Pilar García de la Granja, economista: "El día 1 de julio se va a disparar el precio de la gasolina en España"

Durante los últimos años, el precio de los carburantes ha sido uno de los indicadores que mejor ha reflejado la inestabilidad económica y geopolítica internacional.

Tras los máximos alcanzados en 2022 a raíz de la invasión de Ucrania, los surtidores han atravesado sucesivas etapas de subidas y bajadas condicionadas por el precio del petróleo, la evolución de la inflación y las medidas fiscales aprobadas por los gobiernos europeos.

En España, la situación volvió a tensionarse esta primavera tras el estallido del conflicto entre Irán e Israel y la gasolina llegó a encarecerse más de un 40% desde el inicio de la crisis y el diésel cerca de un 46%. Actualmente, el precio medio de la gasolina 95 ronda los 1,57 euros por litro, mientras que el gasóleo se sitúa en torno a 1,68 euros.

Sin embargo, ese alivio tiene fecha de caducidad. El Gobierno tiene previsto mantener hasta el 30 de junio la reducción temporal del IVA de los carburantes del 21% al 10%, una medida extraordinaria aprobada para amortiguar el impacto de la crisis energética.

Con el final de esta bonificación fiscal, diversos expertos alertan de que el precio de repostar volverá a dispararse en pleno inicio de las vacaciones de verano.

Una nueva subida

De acuerdo con la experta económica Pilar García de la Granja durante su participación en las 'Clases de Economía' de La Linterna, en COPE, "el día 1 de julio se disparará el precio de la gasolina", una afirmación que se apoya en la desaparición de las rebajas fiscales que todavía permanecen vigentes para los carburantes.

La medida, que termina el próximo 30 de junio, bajó el IVA de la gasolina y el diésel del 21% al 10%, y también recortó el impuesto sobre hidrocarburos al mínimo que permite Europa. La idea era frenar el subidón de los precios de la energía por la crisis en Oriente Próximo, buscando que el bolsillo de la gente no sufriera de golpe todo el impacto del aumento del petróleo.

En el sector ya se da por hecho que el golpe se notará de inmediato y, de hecho, los analistas calculan que el combustible subirá entre 20 y 30 céntimos por litro.

Esto significa que la gasolina 95 pasaría de los 1,57 euros actuales a rondar los 1,85 euros. Y ojo con el diésel, porque los pronósticos más pesimistas avisan de que podría romper otra vez la barrera psicológica de los dos euros por litro.

La subida no responde únicamente a una cuestión fiscal, sino que el mercado petrolero atraviesa un momento de gran incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

La paralización de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ha provocado nuevos repuntes del crudo, que en los últimos días ha registrado aumentos superiores al 5%.

Imagen de ilustración.

Al final, cuando el barril se encarece, las refinerías pagan más por la materia prima y ese incremento termina trasladándose al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

A ello se suma el inicio de la temporada estival. El verano suele ser uno de los periodos de mayor demanda de carburantes debido al aumento de los desplazamientos por vacaciones.

Cuando coincide una demanda elevada con un contexto internacional incierto y la retirada de ayudas fiscales, el resultado suele traducirse en precios más altos.

La propia García de la Granja considera que la reacción de los conductores será inmediata. Según explicó, durante los últimos días de junio podrían producirse largas colas en muchas estaciones de servicio, ya que numerosos usuarios intentarán llenar el depósito antes de que entren en vigor los nuevos precios.

La economista llegó a asegurar que las colas previstas para los días 29, 30 y 31 de junio podrían ser "históricas" ante la expectativa de un encarecimiento generalizado.

La preocupación por el coste de los carburantes llega además en un momento especialmente delicado para los hogares españoles. Desde el pasado 1 de junio también han desaparecido parte de las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas.

El IVA de ambos suministros ha vuelto al 21% y el impuesto especial sobre la electricidad ha recuperado su nivel habitual, lo que supondrá un incremento en las facturas energéticas durante los próximos meses.

Los expertos energéticos advierten de que este verano puede ser especialmente complicado para muchas familias. Al aumento previsto de los carburantes se sumará una factura eléctrica más elevada precisamente cuando el uso de aire acondicionado alcanza sus máximos anuales.

Los mercados de futuros ya descuentan incrementos significativos en el precio de la electricidad entre junio y julio, impulsados por el mayor consumo asociado a las olas de calor.

Para Pilar García de la Granja, el problema va más allá de una subida puntual y considera que España necesita una revisión profunda de su sistema tributario, sosteniendo que existe margen para reducir la presión fiscal sobre los consumidores.

En su opinión, la retirada de estas ayudas evidencia las dificultades del actual modelo para responder a escenarios de crisis energética prolongada.

Mientras tanto, transportistas, agricultores y pescadores seguirán manteniendo algunas ayudas específicas al combustible, una decisión que busca evitar que el aumento de costes se traslade de forma masiva a los precios de bienes y servicios.

Sin embargo, para millones de conductores particulares el próximo 1 de julio podría convertirse en una fecha clave, marcada por el regreso de unos precios en los surtidores que recuerdan a los momentos más tensos de las recientes crisis energéticas.