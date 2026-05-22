De un rincón gastronómico en Barcelona a una tarde de jazz en vivo en Madrid, entre los planes de Magas

Mayo se despide por todo lo alto con una agenda repleta de novedades que prometen revolucionar los planes en las ciudades.

Las calles se llenan de vida gracias a exclusivas propuestas efímeras, intervenciones artísticas que transforman por completo el paisaje urbano y nuevas aperturas que se convierten en los puntos de encuentro.

Es el momento perfecto para salir de la rutina, aventurarse en nuevos espacios y dejarse sorprender por propuestas donde el diseño, el sabor y el entretenimiento se dan la mano.

Una apertura histórica

Jardines históricos del Palacio de Liria. Cedidas

El pasado 14 de mayo reabrieron al público, de forma extraordinaria y por tiempo limitado hasta el 31 de agosto, los jardines históricos del Palacio de Liria.

Este emblemático oasis privado, ubicado en pleno corazón de Madrid, se puede descubrir ahora a través de exclusivas visitas guiadas.

El recorrido permite explorar su diseño, evolución histórica, paisajismo y riqueza botánica.

Es un entorno habitualmente reservado que, a lo largo de los siglos, ha sido transformado y embellecido por figuras de la talla de Ventura Rodríguez, Forestier, Sabatini y los propios duques de Alba.

Las visitas se organizan en grupos reducidos con un máximo de 30 plazas, en horarios programados exclusivamente durante las primeras horas de la mañana para aprovechar la calma y el frescor del día.

La entrada para realizar únicamente el recorrido por el espacio exterior tiene un precio de 10 €. La completa cuesta 25 € e incluye la visita a los jardines, el acceso al interior del palacio donde se encuentra la colección artística con obras de Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano o Murillo y la entrada a la exposición temporal de arte contemporáneo.

¿Dónde? Calle de la Princesa, 20 (Centro) 28008 Madrid.

Una terraza catalana

La terraza de Contraban. Cedidas

Contraban, el restaurante del Wittmore Hotel, se concibe como un vibrante punto de encuentro para la creatividad local y foránea.

Su propuesta gastronómica, diseñada por el chef Alain Guiard, se inspira por completo en las emociones que surgen durante el proceso creativo. De este modo, cada propuesta se convierte en el reflejo de un estado de ánimo:

Impaciencia : platos de servicio rápido.

: platos de servicio rápido. Libertad : bocados disponibles a cualquier hora.

: bocados disponibles a cualquier hora. En blanco: combinaciones sencillas para salir del bloqueo.

combinaciones sencillas para salir del bloqueo. Excitación creativa : platos trabajados visualmente como lienzos.

: platos trabajados visualmente como lienzos. Frustración : recetas que requieren la intervención del camarero para romper el obstáculo.

: recetas que requieren la intervención del camarero para romper el obstáculo. Sorpresa : platos inesperados.

: platos inesperados. Nostalgia: sabores que evocan la infancia.

Para acompañar, la carta de bebidas ofrece cócteles de autor y una cuidada selección de vinos ecológicos de pequeñas producciones.

Además, como gran novedad de la primavera, hasta el 10 de junio el restaurante acoge El Oráculo para Elegir.

Todos los miércoles por la noche (de 20:00 a 22:30 h), los clientes pueden disfrutar de una experiencia exclusiva de lectura de tarot en su propia mesa mientras cenan, una propuesta perfecta para aportar una pausa distinta y ganar claridad.

¿Dónde? Carrer de Riudarenes, 7, Ciutat Vella, 08002 Barcelona.

Exposición audiovisual

Cartel de la exposición. Cedidas

La Fundación Canal presenta Volver a Mirar, una muestra temporal de videoarte que se podrá visitar de manera gratuita.

La gran novedad de esta cita es su ubicación, en el interior del depósito elevado de Plaza de Castilla, un icónico monumento de la ingeniería hidráulica de Madrid que abre sus puertas de forma excepcional, ya que habitualmente está cerrado al público.

