Casa Decor, la mayor muestra de interiorismo en Madrid, y un restaurante con vistas a la hípica, en los planes de Magas

Con la llegada del fin de semana, ya se piensa en dónde ir a cenar, comer o qué paseo dar. Entre lluvias y buen clima, aún no se termina de asentar la primavera con seguridad, pero eso no puede permitirnos parar.

Desde Magas, como todas las semanas, traemos diferentes propuestas sin limitarnos, desde gastronomía, pasando por exposiciones hasta experiencias. Hay que aprovechar los días libres para disfrutar y olvidarse de las responsabilidades que conlleva la semana laboral.

Un restaurante rural

Uno de los diferentes espacios que tiene el restaurante. Cedida

Cerca de Madrid se encuentra La Hípica, un nuevo restaurante que une lo gastronómico con lo rural. La propuesta gira en torno a la brasa, el producto de calidad y el respeto por el campo mientras disfrutas del espacio natural con vistas a la hípica y al paisaje.

En la carta se destacan sus cortes premium de vacuno como vaca vieja, buey, rubia gallega, chuletón, entrecot, tomahawk y rib eye, además de un cordero lechal en distintas preparaciones.

Antes de pasar al plato grande, de entrantes tienen croquetas caseras, aguacate a la brasa con tartar de salmón, pimientos de Padrón, patatas fritas, ensalada y setas de temporada.

Para cerrar la velada, de postre se puede degustar una tarta de queso o una torrija con helado artesano. Una experiencia que une buena carne, fuego, naturaleza y una sobremesa larga frente a unas vistas diferentes.

¿Dónde? M-612, km 3, 4, Fuencarral-El Pardo, 28049 Madrid.

Una exposición histórica

El Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, acoge la muestra 'Crónica de una transformación (1900-1957)', abierta desde el 31 de octubre de 2025 y que cierra sus puertas el 3 de mayo. ¡Se acaba el tiempo para visitarla, no te la pierdas!

Un fascinante recorrido por la evolución económica y social de España desde los albores del siglo XX hasta 1957, con fotografías, objetos, documentos y obras de arte del Archivo Histórico BBVA —el primero de banca privada del país— y la Colección BBVA.

Refleja cómo los bancos que dieron origen a BBVA (Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya) impulsaron proyectos clave como Altos Hornos de Vizcaya o Hidroeléctrica Ibérica, financiando el crecimiento del País Vasco y de toda España.

¿Dónde? C. María Díaz de Haro, 3, Abando, 48013 Bilbao.

Una muestra de interiorismo

Imagen promocional de Casa Decor 2026. Cedida

En Madrid, este mes podemos encontrar Casa Decor 2026, la 61ª edición del mayor evento de interiorismo, arquitectura, diseño y arte de España y Europa. Está ubicado en el Palacio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla y podrá visitarse hasta el 24 de mayo.

Hay 50 espacios únicos, transformados por interioristas consagrados y jóvenes promesas. Además, reúne a 200 expositores entre empresas, estudios de diseño y paisajismo, artistas y artesanos que presentan las nuevas tendencias, los productos de lujo y el estilo de vida.

Es una oportunidad para los amantes del sector, con la participación de profesionales destacados y nuevas firmas. Una plataforma total de creatividad, innovación y lo último en decoración.

¿Dónde? C. de San Agustín, 11 (Centro) 28014 Madrid.

Una experiencia de café

La experiencia del café V60. Cedida

Kabuki Madrid, el reconocido restaurante del barrio de Salamanca, lanza la experiencia V60: un nuevo ritual de café que reinventa el cierre del menú degustación como momento clave de su propuesta japonesa.

Con una preparación en vivo que muestra el filtrado manual con el sistema Hario V60 frente al comensal, incluye molienda fresca del grano, vertido preciso con control de temperatura, tiempo y técnica para extraer la máxima pureza y complejidad aromática.

Sustituye la inmediatez del espresso y complementa la ceremonia de matcha que ya ofrecían durante el último año, convirtiendo el café en un epílogo contemplativo.

El servicio se ofrece en distintas tazas que revelan matices según el material, temperatura y evolución del café en boca, elevando un gesto cotidiano a una experiencia sensorial única.

¿Dónde? Calle de Lagasca, 38 (Salamanca), 28001 Madrid.

Un entrenamiento soñado

El gimnasio con vistas al mar. Cedida

El hotel Landmar Costa Los Gigantes en Tenerife estrena Sunset Workout, un gimnasio renovado frente al Atlántico que permite continuar con el fitness durante las vacaciones.

El nuevo espacio cuenta con equipamiento 100% Technogym, cubriendo todos los grupos musculares y rangos de movimiento sin excepciones. El spinning está actualizado con las últimas bicicletas, y como complemento imprescindible, hay una sala funcional anexa dedicada a entrenamiento, stretching y recuperación activa.

Un lugar para llevar más allá la vida saludable, sin masificaciones, en primera línea del mar, con luz natural y vistas panorámicas. Su horario es de 06:00 a 22:00 todos los días.

Ideal para quienes han convertido el deporte en un estilo de vida y no quieren pausar la rutina, incluso de viaje.

¿Dónde? C/ Juan Manuel Capdevielle, 8, 38683 Puerto de Santiago, Santa Cruz de Tenerife.