Conchita, abuela cocinera, sobre su mejor receta de croquetas: "Son 3 cucharadas de harina por medio litro de leche"

En las redes sociales hay muchos chefs que comparten sus trucos y mejores recetas, pero ninguno como Conchita, la abuela cocinera que se ha hecho popular en las redes sociales de la mano de Maximiliana, una startup dedicada a crear y distribuir móviles a personas mayores sin conocimientos digitales.

Así nació su andadura en TikTok (@maximiliana.es), donde Conchita comparte con los miles de seguidores de la cuenta sus mejores recetas, entre las que no puede faltar la receta tradicional de croquetas de jamón caseras.

Estas croquetas son uno de los clásicos de la cocina española que no falta en ningún bar o restaurante del país, todo un manjar que se prepara con pocos ingredientes y que debe ser cremoso por dentro y crujiente por fuera para que la experiencia sea la mejor posible.

Siguiendo la receta de esta abuela cocinera, se pueden conseguir las mejores croquetas en casa, para lo que ella tiene claro que se hacen con tres cucharadas de harina y medio litro de leche.

La receta de croquetas de jamón caseras de Conchita

Para preparar unas 20-22 croquetas de jamón caseras siguiendo la receta tradicional que Conchita ha compartido en las redes sociales, se necesita reunir los siguientes ingredientes:

100 gramos de jamón serrano (se pueden usar virutas de jamón)

500 ml de leche

3 cucharadas soperas de harina de trigo

Una cebolla

Un huevo (para el rebozado)

Pan rallado

Aceite para freír

Con solo reunir estos ingredientes se pueden comenzar a preparar unas deliciosas croquetas de jamón siguiendo la receta tradicional. Conchita explica paso a paso cómo se pueden preparar para que todo el mundo pueda disfrutar en su casa de este auténtico manjar.

Para empezar, prepara el sofrito, por lo que pocha la cebolla hasta que quede muy tierna. La cebolla debe cocinarse lentamente durante unos 120 minutos aproximadamente para que quede bien blandita y pueda aportar todo su sabor a la masa de las croquetas.

Mientras tanto, se pica el jamón serrano en trozos pequeños, lo que puede hacerse con un cuchillo o bien con una picadora o simplemente con unas tijeras. Una vez que se ha picado, se añade a la sartén junto a la cebolla y se rehoga durante unos instantes.

Hecho lo anterior, y con el jamón ya integrado con la cebolla, llega el momento de añadir las tres cucharadas colmadas de harina. Uno de los pasos más importantes de la receta, como explica Conchita, pasa por cocinar bien la harina antes de añadir la leche.

Si este paso se omite o no se hace bien, las croquetas pueden terminar por adquirir un sabor a harina cruda que no será nada agradable y que arruinará el resultado final. La harina se debe rehogar durante varios minutos, removiendo constantemente.

Cuando ya se haya cocinado la harina, es el turno de agregar la leche poco a poco. La leche puede estar a temperatura ambiente y se debe ir incorporando progresivamente mientras se va removiendo para evitar que lleguen a formarse grumos.

A medida que la mezcla absorbe la leche, se va formando una masa cremosa y homogénea. En el momento de prepararla, se irá viendo la textura que va obteniendo, y puede llegar a necesitar un ajuste de la cantidad de leche para que el resultado final sea el esperado.

En este caso, Conchita se aleja de otras muchas recetas que lo que hacen es preparar primero la bechamel y luego incorporar el relleno, sino que apuesta por la receta tradicional en la que todos los ingredientes se cocinan juntos desde el principio.

Cuando la masa alcanza la consistencia apropiada, se vierte en una fuente. Para evitar que se pueda formar una costra superficial durante el enfriado, se cubre con papel film transparente colocado directamente en contacto con la superficie de la masa.

Se deja enfriar durante varias horas, siendo lo ideal mantenerla en la nevera durante 3-4 horas o incluso hasta el día siguiente, de forma que se pueda dar tiempo para que la masa se encuentre perfecta para continuar con la elaboración de estas croquetas caseras.

Una vez que está fría la masa, llega el momento de formar las croquetas, para lo que se toman pequeñas porciones, dándoles forma con las manos y buscando que todas tengan un tamaño similar para que se puedan cocinar de manera uniforme.

Conchita opta por preparar un rebozado tradicional, para lo que prepara un huevo batido y un plato con pan rallado. Cada croqueta se pasa primero por el huevo y luego por el pan rallado hasta que queda completamente cubierta.

Un truco interesante para su elaboración consiste en elaborar pan rallado casero aprovechando restos de pan duro tostado y triturado, consiguiendo de esta forma el mejor resultado final.

Después de haber rebozado las croquetas, se calienta abundante aceite en una sartén, pudiendo utilizar aceite de oliva virgen o aceite de girasol. Las croquetas se fríen por tandas, evitando llenar demasiado la sartén para permitir que se cocinen correctamente.

Durante la fritura se van girando las croquetas para que adquieran un color dorado uniforme por todos los lados y se cocinen bien, y una vez listas, se retiran para colocarlas sobre una fuente con papel de cocina.

Siguiendo este proceso se pueden conseguir unas 20-22 croquetas de jamón caseras, con una textura cremosa en el interior y una cobertura dorada y crujiente.