La 'marea rosa' de la Carrera de la Mujer vuelve a Madrid: 38.000 corredoras se unirán contra el cáncer el 10 de mayo

El equipo de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana al completo. Esteban Palazuelos

Este martes, en el Ayuntamiento de Madrid, se llevó a cabo la presentación oficial de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana Madrid 2026.

Este año se celebran 22 de lo que hoy es el evento deportivo femenino más grande de Europa. Así lo contaba en el vídeo de bienvenida Yolanda Vázquez, la fundadora: "El objetivo es que más mujeres se pongan un dorsal".

Además de una gran celebración de la salud, las organizadoras de esta carrera son pioneras en unir deporte con solidaridad.

Durante estas más de dos décadas, han recaudado más de dos millones de euros, que han destinado a más de 100 proyectos que buscan apoyar a la mujer de una forma u otra.

En esta ocasión, la encargada de presentar la camiseta de Oysho, que portarán las 38.000 participantes este domingo 10 de mayo a partir de las nueve de la mañana, ha sido Andrea de Ayala. La prenda está hecha con material 100% reciclado e incluye el lema "Somos imparables".

Andrea de Ayala presenta 'Somos imparables'. Esteban Palazuelos

La entrenadora e influencer animó a todas las mujeres que formen parte del evento a ir a su ritmo: "Madrid es complicado, tiene muchas cuestas". Como novedad, indicó que este año habrá dos tipos de dorsales: el de corredoras y el de andadoras.

Por su parte, Henar Calleja, portavoz de la Carrera de la Mujer, quiso dedicar un espacio especial a todos los colaboradores y patrocinadores involucrados.

Por ejemplo, Paula Barrachina de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), que comentó que el domingo tendrán un stand con pins de cerámica hechos por mujeres refugiadas.

Además, uno de los kilómetros de la carrera (a la altura de Cibeles) se correrá para este organismo internacional, que este año celebra su 75 aniversario.

Henar Calleja y Paula Barrachina, directora de Relaciones Externas y Comunicación de Acnur. Esteban Palazuelos

Otra novedad es que habrá ocho puntos de animación a lo largo de los 6,5 km de recorrido.

La parte musical correrá a cargo de Alejo Stivel del grupo Tequila, entre otros.

La doctora Marta Ramírez, del proyecto Tu Corazón Corre, habló en representación de CICVE Viamed, quienes contarán con un espacio donde se harán pruebas médicas gratuitas.

Cuando se alcance la meta, comenzará el ya tradicional festival fitness; que este año tendrá también la variante flamenco fit.

Otro de los highlights será el homenaje a Audrey Pascual, ganadora de cuatro medallas paralímpicas —dos oros, una plata y un bronce— en Milano Cortina 2026.

Un año más, la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana reitera su compromiso con la investigación contra el cáncer de mama. Donará 100.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer, 20.000 euros más que en la edición 2025.

La periodista Carmen Benito recibe un reconocimiento. Esteban Palazuelos

Durante el acto en el Palacio de Cibeles, se han rendido un par de tributos también.

Primero, a la periodista Carmen Benito, que compartió su historia de lucha contra el cáncer de una década.

En segundo lugar, a la atleta olímpica Marta Pérez, por su ejemplo para todas las niñas y mujeres que aspiran a practicar deporte.

La atleta olímpica Marta Pérez recibe un reconocimiento. Esteban Palazuelos

Los días previos a la carrera, el 8 y 9 de mayo, tendrá lugar la Feria SportWoman en el Centro Deportivo Municipal Gallur de 10:00 a 20:00. Allí se podrán disfrutar múltiples actividades, charlas, talleres y carreras infantiles.

Para cerrar el evento, la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, recordó que el Ayuntamiento de Madrid declaró esta prueba como actividad deportiva de especial significación ciudadana e interés general para la capital en 2024.

También, dio un breve repaso y agradecimiento a todas las figuras relevantes que contribuyeron con su grano de arena a la organización y ejecución de la carrera.

Sonia Cea, concejala delegada de Deporte cierra el evento. Esteban Palazuelos

Por tercer año consecutivo, Magas de EL ESPAÑOL se convierte en media partner. Así, acerca esta solidaria carrera a más mujeres que quieren formar parte del cambio.