La Unión Europea marca las normas: a partir de esta fecha, los ciudadanos españoles llevarán el DNI en una cartera digital

La Unión Europea ya trabaja en un cambio que transformará la forma en la que los ciudadanos se identifican. Y es que, a partir de 2027, será posible llevar los documentos oficiales como el DNI directamente en el móvil y dentro de un sistema digital común que funcionará en todos los países miembros.

Con esta iniciativa, la Unión Europea pretende facilitar numerosos trámites cotidianos y adaptar la identificación personal a una sociedad cada vez más digitalizada.

En la práctica, esto supondrá que situaciones tan habituales como salir de casa sin cartera o dejarse el DNI o el carnet de conducir dejarán de convertirse en un inconveniente para millones de ciudadanos europeos.

Aun así, los documentos físicos no desaparecerán por completo y seguirán coexistiendo con esta nueva versión digital.

La gran novedad llegará de la mano de la llamada EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet), una cartera digital que permitirá llevar en el teléfono móvil documentos oficiales verificados y reconocidos en todos los países de la Unión Europea.

Gracias a este sistema, los ciudadanos podrán identificarse, acceder a determinados servicios o realizar trámites administrativos directamente desde el móvil y con la misma validez legal que los documentos tradicionales.

Cada Estado miembro será responsable de desarrollar y ofrecer a sus ciudadanos una aplicación oficial propia, en la que podrán almacenarse de forma segura documentos personales validados por las autoridades nacionales. Entre ellos estarán el DNI, el carnet de conducir, certificados oficiales y otros documentos de identificación.

Gestiones administrativas en el extranjero

Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo sistema será su funcionamiento común dentro de toda la Unión Europea.

Esto permitirá, por ejemplo, que un ciudadano español pueda utilizar su identidad digital emitida en España para realizar gestiones administrativas, identificarse o acceder a servicios en otro país europeo sin necesidad de volver a registrarse ni crear nuevas cuentas. Una interoperabilidad que busca agilizar procesos y reducir muchas de las barreras burocráticas actuales.

La implantación de esta cartera digital será gradual, ya que cada país deberá adaptar sus sistemas tecnológicos y administrativos para ajustarse a la nueva normativa comunitaria.

Aunque el despliegue comenzará a lo largo de 2026, será 2027 el año clave para que esta identidad digital empiece a extenderse de forma más generalizada entre la mayoría de Estados miembros.