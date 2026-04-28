Confirmado por la ley: los caseros podrán subir el alquiler de la vivienda a sus inquilinos hasta un 2,47%

El mercado del alquiler en España vuelve a ser el centro de atención de la economía nacional. El índice de referencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se situó en marzo en el 2,47% interanual, el nivel más alto desde su creación a finales de 2024.

El dato no solo marca un nuevo máximo, sino que confirma una tendencia al alza que se consolida mes a mes.

En la práctica, este porcentaje fija el límite al que los propietarios pueden actualizar el precio de los alquileres en miles de contratos.

El acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones en España, especialmente en grandes ciudades, donde la oferta continúa siendo insuficiente frente a una demanda creciente.

Un indicador claro

El índice de referencia se ha convertido en la herramienta clave para regular la actualización anual de las rentas. Su función es establecer un tope a las subidas en los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda en mayo de 2023.

Desde entonces, este indicador sustituye a los límites extraordinarios que se aplicaron en años anteriores, como el tope del 3% fijado en 2024 en plena escalada inflacionaria.

El cálculo del índice tiene en cuenta variables como el IPC, la inflación subyacente y una media ajustada con criterios técnicos. Además, incorpora un coeficiente moderador diseñado para evitar incrementos desproporcionados.

El resultado final se fija tomando el valor más bajo entre estas referencias, lo que en teoría actúa como mecanismo de protección para los inquilinos.

Sin embargo, la evolución de los últimos meses apunta en otra dirección. El indicador acumula ya diez meses consecutivos por encima del 2% y encadena varias subidas seguidas, lo que refleja que la presión en el mercado sigue siendo elevada.

Inquilinos afectados

No todos los contratos de alquiler están sujetos a este nuevo índice. La clave está en la fecha de firma.

Para los contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023, este indicador es obligatorio y fija el máximo que puede subir la renta cada año. En estos casos, los propietarios podrán aplicar incrementos de hasta el 2,47% en la revisión anual.

En cambio, los contratos anteriores siguen rigiéndose por lo pactado en su momento. Lo más habitual es que estén vinculados al IPC o al Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

Este último introduce una diferencia relevante: su subida está limitada al 2% como máximo. Por tanto, algunos inquilinos con contratos más antiguos podrían experimentar incrementos más moderados que aquellos sujetos al nuevo sistema.

Desde el sector insisten en que revisar el contrato es fundamental, ya que cada caso puede tener condiciones específicas que afectan directamente al precio final.

Un mercado bajo presión

Pese a la existencia de este índice, el mercado del alquiler continúa mostrando signos claros de tensión. El hecho de que haya alcanzado su nivel más alto en tan poco tiempo evidencia que los factores estructurales siguen presentes.

La falta de oferta, el aumento de la demanda y el impacto de la inflación siguen empujando los precios al alza, incluso dentro de los límites establecidos por la normativa.

El Gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido este sistema como una herramienta para equilibrar el mercado y evitar subidas excesivas.

Sin embargo, para muchos inquilinos, la realidad es que las revisiones anuales continúan encareciendo el coste de la vivienda, aunque lo hagan de forma más contenida que en años anteriores.

El desafío ahora es comprobar si este mecanismo será suficiente para estabilizar el mercado o si, por el contrario, la presión seguirá aumentando en los próximos meses.