Ya ha entrado en vigor: durante una baja médica puedes estar gastando días de paro sin darte cuenta

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados.

Las claves

Las claves Generado con IA Algunas empresas proponen a trabajadores de baja médica dejar de estar contratados y pasar a cobrar de la mutua o la Seguridad Social. Esta práctica implica en realidad un despido, haciendo que el trabajador consuma su prestación por desempleo durante la baja sin saberlo. Al aceptar, el trabajador puede quedarse sin empleo, sin paro disponible y sin posibilidad de reclamar indemnización después de unos meses. Expertos recomiendan no firmar nada sin asesoramiento y recuerdan que la baja médica no extingue la relación laboral ni los derechos del trabajador.

Estar de baja médica puede generar muchas dudas en los trabajadores. En esos momentos de vulnerabilidad, cualquier llamada de la empresa puede provocar incertidumbre sobre qué hacer o qué derechos se tienen.

Precisamente por eso, el abogado laboralista Juanma Lorente ha decidido lanzar una advertencia clara a través de sus redes sociales.

Según explica, hay una estrategia que algunas empresas repiten con frecuencia cuando un empleado está de baja.

"Estoy harto de escuchar esta mentira", afirma el especialista, después de atender recientemente a varios trabajadores que habían recibido exactamente el mismo mensaje por parte de su empresa.

El problema, asegura, es que muchas personas terminan creyendo que se trata de una opción beneficiosa cuando en realidad puede perjudicar seriamente su situación laboral.

Una llamada confusa

Según explica el abogado, todo suele comenzar de una forma aparentemente cordial. El trabajador está de baja médica y recibe una llamada de su jefe o responsable de recursos humanos.

La conversación empieza de manera amable: preguntan cómo se encuentra, cuánto tiempo cree que estará de baja o si su recuperación avanza bien.

Pero después llega la propuesta que, según Lorente, es donde aparece el verdadero problema. En ese momento, la empresa intenta convencer al trabajador de que lo mejor es dejar de estar contratado mientras dure la baja y pasar a cobrar directamente de la mutua o de la Seguridad Social.

La explicación que suelen dar, asegura el abogado, es que mantener al empleado de alta supone un coste para la empresa. Por eso sugieren que lo más práctico es que el trabajador deje de pertenecer a la plantilla mientras se recupera.

#incapacidad #laboral #trabajo #despido ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ⚠️ CUIDADO 🚨 “Te damos de baja para pasarte a la mutua…” — ¡Cuidado! No es un simple trámite. Si estás de baja médica, ni la empresa ni la mutua pueden despedirte con esa excusa. La mutua gestiona el seguimiento (art. 80 y ss. LGSS), pero no puede extinguir tu contrato. Y ojo 👀: despedirte por estar de baja es ilegal. Esa causa fue derogada (RDL 4/2020) y hoy puede suponer despido nulo o improcedente (art. 55.5 ET). 🎯 Truco común: te hacen firmar una “baja voluntaria” diciendo que “es para la mutua”. Si firmas, pierdes indemnización y paro. 👉 Consejo: no firmes sin leer, añade “no conforme” y pide copia. Guarda este post 🔖 y compártelo con quien esté de baja y sospeche algo raro. #baja

A cambio, le aseguran que podrá seguir cobrando sin problema hasta que se recupere. Y, una vez esté bien, le prometen que volverán a contratarlo.

Para muchas personas, sobre todo si están preocupadas por su salud o por su puesto de trabajo, esta propuesta puede parecer razonable.

Qué ocurre si aceptas

El abogado explica que pasar a cobrar directamente de la mutua o de la Seguridad Social en esa situación suele implicar algo muy concreto: el trabajador ha sido despedido.

Es decir, deja de formar parte de la empresa y comienza a cobrar una prestación que, en la práctica, funciona como el desempleo. "Es literalmente pasar a cobrar el paro", resume Lorente.

El problema es que muchas personas no se dan cuenta de lo que implica esa decisión. Al aceptar la situación y no reclamar legalmente, comienzan a consumir su prestación por desempleo mientras siguen de baja médica.

Eso significa que, cuando finalmente se recuperan, pueden encontrarse con una situación complicada: han agotado su paro y ya no tienen trabajo.

Además, el abogado recuerda que la promesa de volver a contratar al trabajador cuando se recupere no suele cumplirse.

Según su experiencia profesional, en la mayoría de los casos la empresa no vuelve a llamar al empleado una vez que se ha recuperado.

Antes de aceptar

Otro de los riesgos que señala Juanma Lorente es que, si el trabajador acepta la situación y no reclama judicialmente, pierde la posibilidad de exigir responsabilidades a la empresa.

Cuando pasan varios meses desde el despido, ya no se puede impugnar la decisión ni reclamar una posible indemnización.

Esto deja al trabajador en una posición muy vulnerable: sin empleo, sin paro disponible y sin posibilidad de reclamar. Por eso, el abogado insiste en que no hay que tomar decisiones precipitadas durante una baja médica.

En esos momentos, recomienda informarse bien sobre los derechos laborales y, si existe cualquier duda, consultar con un especialista antes de aceptar cualquier propuesta de la empresa.

La clave, según explica, es entender que una baja médica no elimina la relación laboral con la empresa. Mientras el trabajador siga contratado, mantiene sus derechos y su protección legal.

"Si la empresa te dice que lo mejor es que dejes de estar contratado mientras estás de baja, desconfía", advierte. Para Lorente, este tipo de situaciones siguen ocurriendo porque muchos trabajadores desconocen cómo funciona realmente el sistema.