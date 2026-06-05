Una experiencia culinaria hecha a medida y el gran festival de música de Sevilla, entre los planes de Magas

Con la llegada de junio, el calor empieza a apretar y las ganas de desconectar se vuelven irresistibles. Es la época perfecta para inaugurar la temporada de terrazas, alargar las tardes con amigos y buscar esos oasis urbanos donde el ritmo baja y el verano se empieza a sentir de verdad.

En este contexto, surgen propuestas pensadas para exprimir al máximo los días largos y las noches al aire libre, fusionando buena gastronomía, frescura y experiencias únicas sin necesidad de salir de la ciudad.

Un paraíso culinario

La zona de Pool & Beach. Cedidas

Barbillón Marbella arranca su cuarta temporada consolidándose como el gran referente del lujo honesto en la Costa del Sol. Este año, el club evoluciona segmentando su oferta para brindar una experiencia diseñada a la medida de cada cliente y momento del día.

El complejo se divide en tres áreas con propuestas gastronómicas independientes:

El restaurante es el perfil más gastronómico, donde el mar opera como el absoluto protagonista. Aquí destaca el bogavante —en elaboraciones que van desde la caldereta hasta los huevos fritos— acompañado de mariscos de altura, pescados de lonja, frituras andaluzas y su clásico arroz con gamba blanca.

El chiringuito es un espacio fluido, espontáneo y relajado, ideal para compartir los platos con mayor identidad de la casa. Se convierte en el punto de encuentro estratégico para disfrutar del atardecer entre cócteles y sesiones de música en directo que alargan el ambiente hasta la medianoche.

La zona Pool & Beach, con camas balinesas, ofrece una propuesta fresca y dinámica donde ganan peso los platos crudos —como tartares, ceviches y carpaccios— junto a ensaladas, sándwiches gourmet y pizzetas.

Como gran novedad de la temporada, Barbillón estrena una zona infantil independiente con su propia piscina para niños y un menú adaptado para los más pequeños.

La experiencia de desconexión se completa en su área wellness, un rincón de calma que ofrece masajes frente al mar, ideales para bajar el ritmo antes de que caiga la tarde, suba la música y comiencen las noches largas junto al Mediterráneo.

¿Dónde? Urb. Guadalmina Baja, C. 3, 318, 29670 Marbella, Málaga.

Terraza céntrica

El espacio de Fuego. Cedidas

El hotel Hyatt Regency Barcelona Tower inaugura la temporada de verano en su terraza interior con Fuego Terrace & Grill, un concepto efímero y sofisticado ideal para disfrutar del buen tiempo sin salir de la ciudad.

La propuesta se inspira en el tradicional yakiniku japonés, una técnica de cocina a la parrilla que transforma cada mesa en un escenario culinario interactivo donde los propios comensales asan carnes, pescados y verduras a su gusto exacto.

Entre los imprescindibles de su carta contemporánea destacan las gildas de salmón ahumado con gelé de vermut y naranja, el tiradito de corvina con mango y piparras, y la parrilla yakiniku de chuletón madurado.

Su versátil propuesta ofrece desde cortes selectos —como solomillo de buey, pluma de cerdo o pollo cocido al vacío— y pescados de calidad —como lomo de atún, corvina o pulpo—, hasta opciones veganas de alto nivel y entrantes frescos de temporada.

Más allá de lo puramente gastronómico, este oasis urbano está diseñado para fusionar diseño, coctelería de autor y música en vivo, convirtiendo las noches estivales en una experiencia sensorial perfecta para disfrutar sin prisa.

¿Dónde? Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 144, 08907 Barcelona.

Música en Sevilla

Imagen del festival del año 2025. Niccolo Guasti

El Icónica Santalucía Sevilla Fest arranca como el gran acontecimiento cultural y experiencial del verano, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de la música en directo en un entorno histórico único.

Bajo el lema Volvamos a la Plaza, propone recuperar la emblemática Plaza de España como un oasis de convivencia, celebración y bienestar para compartir con amigos y familia.

La programación comenzó por todo lo alto con Aitana los días 4 y 5 de junio, con entradas totalmente agotadas. El sábado 6 de junio llegará el turno de Marco Carola, idóneo para disfrutar de la pista de baile con su reconocida música electrónica.

Para cerrar esta primera semana, Viva Suecia pondrá el toque de indie rock e himnos coreables el domingo 7.

La música regresará el jueves 11 con el aterrizaje de Lola Índigo y su espectacular despliegue de baile, energía y ritmos urbanos. Al día siguiente, Pablo Alborán pondrá el broche de oro a con una noche inolvidable de pop melódico.

¿Dónde? Av. Isabel la Católica, 41004 Sevilla.

Clases de coctelería

Los instrumentos para el taller. Cedidas

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Ginebra, la firma Nordés organiza unos talleres experienciales de coctelería en el espacio 11 Nudos Nordés Rooftop los próximos 10 y 11 de junio, en horario de 19:00 a 20:30 horas.

El evento estará guiado por bartenders expertos que ayudarán a los asistentes a sumergirse en el universo del aperitivo atlántico, enseñando técnicas, combinaciones y trucos para elaborar combinados creativos basados en la uva albariño y los botánicos de la marca.

Durante la jornada se aprenderá a preparar tres de las recetas más icónicas de la casa. La primera de ellas es el Nordesiño, el cóctel más emblemático de la firma, que consiste en un aperitivo ligero y refrescante que combina ginebra Nordés, vino albariño y tónica.

También se elaborará el Nordés Verbena, una propuesta cítrica inspirada en la limonada que mezcla el carácter aromático de la ginebra con notas vibrantes y un toque dulce de hierbabuena.

Por último, los asistentes descubrirán el Nordés Clover, una reinterpretación contemporánea de un clásico de la coctelería, ideal para los amantes de los sabores suaves y afrutados, que combina la ginebra con frutos rojos y una delicada textura espumosa.

Las entradas para esta experiencia ya están disponibles a través de la plataforma Fever por un precio de 38 €.

¿Dónde? Terraza Mercado de San Antón, C. de Augusto Figueroa, 24, 3ª planta (Centro) 28004 Madrid.

Japón en Zaragoza

El salón del Monster Sushi. Cedidas

El restaurante Monster Sushi, ya consolidado en Barcelona y Madrid, continúa su expansión nacional con la apertura de su primer establecimiento en la capital aragonesa.

Lejos de replicar un japonés tradicional, la marca apuesta por un universo propio y contemporáneo fundamentado en el respeto al producto, el rigor de la técnica y la creatividad.

Su carta, pensada para compartir, ofrece un recorrido flexible que incluye platos icónicos como el tataki de atún o el roll Anticuchero, junto a una amplia variedad de nigiris, sashimis y especialidades calientes.

El espacio da la bienvenida al comensal con una fachada inspirada en las calles de Kioto y un interiorismo con cocina vista.

El local recrea la energía de las izakayas modernas japonesas, pero en un entorno mucho más confortable, relajado y alejado del bullicio tradicional.

Además, para adaptarse a las necesidades de cada cliente, la propuesta de Monster Sushi se puede disfrutar tanto en la sala como fuera de ella, gracias a sus servicios de take away y delivery.

¿Dónde? C. de Marceliano Isábal, 2 (Casco Antiguo) 50004 Zaragoza.