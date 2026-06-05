Entró en vigor: las latas de atún, sardinas y mejillones cambian su etiquetado en España en 2026

Las conservas de pescado y marisco son uno de los productos más habituales en los hogares españoles. Atún, sardinas, mejillones o berberechos forman parte de la despensa de millones de consumidores por su comodidad, larga conservación y valor nutricional.

Sin embargo, muchos compradores apenas prestan atención a la información que aparece en las etiquetas. Precisamente para evitar confusiones y reforzar la protección de los consumidores, las conservas comercializadas en España deben cumplir unas normas más estrictas sobre denominaciones, especies y presentaciones de los productos.

La regulación tiene su origen en el Real Decreto 1082/2023, aprobado por el Gobierno para actualizar las normas de calidad aplicables a las conservas y semiconservas de pescado y marisco. Aunque la norma entró en vigor en enero de 2024, los periodos de adaptación y agotamiento de existencias han hecho que sus efectos sean especialmente visibles durante 2026.

Nuevas normas para las conservas

La principal novedad es que los fabricantes están obligados a identificar correctamente las especies que contienen las latas, utilizando tanto la denominación comercial reconocida en España como la científica correspondiente.

De esta forma, se pretende evitar que diferentes especies se comercialicen bajo nombres similares que puedan inducir a error al consumidor. Además, las denominaciones deben ajustarse a los registros oficiales reconocidos internacionalmente.

La norma también establece definiciones más precisas para términos habituales en el etiquetado de las conservas. Expresiones como "entero", "troceado", "desmigado", "eviscerado", "descabezado" o "pelado" pasan a tener un significado concreto regulado por ley.

Esto permite que los compradores sepan exactamente qué tipo de producto están adquiriendo y evita diferencias de interpretación entre fabricantes.

Cambios en sardinillas, pescadillas y otros productos

La regulación también fija criterios específicos para determinadas denominaciones tradicionales muy conocidas por los consumidores.

Uno de los casos más destacados es el de las sardinillas. A partir de ahora, solo podrán utilizar esta denominación aquellos ejemplares que cumplan los requisitos de tamaño establecidos por la normativa.

Algo similar ocurre con otros productos como la pescadilla, la melva canutera o la angula europea, cuyas características quedan definidas de forma más precisa para impedir que se utilicen nombres comerciales que no se correspondan con el producto real.

El objetivo no es modificar el contenido de las latas ni alterar la calidad de las conservas, sino garantizar que la información ofrecida al consumidor sea más clara, homogénea y transparente.

Productos afectados

La normativa no se limita únicamente a las sardinas o los mejillones. También afecta a una amplia variedad de conservas y semiconservas procedentes de la pesca y la acuicultura.

Entre ellas se encuentran el atún, bonito, ventresca, caballa, melva, berberechos, almejas, anchoas, huevas, cocochas y otros productos similares que se comercializan habitualmente en supermercados y tiendas especializadas.

Desde el sector destacan que estas medidas ayudan a reforzar la confianza de los consumidores y facilitan una identificación más exacta de cada producto.

De esta manera, quienes compren una lata de conservas podrán conocer con mayor precisión la especie que contiene, su presentación y las características reales del alimento que están adquiriendo.