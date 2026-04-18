Estela, abogada laboralista: "Si no has podido disfrutar las vacaciones por una baja, tienes derecho a repetirlas en otra fecha"

Las claves

Las claves Generado con IA Si una baja médica coincide con las vacaciones, el trabajador tiene derecho a disfrutarlas en otra fecha. Durante la baja, los días de vacaciones no se consideran consumidos, ya que no se cumple el objetivo de descanso. El plazo para recuperar las vacaciones es de hasta 18 meses desde el final del año en que se generaron, salvo en casos de maternidad o paternidad, donde no hay límite. Si la relación laboral termina antes de disfrutar las vacaciones recuperadas, la empresa debe compensar económicamente esos días en el finiquito.

Las vacaciones son, para la mayoría de los trabajadores, uno de los momentos más esperados del año. Representan una pausa necesaria para desconectar de la rutina y recuperar energías; sin embargo, no siempre se pueden disfrutar como estaba previsto, especialmente cuando aparece un imprevisto de salud.

Cada vez es más habitual que surjan dudas cuando una baja médica coincide con el periodo de vacaciones. Muchos trabajadores desconocen si esos días se pierden, si deben contarse como disfrutados o si existe alguna forma de recuperarlos más adelante. Esta incertidumbre genera conflictos y, en ocasiones, decisiones erróneas.

Lo cierto es que la legislación laboral española contempla esta situación de manera clara. Según el Estatuto de los Trabajadores y tal y como ha explicado la abogada laboralista Estela Martín, se pueden reprogramar los días no disfrutados al finalizar la baja, incluso si ha concluido el año natural.

Vacaciones y baja médica

Cuando una incapacidad temporal coincide con las vacaciones, ya sea antes de que comiencen o durante su disfrute, el trabajador mantiene intacto su derecho al descanso.

Esto significa que los días de vacaciones no se consumen mientras la persona está de baja, puesto que no se está produciendo el objetivo real de ese periodo, que es descansar en condiciones normales.

La clave de este derecho se encuentra en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece de forma expresa que las vacaciones deben disfrutarse en un momento distinto si coinciden con una baja médica.

En la práctica, esto implica que, en cuanto se emite el parte de baja, el cómputo de las vacaciones se detiene automáticamente y no vuelve a reanudarse hasta que el trabajador recibe el alta.

Este mecanismo evita que el empleado vea perjudicado su derecho al descanso por una circunstancia ajena a su voluntad. No importa si la incapacidad deriva de una enfermedad común o de un accidente.

También se incluyen situaciones relacionadas con el embarazo o la lactancia, ya que en todos los casos se aplica el mismo principio: no puede considerarse vacaciones un periodo en el que la persona está enferma.

Otro aspecto relevante es el margen de tiempo para recuperar esos días. Aunque, por norma general, las vacaciones deben disfrutarse dentro del año natural en que se generan, existe una excepción cuando hay una incapacidad temporal de por medio.

En estos casos, el trabajador dispone de un plazo de hasta 18 meses desde el final del año en que se originaron esos días para poder disfrutarlos.

Esto cobra especial importancia en situaciones de bajas prolongadas. Por ejemplo, si unas vacaciones corresponden a un año concreto y la baja se alarga durante meses, el trabajador no pierde esos días automáticamente al cambiar de año, sino que puede recuperarlos dentro de ese periodo ampliado.

Además, la jurisprudencia europea ha reforzado este marco legal. Diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que las vacaciones tienen una finalidad específica, que es el ocio y la recuperación personal, algo incompatible con una situación de enfermedad.

A partir de este criterio, se consolidó la idea de que no se pueden considerar disfrutadas unas vacaciones si el trabajador no está en condiciones de aprovecharlas.

En la práctica, una vez que el trabajador recibe el alta médica, debe acordar con la empresa las nuevas fechas para disfrutar de los días pendientes.

No se trata de una decisión unilateral, sino de un proceso que requiere comunicación entre ambas partes, aunque el derecho a esos días ya está reconocido y no puede ser negado.

Para que este derecho se materialice correctamente, es fundamental cumplir con ciertos pasos. El trabajador debe notificar a la empresa su situación y aportar los partes médicos de baja y alta en el menor tiempo posible.

Esta documentación es la que justifica la interrupción de las vacaciones y permite reorganizar el calendario laboral sin conflictos.

También conviene tener en cuenta qué ocurre si la relación laboral finaliza antes de poder disfrutar esas vacaciones recuperadas. En ese caso, la empresa está obligada a compensar económicamente los días no disfrutados dentro del finiquito.

De este modo, el trabajador no pierde ese derecho, aunque no llegue a ejercerlo en forma de descanso.

Existen además situaciones en las que la protección es incluso mayor. Cuando la coincidencia de las vacaciones se produce con periodos relacionados con el nacimiento de un hijo, como la suspensión del contrato por maternidad o paternidad, el margen para disfrutar los días pendientes es más amplio.

En estos supuestos, no se aplica el límite de los 18 meses, lo que permite recuperar las vacaciones sin una restricción temporal tan estricta.