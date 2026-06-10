Los chefs valencianos coinciden: "El mejor arroz no se hace con caldo; lleva una capa fina de aceite caliente"

Sin lugar a dudas, la paella valenciana es uno de los platos más representativos de la gastronomía española, en especial de la Comunidad Valenciana, donde se puede disfrutar de las mejores preparaciones de arroz en todo el país.

El arroz es uno de los grandes protagonistas de la cocina y no solo por la gran versatilidad que ofrece en la cocina, sino también por ser un plato muy relacionado con los momentos de celebración y encuentros con familiares y amigos.

Sin embargo, para que la experiencia sea todo un éxito, hay que prestar atención a cada detalle, que van desde la elección de los ingredientes hasta el punto exacto de cocción y el control del tiempo de elaboración.

En este sentido, Valencia da una lección al resto de España, dejando claro que para hacer el mejor arroz es imprescindible cubrir la paella con una capa fina de aceite caliente antes de añadir el caldo, un toque secreto que puede marcar la diferencia.

Las claves para conseguir el mejor arroz

Las recomendaciones de los cocineros valencianos, de sobra conocidos por su experiencia en la elaboración de arroces, son claras, y una de las más importantes es apostar por productos de una buena calidad.

Todos ellos aseguran que para conseguir un buen arroz no hay que cometer el error de recurrir a ingredientes mediocres, sino que la clave está en los productos frescos, que sean bien escogidos y que sean capaces de aportar sabor, aroma y carácter propio a la elaboración.

Si hablamos de arroces y de Valencia, uno de los grandes referentes es Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, quien muestra su predilección por el grano tipo sénia para preparar sus arroces, ya que consigue absorber los gustos del fumet de pescado y marisco que prepara usando rape y sepia.

Tanto Dacosta como otros expertos chefs valencianos insisten en que no todos los granos son iguales y que cada una de las variedades tiene unas características que hacen que necesite de un tiempo y una cantidad de caldo diferente.

Más allá de elegir el grano apropiado para cada receta, los expertos insisten en la importancia que tiene el aceite de oliva en la preparación de una buena paella. Sin embargo, los chefs insisten en que no se debe usar en exceso, porque puede oscurecer el sabor, ni tampoco usar demasiado poco, pues hará que el arroz quede seco e insípido.

Quique Dacosta insiste en la importancia de cubrir la paella con una capa fina de aceite caliente para sellar perfectamente los ingredientes antes de agregar el arroz y el caldo, que marca la diferencia en la textura y sabor final.

Ingredientes frescos y de buena calidad

Para preparar la paella valenciana tradicional, es necesario hacer un sofrito separado, en el que, por un lado, se preparen las carnes de pollo y conejo y, por el otro, las verduras. Luego se elabora el sofrito de arroz a fuego suave, antes de añadir el caldo caliente.

Una vez que empieza a hervir, se deben dejar 10 minutos a fuego fuerte, 5 minutos a fuego lento y finalmente subir el fuego los últimos 2 minutos para obtener el deseado socarrat, esa fina capa de arroz tostado y crujiente que se forma en la base de la paella.

Sin embargo, los chefs valencianos advierten de que no sirve de nada elegir un buen grano y utilizar bien el aceite si luego no se hace una buena selección de ingredientes. De ahí que hagan tanta insistencia en la necesidad de usar ingredientes frescos y de buena calidad.

La calidad del pollo, el conejo, las verduras y el caldo será clave para conseguir el mejor resultado de la receta. Por tanto, los expertos en paella dejan claro que es fundamental usar productos frescos y equilibrados, pero también respetar la tradición si se busca un resultado clásico.

No obstante, para quienes quieren ser más creativos en la cocina, pueden optar por añadir determinados ingredientes que pueden darle un toque especial, como agregar romero justo antes de acabar la cocción, lo que le da un aroma especial.

Las principales variaciones de la paella valenciana

La paella es uno de los grandes patrimonios culinarios de Valencia, un plato conocido a nivel industrial que, más allá de su receta tradicional, se puede preparar con otras variedades que, no obstante, son elaboraciones realmente sabrosas.

Entre las variantes más populares se encuentra la paella de marisco, en la que se sustituye la carne de la paella tradicional por marisco (cigalas, gambas, mejillón mediterráneo…), lo que da lugar a un sabor muy diferente pero exquisito.

A la hora de prepararla, se prepara un sofrito que incluye cebolla, además de que se debe contar con un caldo de pescado o fumet elaborado con anterioridad.

También es muy popular el arroz negro, que consigue adquirir este color gracias a la tinta del calamar o la sepia, que no solo sirve para aportar color, sino para aportar un sabor intenso. En el plato también cobra gran protagonismo el calamar, combinado con sepia, gambas y otros mariscos.

Tampoco se puede dejar de lado al arroz con bogavante, en el que este último es su elemento estrella. Se sirve troceado y aporta un gran sabor, por lo que no requiere de muchos más ingredientes. Para su preparación se necesita caldo de pescado.