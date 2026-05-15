Un festejo andaluz en La Rioja y una exposición fotográfica de Isabel Azkarate, entre los planes de Magas

Llega el viernes y, con él, la oportunidad de detener el cronómetro para dedicarle tiempo a lo que de verdad merece la pena: disfrutar. Esta semana la agenda invita a movernos por causas que importan y a descubrir cómo la tradición se reinventa a través del arte y la tecnología.

Se presentan cinco citas imprescindibles para exprimir estos días; propuestas donde la gastronomía, la innovación y el rol femenino son los grandes protagonistas. Es el momento de silenciar el ruido cotidiano y reconectar con el placer de vivir sin prisas, explorando una geografía que, este fin de semana, tiene mucho que contar.

Fotos de ayer y de hoy

Imagen de la exposición AZ VS AZ. Cedidas

Isabel Azkarate, considerada la primera mujer fotoperiodista del País Vasco, presenta en Madrid su nueva exposición: Azkarate vs. Azkarate. La muestra se plantea como un juego de espejos que enfrenta su pasado y su presente, demostrando que su mirada sigue siendo igual de genuina a pesar del paso del tiempo.

Se trata de una propuesta innovadora que nace de un reto de Xiaomi, donde se confrontan sus fotografías de archivo —realizadas a lo largo de 50 años de carrera— con obras recientes capturadas exclusivamente con un móvil Xiaomi 17 Ultra.

Para la artista, este proyecto ha supuesto un reencuentro con su propia esencia: "Fue una forma de volver a hacer fotos de verdad, de meterme a saco a buscar la imagen y de volver a tirarme a la calle".

"Me ha hecho fijarme en más cosas de mi ciudad, San Sebastián, que antes me pasaban desapercibidas porque te acostumbras a lo que tienes alrededor", asegura.

Su estilo, profundamente influenciado por la street photography norteamericana de los años 80, se mantiene intacto a pesar del cambio de dispositivo. "Yo soy de un solo disparo, de ser rápida; es algo que me ha quedado de las cámaras antiguas. Por eso, he seguido fiel a mi estilo", confiesa.

A sus 76 años, Isabel abraza la innovación sin perder su identidad: "Hay que irse adaptando a las nuevas tecnologías, pero siempre sacando fotos, que es lo que me hace feliz. Mi vida es hacer fotos y me moriré con las botas puestas".

Es un plan ideal para quienes disfrutan de la fotografía de calle y quieren conocer de cerca la trayectoria de una mujer que ha dedicado su vida a registrar el lado más humano de la sociedad, demostrando que, aunque la tecnología evolucione, el talento y la mirada permanecen.

Un viaje de belleza

El Beauty Bus de El Corte Ingles. Cedidas

El Corte Inglés lanzó el Beauty Bus, una unidad móvil que funciona como un salón de belleza itinerante con asesoramiento de expertos y experiencias gratuitas. La ruta arrancó en la capital madrileña del 6 al 8 de mayo para luego continuar su recorrido por el resto de España.

En el apartado de maquillaje está presente la marca por excelencia Charlotte Tilbury, ofreciendo retoques profesionales y muestras gratuitas. Para conseguir una manicura ideal, Essie realiza sesiones exprés y organiza juegos para ganar premios.

El cuidado del pelo también tiene su espacio: Kérastase realizó diagnósticos personalizados con su cámara K-Scan para analizar el cuero cabelludo, mientras que ghd se encargó de las sesiones de peinado y retoques con sus herramientas de styling.

El skincare no falta en esta cita; Caudalie sorprende con el uso de una UV Camera para detectar manchas invisibles y comprobar la protección solar. La firma Cocunat lleva a cabo dermoanálisis faciales para determinar las necesidades de la piel, mientras que FOREO realiza demostraciones de sus dispositivos de tecnobelleza.

Para completar la sesión, Carolina Herrera prepara catas olfativas de sus perfumes más icónicos y Olistic crea dinámicas participativas para probar su famoso tratamiento capilar.

Tras su paso por Madrid, el autobús sigue su camino hacia Sevilla (14-17 de mayo) y Málaga (20-23 de mayo), cerrando el mes en Zaragoza (28-31 de mayo). Durante el mes de junio, la experiencia llegará a Barcelona (3-6), Valencia (11-14), Valladolid (18-21) y finalizará su recorrido en A Coruña (26-28).

