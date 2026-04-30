Parece Venecia pero es España: este es el increíble pueblo con 7.000 habitantes y más de 24 kilómetros de canales

A menudo pensamos en Venecia como el único escenario posible de canales infinitos y paseos en barca. Sus calles de agua, su arquitectura histórica y su atmósfera casi irreal han construido un imaginario difícil de igualar. Sin embargo, no es el único lugar donde el agua marca el ritmo de la vida cotidiana.

Lo que muchos no saben es que en España existe un enclave capaz de evocar esa misma esencia, pero con un aire completamente distinto. Aquí, la influencia mediterránea transforma el concepto clásico de ciudad de canales en algo más luminoso y moderno.

En concreto, Empuriabrava se ha consolidado como uno de los ejemplos más llamativos de este fenómeno. Con kilómetros de canales navegables y un entorno privilegiado, ofrece una experiencia única dentro del territorio nacional. Un lugar donde el agua no solo acompaña, sino que se convierte en protagonista absoluta.

Empuriabrava, Gerona

Empuriabrava (en catalán Ampuriabrava) es una localidad situada en la provincia de Gerona, en la región catalana del Alt Empordà, en la costa noreste de España.

Esta singular población es famosa por su red de canales navegables, que la convierten en uno de los destinos más exclusivos y pintorescos del Mediterráneo.

El lugar, concebido en la década de 1960 como una marina residencial, ha evolucionado para combinar lujo, belleza natural y una atmósfera relajada que atrae a turistas de todo el mundo, especialmente por su semejanza con la ciudad italiana.

Lo que distingue a Ampuriabrava es su diseño urbano. Con más de 25 kilómetros de canales, es la mayor marina residencial del mundo.

Las casas a orillas de los canales están equipadas con muelles privados, lo que permite a los propietarios amarrar sus barcos frente a sus residencias.

Su entrada está restringida por una gran cantidad de puentes que pasan por encima de los canales, otra característica que recuerda a la ciudad italiana.

Además, la ciudad ofrece una amplia gama de residencias turísticas debido a que se ha convertido en uno de los reclamos turísticos más importantes de Cataluña.

Los canales no solo son una característica estética, sino también una vía funcional, ya que el transporte en barco es una parte integral de la vida cotidiana, así como pasa en Venecia.

En la ciudad italiana, al igual que las calles de la ciudad, los canales se rigen por un conjunto de normas de tráfico.

El enclave geográfico de Ampuriabrava es privilegiado. Situada en el corazón de la Costa Brava, está rodeada por el Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un santuario de biodiversidad que alberga una rica variedad de aves y fauna.

El hecho de que Ampuriabrava esté repleto de canales en sus calles lo convierte en un municipio ideal para conocerlo en barca como si estuvieras en la misma Venecia; sin embargo, la ciudad cuenta con playas cercanas, de aguas cristalinas y arena dorada, ideales para practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar del sol.

Una de las más famosas es la Playa de la Rubina, un lugar de película perfecto para acudir en familia o con amigos debido a su ambiente tranquilo y oleaje moderado.

Además, también podemos visitar la Playa de les Comes, una gran playa de casi cuatro kilómetros que se encuentra junto a la desembocadura del río Fluvià.

Ampuriabrava es un núcleo de actividades y servicios. Sus calles están repletas de restaurantes que ofrecen gastronomía mediterránea, tiendas exclusivas y bares que animan las noches.

Por poco dinero se puede alquilar un barco y visitar la zona al estilo góndola.

Para los entusiastas de los deportes, la localidad es un destino popular para actividades como el esquí acuático, la vela y el buceo.

También es famosa por ser un lugar de referencia para el paracaidismo, gracias a su aeródromo cercano, considerado uno de los mejores del mundo para esta actividad debido a las vistas espectaculares de los canales, el mar y los Pirineos.