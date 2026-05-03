Una trabajadora de IKEA, sobre su experiencia laboral: "Gano 1.300 euros al mes y estoy mejor que en muchos sitios"

Trabajar en una gran cadena de distribución no siempre garantiza un salario elevado, pero sí puede ofrecer cierta estabilidad. Es el caso de muchos empleados de IKEA en España, que sitúan su sueldo mensual en torno a los 1.300 euros incluyendo complementos.

A simple vista, no parece una cifra especialmente alta. Sin embargo, comparado con otros empleos del sector retail, muchos trabajadores consideran que las condiciones son mejores de lo habitual. La clave está en entender qué hay detrás de ese salario y cómo se compone realmente.

El sueldo en IKEA en España

Para contextualizar estas cifras, es importante acudir a datos del sector. El Convenio de Grandes Almacenes establece un salario base anual que ronda los 15.700 euros brutos para puestos de entrada. Esto equivale aproximadamente a unos 1.300 euros mensuales si se prorratean las pagas extra.

Este dato coincide con lo publicado por HuffPost, que sitúa ese salario en torno a los 1.308 euros mensuales en términos brutos. En la práctica, el sueldo neto suele ser inferior, moviéndose entre los 1.150 y 1.250 euros según circunstancias personales.

Otras plataformas de empleo refuerzan esta idea. Jooble estima que el salario medio en IKEA puede situarse en unos 13.500 euros anuales, mientras que Indeed recoge testimonios de empleados que mencionan cifras similares para puestos base.

Esto indica que los 1.300 euros mensuales se encuentran en la parte alta del rango para este tipo de empleos, especialmente si se incluyen complementos, antigüedad o incentivos.

Más allá del sueldo: beneficios clave

Uno de los factores que explican por qué algunos trabajadores valoran positivamente su empleo en IKEA es el conjunto de beneficios adicionales. No todo se reduce al salario base, sino al paquete completo de condiciones laborales.

Entre las ventajas más destacadas se encuentra el comedor subvencionado, que permite acceder a menús a precios reducidos. También existen planes de ahorro y pensiones cofinanciados por la empresa, así como sistemas de retribución variable ligados a objetivos.

A esto se suman descuentos en productos de la marca, un incentivo que, aunque no incrementa el salario directo, sí mejora el poder adquisitivo de los empleados en su día a día.

Además, en 2023 la compañía alcanzó acuerdos con los sindicatos para aplicar una subida media de los complementos salariales en torno al 6,68%, reforzando su posicionamiento dentro del sector de grandes superficies.

Sueldo ajustado, pero competitivo

A pesar de estos beneficios, el salario sigue siendo considerado modesto en términos absolutos. Con unos ingresos cercanos a los 1.300 euros mensuales, el margen de ahorro es limitado, especialmente en ciudades con un alto coste de vida.

Las opiniones recogidas en plataformas como Indeed reflejan esta dualidad. Por un lado, se valora el ambiente laboral y la estabilidad. Por otro, se critica la carga de trabajo y los turnos rotativos, que en ocasiones no compensan el esfuerzo físico requerido.

También existe cierta preocupación por la evolución salarial. Mientras que en otros países europeos IKEA ha anunciado subidas más agresivas, en España los incrementos dependen en gran medida de la negociación del convenio colectivo.

En cualquier caso, el consenso entre muchos trabajadores es claro: no es un sueldo que permita grandes lujos, pero sí puede ser más competitivo que otras opciones dentro del mismo sector.

El caso de IKEA refleja una realidad extendida en el mercado laboral español. Más allá del salario base, cada vez cobran más importancia factores como la estabilidad, los beneficios sociales y las condiciones laborales. Elementos que, en conjunto, explican por qué algunos empleados aseguran estar "mejor que en muchos sitios".