Entró en vigor: Hacienda confirma que las personas con seguro de hogar podrán deducirse más de 1.000 euros

La campaña de la Declaración de la Renta continúa este 2026 hasta el próximo 30 de junio. Un trámite que implica cada año revisar gastos, buscar deducciones y comprobar si existe alguna forma de pagar menos a Hacienda. Sin embargo, muchas personas desconocen que algunos gastos relacionados con su vivienda habitual todavía pueden suponer un importante ahorro fiscal.

Es el caso de determinados propietarios que tienen contratado un seguro de hogar vinculado a su hipoteca. En algunos supuestos, esta circunstancia permite acceder a una deducción que puede superar los 1.000 euros en la declaración, una ventaja que sigue vigente para quienes compraron su vivienda hace más de una década.

Eso sí, no todos los contribuyentes pueden beneficiarse de esta medida. La posibilidad de aplicar esta deducción está reservada a quienes adquirieron su vivienda antes de 2013 y continúan manteniendo activo el préstamo hipotecario asociado al inmueble.

La posibilidad de desgravar determinados gastos relacionados con la vivienda habitual forma parte del régimen transitorio que se mantiene para algunos propietarios que adquirieron su casa antes del 1 de enero de 2013.

Dentro de este grupo se encuentra también el seguro de hogar exigido por muchas entidades financieras al formalizar la hipoteca.

La norma permite incluir estos importes dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La base máxima sobre la que puede aplicarse esta ventaja es de 9.040 euros anuales. Sobre dicha cantidad se aplica una deducción del 15 %, lo que permite alcanzar un ahorro máximo de hasta 1.356 euros en la declaración.

Requisitos de la deducción

Para acceder a esta deducción no basta con tener contratado un seguro de hogar. Uno de los requisitos fundamentales es que la vivienda se haya adquirido antes del 1 de enero de 2013, ya que las compras posteriores quedaron fuera de este régimen fiscal.

Además, la hipoteca debe seguir vigente y el seguro tiene que estar vinculado al préstamo hipotecario contratado para la adquisición de la vivienda habitual. También es importante que se trate de un seguro asociado a la financiación del inmueble y no de una póliza contratada de forma independiente sin relación con la hipoteca.

Qué parte del seguro se puede desgravar

No todo el importe abonado por el seguro genera derecho a deducción. La Agencia Tributaria únicamente permite incluir la parte de la póliza directamente vinculada a la protección de la vivienda hipotecada frente a determinados riesgos.

Por el contrario, las coberturas complementarias o servicios adicionales que puedan formar parte del seguro no suelen integrarse en la base deducible. Por este motivo, los expertos recomiendan revisar la documentación facilitada por la entidad financiera o la aseguradora para conocer qué importe concreto puede incluirse en la declaración.

Otras deducciones en vivienda

Junto a esta ventaja fiscal, la actual campaña de la Renta mantiene otros beneficios dirigidos a determinados colectivos y propietarios.

Entre ellos destacan algunas deducciones para contribuyentes que conviven con ascendientes de edad avanzada y asumen su cuidado habitual, así como determinadas ayudas fiscales relacionadas con obras de adaptación o mejora de viviendas para personas con discapacidad.

Asimismo, continúan vigentes otras deducciones vinculadas a la adquisición de vivienda habitual dentro de los regímenes transitorios que siguen aplicándose a quienes compraron su inmueble antes de los cambios normativos introducidos hace más de una década.