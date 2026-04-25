Ya es oficial: si un festivo cae en sábado, la empresa está obligada a compensarlo al trabajador

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Imagen de archivo

La interpretación de los días festivos en el calendario laboral vuelve a situarse en el centro del debate tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que aclara cómo deben tratarse cuando coinciden con el descanso semanal del trabajador.

Cada año, cuando se publica el calendario laboral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), muchos empleados revisan los festivos para organizar sus vacaciones o posibles puentes. Sin embargo, existe una duda habitual: qué ocurre cuando esos días coinciden con sábado o con el día libre.

Durante años, en muchas empresas se ha asumido que esos festivos se perdían si coincidían con el descanso semanal. No obstante, el Alto Tribunal ha venido a matizar este criterio y a reforzar el derecho de los trabajadores a no perder esos días sin compensación.

Qué pasa si el festivo cae en tu día libre

La sentencia del Supremo subraya que el descanso semanal y los días festivos son dos derechos distintos que no deben confundirse ni solaparse. Cada uno cumple una función diferente y, por tanto, deben respetarse de forma independiente.

Esto implica que un festivo no puede considerarse automáticamente disfrutado si coincide con el día de descanso del trabajador. En esos casos, la empresa deberá ofrecer una compensación equivalente, ya sea en forma de descanso en otro momento o mediante otras fórmulas recogidas en el convenio.

No obstante, esta interpretación no supone que exista una norma automática aplicable a todos los trabajadores en España. La forma concreta de compensación dependerá del convenio colectivo y de la organización interna de cada empresa.

Lo que sí deja claro el Supremo es que no se puede absorber el festivo dentro del descanso semanal sin más, ya que eso supondría una pérdida de derechos para el trabajador.

Esta doctrina cobra especial relevancia en aquellos sectores en los que los calendarios laborales provocan que determinados empleados pierdan sistemáticamente festivos por la forma en la que se distribuyen sus días de descanso.

Además, el Alto Tribunal advierte de que permitir esta práctica generaría desigualdades entre trabajadores, ya que algunos disfrutarían de menos festivos que otros en función de cómo caigan en el calendario.

La diferencia entre festivo y descanso semanal

El núcleo de la decisión judicial se basa en diferenciar claramente dos conceptos que a menudo se mezclan: el descanso semanal y los días festivos retribuidos.

El descanso semanal tiene como finalidad garantizar la recuperación física y mental del trabajador tras su jornada laboral. Por su parte, los festivos responden a una lógica legal y social, vinculada al calendario oficial.

Por ello, ambos derechos deben coexistir sin que uno anule al otro. Si coinciden, la empresa debe buscar una solución que respete ambos, evitando que el trabajador pierda uno de ellos.

Este criterio ya estaba presente en parte de la normativa laboral y en algunos convenios colectivos, pero la sentencia del Supremo refuerza su aplicación y aclara su interpretación en casos concretos.

Cuánto paga la empresa por trabajar festivos

Otro de los aspectos que suele generar dudas entre los trabajadores es qué ocurre cuando un festivo se trabaja en lugar de coincidir con el descanso.

En estos casos, la normativa laboral establece que el trabajo en festivo debe ser compensado. Esta compensación puede realizarse mediante descanso equivalente o mediante una retribución adicional, dependiendo de lo que marque el convenio colectivo.

El Real Decreto 2001/1983 contempla que, cuando no se pueda disfrutar del descanso correspondiente, la empresa deberá compensar al trabajador económicamente o con tiempo libre.

En la práctica, muchos convenios fijan un recargo que suele situarse en torno al 75% sobre el salario de un día normal, aunque esta cifra puede variar según el sector.

Por tanto, no es correcto abonar un festivo trabajado como si se tratase de un día ordinario sin ofrecer ningún tipo de compensación adicional, ya sea económica o en forma de descanso.

Esto es especialmente relevante en sectores como la hostelería, el comercio o la sanidad, donde la actividad no se detiene en días festivos y los trabajadores deben prestar servicio con normalidad.

Qué pueden hacer los trabajadores

Los empleados que detecten que pierden festivos de forma recurrente por coincidir con su día de descanso tienen derecho a reclamar ante la empresa.

En primer lugar, es recomendable revisar el convenio colectivo aplicable, ya que en muchos casos recoge de forma específica cómo deben compensarse estos supuestos.

Si la empresa no ofrece ninguna compensación o mantiene una práctica que suponga la pérdida sistemática de festivos, el trabajador puede iniciar una reclamación interna.

En última instancia, siempre existe la posibilidad de acudir a la vía judicial para defender estos derechos, apoyándose en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

Un criterio que refuerza derechos

Aunque esta sentencia supone un avance en la protección de los derechos laborales, no implica la creación de una norma general automática aplicable a todos los trabajadores.

Cada caso deberá analizarse en función del convenio colectivo, del tipo de jornada y de la organización interna de la empresa.

Sin embargo, sí establece un criterio claro: los festivos no pueden desaparecer sin compensación cuando coinciden con el descanso semanal.

Con este pronunciamiento, el Supremo refuerza la idea de que los derechos laborales deben interpretarse de forma que se garantice su efectividad real, evitando situaciones que, en la práctica, supongan una pérdida para el trabajador.