En su interior, los visitantes encontrarán una instalación audiovisual de gran formato creada por la prestigiosa artista visual Rosa Muñoz.

La obra consta de cuatro pantallas LED dispuestas en forma de prisma central, donde se proyectan imágenes abstractas en las que la propia arquitectura del depósito se descompone y se fusiona en movimiento con escenas de agua.

Con esta pieza, la artista plantea una reinterpretación contemporánea del espacio vinculando arte, agua, entorno y sostenibilidad.

Una propuesta sensorial que conmemora la canalización del agua en la región y rinde un poético homenaje a esta gran obra de ingeniería.

¿Dónde? Pl. Castilla, 9 (Chamartín) 28046 Madrid.

México en el Parque Warner

Los tacos del nuevo restaurante. Cedidas

El parque Warner inauguró Don Gonzales Taquería, un nuevo restaurante con temática mexicana y una carta 100% libre de gluten.

Está situado en la zona de Hollywood Boulevard. Su estilo y estética son una gran novedad, ya que cuenta con un diseño lleno de color y ambientación tradicional.

El espacio tiene guiños constantes al universo de Speedy Gonzales, el ratón más veloz de los Looney Tunes, convirtiéndolo en la figura principal del local.

Su propuesta gastronómica está especialmente pensada para disfrutar en familia e incluye los grandes clásicos de esta cocina, como sabrosos tacos, nachos y quesadillas, ideales para recargar energías.

¿Dónde? A-4, salida 22, 28330 San Martín de la Vega, Madrid.

En vivo

El jazzista ToniSax. Cedidas

El famoso callejón de NUGA Castellana presenta una sesión de jazz en directo combinada con tentadoras propuestas gastronómicas el próximo domingo 24 de mayo de 18:30 a 20:30 h. La cita, que cuenta con entrada gratuita, es el plan perfecto para despedir el fin de semana.

El gran protagonista de la jornada será ToniSax junto a su banda, Hot Combo. Su estilo está fuertemente inspirado en los ritmos clásicos de Nueva Orleans y en el sonido criollo de principios del siglo XX, logrando una sugerente mezcla que fusiona el jazz tradicional con matices contemporáneos.

Para acompañar el concierto, tres restaurantes del espacio ofrecerán promociones exclusivas durante las dos horas del evento.

Monster Sushi contará con un 2x1 en bebidas (cervezas Damm, refrescos y copas de vino); VRRO dispondrá de un combo especial de cóctel y pincho de tortilla por 7,50 €; y Ditaly ofrecerá su menú Edizione Speciale Per Due, que incluye dos pizzas por 16,95 €.

¿Dónde? P.º de la Castellana, 200, 204 (Chamartín) 28046 Madrid.

Una pop up de maquillaje

Interior del pop up de L'Oréal. Cedidas

L’Oréal Paris trae a Madrid el espíritu de la alfombra roja del Festival de Cannes a través de una pop up experiencial en la Plaza de Callao. El motivo principal es que la marca ha vuelto a ser el patrocinador oficial de maquillaje de este gran certamen cinematográfico.

El espacio contará con zonas de retoque de belleza y un photocall diseñado para recrear la emoción de sentirse como una auténtica estrella de cine.

Además, de la mano de Druni, las asistentes podrán descubrir y adquirir los looks completos inspirados en embajadoras internacionales de la firma como Eva Longoria, Ariana Greenblatt y Simone Ashley.

Quienes se acerquen a disfrutar de la experiencia tendrán acceso a regalos exclusivos y diferentes sorpresas. La cita estará abierta al público del 22 al 24 de mayo con los siguientes horarios:

Viernes: De 16:00 a 21:30 h.

De 16:00 a 21:30 h. Sábado: De 10:30 a 21:30 h.

De 10:30 a 21:30 h. Domingo: De 10:30 a 21:00 h.

¿Dónde? Plaza del Callao (Centro) 28013 Madrid