Confirmado: ayudas de hasta 2.000 euros a familias con hijos que se muden a pueblos de menos de 20.000 habitantes

Señora en la puerta de su casa en el pueblo. iStock

La lucha contra la despoblación da un nuevo paso en España. Varias comunidades autónomas llevan años intentando atraer vecinos a las zonas rurales, pero ahora una medida concreta vuelve a situar el foco en este problema.

Se ha aprobado ayudas económicas directas para quienes decidan empezar una nueva vida lejos de las grandes ciudades.

En este caso, la iniciativa parte de la Junta de Castilla y León, que ha dado luz verde a subvenciones de hasta 2.000 euros dirigidas a familias con hijos que se trasladen a municipios de menos de 20.000 habitantes.

El objetivo es fijar población, reactivar la economía local y garantizar servicios básicos como colegios o transporte escolar.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar la conocida como "España vaciada", donde muchos pueblos llevan décadas perdiendo habitantes de forma constante.

Un incentivo directo

La ayuda económica se concede en un único pago y está pensada para facilitar el traslado y la adaptación inicial de las familias. No se trata de una bonificación fiscal ni de una deducción, sino un dinero directo que se recibe tras cumplir los requisitos.

La cuantía varía según la situación familiar:

Las familias con hijos pueden acceder a 2.000 euros

Aquellas sin menores a cargo reciben 1.000 euros.

También se contemplan casos específicos, como unidades familiares formadas por hermanos.

El programa ya ha comenzado a dar resultados. En 2025, más de 80 familias se trasladaron a pueblos de la comunidad gracias a estas ayudas. En lo que va de año, varias decenas ya han seguido el mismo camino.

Además, el perfil de los nuevos vecinos refleja una tendencia creciente, la de muchas familias procedentes de grandes núcleos urbanos como Madrid o Cataluña, en busca de una mejor calidad de vida o nuevas oportunidades laborales.

Localidades como Cantimpalos, Castrocontrigo o Tordesillas ya han empezado a notar este flujo de nuevos residentes.

Requisitos

Acceder a estas ayudas no es automático. La administración exige una serie de condiciones para garantizar que el traslado sea real y duradero, y no solo una forma puntual de obtener la subvención.

El requisito principal es cambiar la residencia habitual a un municipio de Castilla y León y empadronarse allí. Además, el traslado debe ser desde otra comunidad autónoma o desde Ceuta o Melilla.

a un municipio de Castilla y León y empadronarse allí. Además, el traslado debe ser desde otra comunidad autónoma o desde Ceuta o Melilla. Otro de los puntos clave es la permanencia. Las familias deben mantenerse empadronadas en el nuevo destino durante al menos dos años tras recibir la ayuda . Con ello se busca evitar movimientos temporales sin impacto real en el territorio.

. Con ello se busca evitar movimientos temporales sin impacto real en el territorio. También es obligatorio que todos los miembros de la unidad familiar vivan en el mismo domicilio. En el caso de haber menores, deberán estar escolarizados en centros de la comunidad.

vivan en el mismo domicilio. En el caso de haber menores, deberán estar escolarizados en centros de la comunidad. Otro aspecto fundamental es el empleo. Al menos uno de los integrantes debe estar trabajando en Castilla y León , ya sea por cuenta propia o ajena. Esta condición pretende asegurar la integración económica en la zona.

, ya sea por cuenta propia o ajena. Esta condición pretende asegurar la integración económica en la zona. Además, los beneficiarios deberán estar dados de alta en el sistema sanitario autonómico, reforzando así su vinculación con el territorio.

Rehabitar pueblos

Más allá del incentivo económico, el objetivo de fondo es garantizar la supervivencia de muchos municipios. La llegada de nuevas familias no solo incrementa el número de habitantes, sino que también ayuda a mantener servicios esenciales.

Uno de los más importantes es la educación. En muchos pueblos, la falta de niños pone en riesgo la continuidad de los colegios. Con estas ayudas, se busca precisamente atraer a familias con hijos que permitan sostener las aulas abiertas.

El comercio local también se beneficia. Nuevos vecinos implican mayor consumo, lo que puede evitar el cierre de tiendas tradicionales o incluso fomentar la apertura de nuevos negocios.

El reto, sin embargo, sigue siendo enorme. La despoblación es un fenómeno estructural que no se resuelve solo con ayudas económicas, pero medidas como esta buscan facilitar el primer paso.