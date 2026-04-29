La UE cambia las normas: la DGT multa con 200 € a los conductores que vayan sin acompañante en el coche

Desplazarse solo en coche por determinadas carreteras españolas ya no es solo una cuestión de comodidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más en su estrategia para reducir atascos y emisiones.

En este caso, pone el foco en los vehículos con un único ocupante. El objetivo no es otro que fomentar el uso compartido del coche y optimizar el espacio en las vías más saturadas.

La medida, que ya se aplica en varios puntos del país, se traduce en sanciones de hasta 200 euros para quienes circulen solos por carriles reservados a alta ocupación.

Una iniciativa que no es aislada, sino que forma parte de un cambio de modelo que ya se está viendo en otras ciudades europeas.

Multas de 200 euros

La DGT ha empezado a utilizar tecnología avanzada para controlar el número de ocupantes en los vehículos. A través de cámaras con inteligencia artificial y sensores térmicos, los nuevos radares no miden la velocidad, sino que detectan cuántas personas viajan dentro del coche.

Estos sistemas permiten sancionar automáticamente a los conductores que no cumplen con la normativa en los llamados carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación).

La multa es de 200 euros y no implica retirada de puntos del carné, pero ya está generando polémica entre los conductores habituales.

Además, una de las novedades más llamativas es que esta obligación afecta a todos los vehículos por igual. Incluso los coches eléctricos o con etiqueta "Cero Emisiones" deben cumplir con el mínimo de ocupantes si circulan por estos carriles, perdiendo así uno de los privilegios que tenían hasta ahora.

El despliegue ya es efectivo en accesos clave a grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia, especialmente en horas punta, cuando el tráfico alcanza sus niveles más críticos.

España sigue el modelo europeo

España no será la única. En Europa, varias ciudades han comenzado a aplicar medidas similares para reducir la contaminación y el uso excesivo del coche privado. El caso más destacado es el de París, donde ya se han reservado carriles exclusivamente para vehículos con dos o más ocupantes.

En la capital francesa, desde mayo, algunos tramos de su circunvalación cuentan con carriles restringidos en horas concretas del día. Durante las franjas de mayor tráfico, los conductores que circulen solos por estos espacios pueden ser sancionados.

Este modelo ha sido bien valorado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que ha defendido públicamente la necesidad de aumentar la ocupación de los vehículos. Según sus declaraciones, "no tiene sentido mover coches de más de 1.000 kilos para transportar a una sola persona".

La tendencia europea apunta hacia una movilidad más sostenible, donde compartir coche deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

El futuro de la movilidad

Detrás de estas medidas hay un dato clave: la gran mayoría de los coches circulan con un solo ocupante. Según estimaciones oficiales, hasta el 85% de los vehículos en carretera no aprovechan su capacidad total, lo que contribuye a la congestión y al aumento de emisiones contaminantes.

La DGT insiste en que no se trata de prohibir conducir solo, sino de regular el uso de ciertos carriles diseñados para mejorar la fluidez del tráfico. Sin embargo, el mensaje es claro: quien quiera seguir viajando sin acompañante tendrá más limitaciones.

En España, ya hay varios tramos donde estas restricciones están en marcha o previstas. Entre ellos destacan vías de acceso a grandes ciudades, como la A-2 o la A-6 en Madrid, así como carreteras en Sevilla, Málaga o Valencia.

La señalización también juega un papel importante. Los conductores deben estar atentos al distintivo de un rombo blanco sobre fondo azul, que indica el inicio de un carril reservado a vehículos con alta ocupación.

El cambio de modelo no solo responde a criterios medioambientales, sino también a una cuestión de eficiencia. Reducir el número de coches en circulación permite aliviar la presión sobre las infraestructuras y mejorar los tiempos de desplazamiento.

En este contexto, compartir coche, utilizar transporte público o planificar mejor los trayectos se perfila como la única alternativa para evitar sanciones y adaptarse a una normativa que ha llegado para quedarse.