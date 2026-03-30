Confirmado por Hacienda: si te acabas de casar estás obligado a pagar impuestos por todos tus regalos de boda

Casarse suele ser sinónimo de celebración, felicitaciones y regalos. Pero lo que la gran mayoría de parejas pasa por alto es que esos obsequios pueden tener implicaciones fiscales.

En España, determinados regalos de boda pueden ser considerados legalmente donaciones y, por tanto, estar sujetos a impuestos.

La normativa establece que cualquier entrega de dinero o bienes sin recibir nada a cambio puede interpretarse como una donación.

Por este motivo, los obsequios recibidos durante una boda, aunque socialmente se vean como un gesto de cariño, pueden entrar dentro de esa categoría desde el punto de vista tributario.

Esto significa que, en algunos casos, los recién casados deben declarar estos regalos ante la Agencia Tributaria y, si corresponde, pagar el impuesto asociado.

De regalo a donación

En muchas bodas es habitual que familiares y amigos entreguen dinero en sobres, realicen transferencias o envíen regalos con valor económico.

También es frecuente recibir electrodomésticos, joyas, cheques regalo o aportaciones para financiar el viaje de novios o ayudar en la compra de una vivienda.

Desde el punto de vista legal, todas estas entregas pueden interpretarse como una transmisión de patrimonio entre personas. Es decir, una persona entrega un bien o una cantidad de dinero a otra sin exigir una contraprestación. Esa es precisamente la definición jurídica de una donación.

Cuando se produce este tipo de transmisión, entra en juego el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este tributo grava el incremento patrimonial que recibe la persona beneficiaria, en este caso los novios.

Novia recibiendo un regalo en su boda. iStock

En la práctica, esto implica que los regalos con valor económico relevante deberían declararse. No hacerlo podría generar problemas si la administración detecta movimientos de dinero que no han sido justificados fiscalmente.

Aunque muchas parejas no realizan este trámite, los expertos recuerdan que la ley no distingue entre un regalo tradicional y una donación formal si existe un valor económico claro.

Según la comunidad autónoma

Uno de los aspectos que más confusión genera es que este impuesto no funciona igual en todo el país. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está cedido a las comunidades autónomas, que pueden establecer reducciones, bonificaciones o tipos impositivos diferentes.

Esto significa que la cantidad a pagar puede variar considerablemente dependiendo del lugar de residencia de los novios. En algunas comunidades existen bonificaciones muy amplias que reducen la factura fiscal de forma notable.

En otras regiones, sin embargo, la carga tributaria puede ser mayor si las cantidades recibidas son elevadas. Por ejemplo, si los invitados realizan aportaciones importantes en metálico o mediante transferencias bancarias.

Por ese motivo, la normativa aplicable no es exactamente la misma en todo el territorio. Cada comunidad fija sus propios criterios para calcular el impuesto y determinar posibles reducciones.

Cómo declarar los regalos de boda

Cuando una donación debe declararse, normalmente se utiliza el modelo 651, el formulario que sirve para comunicar este tipo de operaciones a la administración tributaria.

El plazo para presentar esta declaración suele ser limitado . Generalmente se establece un periodo determinado desde el momento en que se recibe la donación, aunque puede variar dependiendo de la normativa autonómica.

. Generalmente se establece un periodo determinado desde el momento en que se recibe la donación, aunque puede variar dependiendo de la normativa autonómica. Los especialistas en fiscalidad aconsejan guardar justificantes de los regalos recibidos , especialmente cuando se trata de transferencias o aportaciones económicas significativas. Estos documentos pueden servir para acreditar el origen del dinero en caso de revisión.

, especialmente cuando se trata de transferencias o aportaciones económicas significativas. Estos documentos pueden servir para acreditar el origen del dinero en caso de revisión. También recomiendan informarse previamente sobre la normativa vigente en la comunidad autónoma correspondiente. En muchos casos existen bonificaciones que reducen considerablemente el importe del impuesto o incluso lo dejan prácticamente en cero.

En cualquier caso, la clave está en entender que, desde el punto de vista legal, el hecho de que un regalo esté vinculado a una boda no lo excluye automáticamente de la fiscalidad.

Aunque para los invitados sea simplemente un detalle para celebrar el enlace, la legislación lo interpreta como un posible incremento patrimonial para quienes lo reciben. Y cuando ese incremento tiene valor económico, el sistema fiscal puede exigir que se declare.