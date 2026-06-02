España afloja las normas con las bajas laborales: el Gobierno ofrece más permisos de paternidad y hasta 4 días por mal tiempo

Las bajas laborales en España reflejan una tendencia al alza sostenida desde la pandemia. Según los últimos datos de la Seguridad Social, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal superó los 14.000 millones de euros en 2025, marcando un nuevo máximo histórico.

Al mismo tiempo, la tasa de absentismo se ha estabilizado en torno al 7%, con picos más elevados en sectores como la industria o los servicios, según informes recientes. Aunque una parte importante de estas ausencias está justificada médicamente, otra responde a necesidades familiares o circunstancias excepcionales que quedaban en una zona gris normativa.

Con el fin de entender y paliar estas zonas grises, España ha comenzado a redefinir su marco laboral para adaptarlo a nuevas realidades sociales y económicas. Así, se abre paso una reforma que busca ordenar estas situaciones, dotarlas de cobertura legal y reducir el recurso a bajas médicas que no responden estrictamente a problemas de salud.

Nuevos permisos laborales

A abril de 2026, la reforma del sistema laboral en España ha introducido cambios de calado que buscan ajustar los derechos de los trabajadores a una realidad más compleja y cambiante.

La idea de fondo es sencilla: transformar ausencias que antes se resolvían de manera informal o incluso irregular en permisos reconocidos por ley, lo que aporta seguridad jurídica tanto a empleados como a empresas.

Uno de los pilares de esta reforma es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, que desde principios de año alcanza las 19 semanas retribuidas al 100% de la base reguladora.

Esta medida, recogida en el Real Decreto-ley 9/2025, mantiene un diseño estructurado que combina obligatoriedad y flexibilidad.

Las seis primeras semanas deben disfrutarse de forma inmediata tras el parto por ambos progenitores, mientras que las once siguientes pueden organizarse de manera más adaptable durante el primer año de vida del menor.

La principal novedad aparece en las dos semanas finales, concebidas como un periodo de libre disposición que puede utilizarse en cualquier momento hasta que el hijo cumpla ocho años.

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Este margen permite atender momentos clave de la crianza, como el inicio del colegio o situaciones puntuales que requieren presencia familiar.

En el caso de familias monoparentales, el sistema refuerza la protección elevando el total hasta 32 semanas, lo que corrige una desigualdad histórica.

Junto a la conciliación familiar, la reforma incorpora el llamado permiso por fuerza mayor climática, que introduce hasta cuatro días retribuidos al año cuando circunstancias meteorológicas extremas impiden o desaconsejan acudir al trabajo.

Este derecho queda respaldado por el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores y se activa a partir de alertas oficiales emitidas por organismos como la Agencia Estatal de Meteorología.

La clave de este permiso es que no se trata de una concesión empresarial ni de una ausencia recuperable, sino de tiempo de trabajo efectivo. Esto implica que el salario se mantiene intacto y que la empresa no puede exigir compensaciones posteriores.

Además, su aplicación no se limita a la imposibilidad física de desplazamiento, sino que también cubre situaciones en las que acudir al puesto suponga un riesgo evidente para la seguridad del trabajador.

El trasfondo de estas medidas está directamente relacionado con el funcionamiento del sistema de incapacidad temporal.

Durante años, muchas de estas situaciones terminaban canalizándose a través de bajas médicas que, en sentido estricto, no respondían a problemas de salud.

Con la nueva regulación, el Ejecutivo busca depurar las estadísticas, evitando que el sistema sanitario asuma cargas que no le corresponden y trasladando estas contingencias al ámbito laboral.