Un fontanero, sobre su jornada en España: "He facturado 950 euros en 6 horas con solo 3 clientes"

El mundo laboral está en constante evolución y, aunque a lo largo de las últimas décadas los trabajos manuales han ido dejando paso a labores más tecnológicas, la irrupción de la inteligencia artificial parece llegar para cambiarlo todo.

El auge de la inteligencia artificial ya es una amenaza para millones de personas en todo el mundo, que ven peligrar sus puestos de trabajo al poder llegar a ser reemplazados por máquinas, con lo que ello puede suponer.

Precisamente en este momento en el que la tecnología domina el mercado laboral, algunos oficios tradicionales manuales se convierten en una verdadera "mina de oro" para quienes deciden apostar firmemente por ellos.

Este es el caso del fontanero italiano Emanuele Armell, quien asegura en un vídeo de TikTok que "he facturado 950 euros en 6 horas con solo tres clientes", siendo una clara muestra de los generosos ingresos que puede percibir por su labor profesional.

En su vídeo muestra paso a paso cada trabajo, y en esas tres visitas se encargó de instalar un calentador de gas, se encargó de un desatasco y montó un termo eléctrico. Así lo cuenta en su cuenta en la red social (@ema.fontanera.val), donde comparte su labor profesional y trucos con sus seguidores.

Tres trabajos y casi 1.000 € en 6 horas

Emanuele Armell muestra en qué consistieron esos tres trabajos que hicieron posible que en apenas 6 horas pudiese llegar a facturar una cifra cercana a los 1.000 euros, de manera que muestra los grandes beneficios que se pueden obtener con este oficio.

La primera de las intervenciones que realizó consistió en la instalación de un calentador, con un coste de 350 euros con IVA incluido. Él mismo indica que este precio solo incluye la mano de obra, dado que el propio aparato fue aportado por el cliente.

Tras una pequeña causa para comer, se puso en marcha para acudir al segundo servicio, que fue un desatasco que, en este caso, le reportó una facturación de un total de 170 euros, el de menor importe de los tres trabajos acometidos.

El último trabajo fue la instalación de un termo eléctrico en el que se tuvo que enfrentar con una dificultad añadida, pues tuvo que subir un aparato de 80 litros hasta un quinto piso sin ascensor.

Tras desmontar el antiguo y montar el nuevo, el precio de todo el trabajo alcanzó los 438 euros con IVA incluida, ya que en este caso él mismo se encargó de la compra del termo. En total, las tres intervenciones del fontanero sumaron un total de 950 euros en aproximadamente seis horas de trabajo.

Las reacciones de sus seguidores y otros usuarios no se hicieron esperar, y en los comentarios hay quienes califican como "robo" el importe cobrado por el fontanero italiano, aunque otros defienden el coste teniendo en cuenta todos los gastos que deben acometer estos profesionales en materiales, gasolina, seguros, impuestos o la cuota de autónomo.

Fontaneros, entre los mejor pagados

La escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción en España ha provocado que los oficios tradicionales hayan provocado un aumento notable de los salarios, lo que afecta tanto a los albañiles y electricistas como a los fontaneros.

Más allá de que para muchos jóvenes no sean trabajos que les parezcan atractivos, el propio envejecimiento de la población activa en estos ámbitos, al estar muchos de los profesionales cerca de la jubilación, son los principales causantes de que suban los precios. La demanda de fontaneros y otros profesionales de oficios tradicionales es cada vez mayor.

El impacto de esta situación se ve reflejado en el mercado laboral, donde sus salarios han experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los últimos años. Si bien es cierto que los puestos de mayor responsabilidad en el sector de la construcción siguen siendo los mejor pagados, otros perfiles sin necesidad de titulación universitaria también mejoran sus salarios.

Ante la situación actual, albañiles, electricistas, carpinteros o fontaneros se benefician de esa demanda elevada y una oferta limitada de servicios que les permite impulsar sus ingresos de forma notable.

Es por ello que estamos experimentando una tendencia al alza de los salarios de oficios relacionados con las reformas y la construcción, hasta el punto de que los fontaneros se han logrado consolidar como uno de los profesionales mejor pagados.

Al analizar los oficios tradicionales que se retribuyen mejor, destacan por encima del resto los electricistas y los fontaneros, especialmente en el caso de los profesionales autónomos, que son quienes más cobran por sus servicios.

Las estimaciones realizadas por los expertos apuntan a que un fontanero puede percibir entre 2.000 y 3.000 euros al mes, situándose así por debajo de unos electricistas que pueden cobrar entre 2.500 y 3.500 euros, en gran parte gracias al auge de las instalaciones relacionadas con la energía solar.

Por debajo de ellos se sitúan los albañiles autónomos, que pueden obtener entre 1.500 y 2.500 euros al mes, mientras que los carpinteros perciben una remuneración similar a los fontaneros, con ingresos que se sitúan entre unos 2.100 y 2.900 euros.

También hay que mencionar a los pintores autónomos que, aprovechándose de la demanda constante de pintura de viviendas, llegan a ingresar entre 1.700 y 2.300 euros al mes por realizar este tipo de trabajos en todo tipo de edificios.