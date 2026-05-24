Que el agua no arruine para siempre tus alpargatas preferidas: 'La Ordenatriz' las impermeabiliza así

Ya huele a verano y las temperaturas van subiendo poco a poco. Si no has hecho el cambio de armario, es hora de ponerte manos a la obra. Seguro que entre tus muchos zapatos estivales estarán las alpargatas de esparto —las que más gustan son las de cuña—, porque quedan bien con todo.

Las usamos con vaqueros, vestidos, minifaldas... Para ir al campo, a pasear por la ciudad o para recorrer los destinos de vacaciones elegidos. Sea cual sea la ocasión, siempre son la estrella del estilismo. Conservarlas en buen estado es un reto, eso sí.

El material del que están hechas las suelas resulta sumamente delicado. El esparto o el yute son las fibras naturales más utilizadas y hay que saber que requieren de unos cuidados especiales y de un método de limpieza concreto.

La pregunta que le hacen llegar desde Magas a 'La Ordenatriz' en el consultorio tiene que ver con esto. Una lectora desea saber cómo impermeabilizar las alpargatas para que no se estropeen en contacto con el agua.

El tiempo en esta estación es caprichoso, tan pronto llueve como hace sol. Por eso, no es de extrañar que hayas ido a un picnic con tus flamantes cuñas y acaben empapadas. ¿Tiene solución? Por supuesto y Begoña Pérez la tiene.

"Te voy a decir un truco tanto para el esparto como la loneta de arriba", anuncia. Empezamos por el primero: hay que usar cola blanca y agua del grifo. Se echa en un vaso en la misma proporción y se remueve bien con ayuda de una brochita o un pincel. Debe quedar una mezcla homogénea, sin grumos, totalmente uniforme.

Las cuñas son muy utilizadas en verano. iStock

A continuación, pintamos con el líquido resultante la suela por ambos lados, insistiendo bien en el trenzado y en los bordes. Es una tarea para ir con calma. Una vez terminada, dejamos secar bien durante un tiempo en un sitio aireado.

Luego, pasamos a la zona de tela. Lo mejor es comprar un espray especial para protegerla de la humedad, con efecto impermeabilizador. Atención, la experta recomienda utilizar una mascarilla porque es bastante tóxico. Así, a la hora de rociar el calzado no lo inhalarás. Tienes diferentes opciones en grandes superficies y droguerías, no es difícil de encontrar.

Una vez que esté seco, ya puedes probar el resultado echando agua encima: comprobarás que resbala sin calar el tejido ni las fibras. La mayoría de estos productos están elaborados con resinas poliméricas o fluorocarbonadas, disueltas en disolventes o alcoholes ligeros, que se depositan en la superficie formando una película hidrofóbica. También repelen la suciedad.

Es bastante efectivo y se recomienda reaplicar cada dos o tres meses en temporada seca, aunque todo depende del uso. El mix que Begoña Pérez utiliza para el esparto también da muy buen resultado.

El esparto y el yute son bastante porosos y absorben el líquido con facilidad, hinchándose e incluso puede acabar pudriéndose. Por eso es tan importante protegerlos. Eso sí, antes de aplicar la cola y el agua conviene cepillar la cuña para quitarle el polvo y el barro.