Por las mujeres

Cartel del evento.

Mayo trae la 12.ª edición de Muévete por la violencia de género, una jornada organizada por las revistas Mía y Marie Claire que este año se reinventa con un formato mucho más dinámico. La cita tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 10:00 horas, en la Plaza de la Moncloa.

Para esta edición, las actividades principales serán sesiones participativas de zumba y baile aptas para todos los niveles y edades. Además de la parte deportiva, el evento contará con estands informativos y la presencia de autoridades para sensibilizar sobre la igualdad, junto con sorteos y la venta de camisetas solidarias.

El objetivo fundamental es crear un compromiso colectivo para visibilizar la lucha contra la violencia de género y promover la igualdad a través del deporte y la música. Las inscripciones ya están abiertas para cualquier persona que quiera sumarse, sin importar su edad, sexo o condición física.

¿Dónde? Intercambiador de Moncloa, Pl. Moncloa, 671 (Moncloa - Aravaca) 28008 Madrid.

Desde Corea

Una de las imágenes de la muestra.

El Centro Cultural Coreano de Madrid acoge Historias revestidas de Hanbok, la primera muestra individual en España de Wooh Nayoung, una de las artistas digitales más influyentes de Corea que destaca por fusionar iconos de la cultura pop con la tradición más pura.

La artista es mundialmente conocida por vestir a personajes de Disney o Marvel con el hanbok —el traje tradicional coreano—, mezclando la pintura oriental clásica con la estética del cómic y el arte digital.

Entre sus obras más llamativas destaca una versión inédita de Don Quijote de la Mancha reinterpretado como un caballero coreano del siglo XVII, además de sus personales visiones de Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta o Spider-Man.

Es una cita imprescindible para los amantes del arte contemporáneo y el cómic. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h disponible para visitar hasta el 31 de julio.

¿Dónde? P.º de la Castellana, 15 (Chamberí) 28046 Madrid.

Un festejo andaluz

Un plan ideal entre amigos.

El sábado 16 de mayo, de 13:00 a 17:00 horas, la bodega Beronia organiza por primera vez su propia Feria de Jerez en sus viñedos de Ollauri. Es el plan ideal para vivir la esencia del sur sin tener que salir del norte.

El evento contará con música en directo y una propuesta gastronómica a base de pinchos y tablas para compartir. Además de los vinos de la bodega, el protagonismo lo tendrán los clásicos de esta fiesta: el rebujito y el exclusivo Tío Pepe en Rama, que es la joya que solo sale cada primavera.

Un planazo para los que buscan algo diferente el fin de semana, mezclando el ambiente de la feria con el paisaje de los viñedos.

¿Dónde? Carretera de Ollauri a Nájera, Km.1.8, 26220 Ollauri, La Rioja.

Relojes históricos

Uno de los diseños.

Vacheron Constantin presenta su nueva exposición Explore All Ways Possible, que rinde tributo a la apertura al mundo y a la curiosidad que ha caracterizado a la maison desde sus orígenes en 1755.

A través de una cuidada selección de piezas de su patrimonio, se muestra cómo el descubrimiento de nuevos territorios y culturas ha alimentado la innovación técnica y las artes decorativas de la firma.

La exhibición es un viaje geográfico y cultural que refleja la libertad creativa de la Casa. Desde las rutas comerciales de François Constantin a principios del siglo XIX hasta la participación en las grandes exposiciones universales, cada reloj expuesto es testigo de un legado que ha sabido elevar el nivel a nuevas alturas.

Esta cita imprescindible para los amantes de la alta relojería se podrá disfrutar en la boutique de Vacheron Constantin en Madrid hasta el 18 de mayo. Posteriormente, se trasladará a Barcelona, donde estará abierta del 21 al 28 de mayo en el renovado espacio de la firma dentro de RABAT Casa Codina.

¿Dónde? C. de Serrano, 68 (Salamanca) 28001 Madrid

Carrer de Magalhães, 39, Sants-Montjuïc, 08004 Barcelona