las autoridades fronterizas aplican el requisito de manera estricta. Si un turista tiene previsto permanecer dos semanas en España pero su pasaporte caduca dentro de dos meses, no podrá entrar en el país.

Aunque el documento siga siendo válido el día de llegada, al descontar el tiempo de estancia no se cumplirían los tres meses obligatorios posteriores a la salida prevista del territorio europeo.

Esta obligación no distingue edades y se aplica de manera idéntica a los menores de edad. Cada niño o bebé debe viajar con su propio pasaporte individual, el cual está sujeto a la misma exigencia de los tres meses de margen extra, por lo que un error en la documentación de un menor puede truncar el viaje de toda la familia.

La consecuencia de este incumplimiento es inmediata. En el propio control de entrada, la Policía Nacional tiene la potestad de denegar el acceso al viajero y decretar su regreso al país de origen.

En este escenario, cumplir con el resto de los requisitos no sirve de nada: contar con billetes de vuelta, reservas de hotel confirmadas, seguro médico o solvencia económica garantizada queda completamente invalidado si el pasaporte no cumple con el colchón temporal que exige la normativa europea.

Junto a este margen temporal, el Código Schengen impone una segunda condición: el documento debe haber sido expedido dentro de la última década.

Esta norma invalida automáticamente aquellos pasaportes antiguos que, pese a haber sido prorrogados manualmente y conservar validez legal en su país de origen, superan los diez años de antigüedad.

Esta situación afecta especialmente a turistas de fuera de Europa que organizan sus vacaciones con poca antelación; al creer erróneamente que basta con tener el documento en vigor durante los días del viaje, terminan descubriendo en el propio control migratorio que las exigencias europeas requieren un margen mucho mayor.