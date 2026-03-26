La ley lo confirma: el propietario debe indemnizar al inquilino si termina el contrato por la venta de la vivienda

Vender una vivienda que está alquilada en España suele generar la misma pregunta: qué ocurre con el contrato de arrendamiento cuando cambia el propietario y si el inquilino tiene derecho a recibir algún tipo de compensación. Es una situación habitual que afecta tanto a compradores como a quienes residen en la casa.

La normativa que regula estos casos es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece qué obligaciones asume el nuevo dueño y en qué circunstancias puede existir indemnización. Aunque la ley es bastante precisa, en la práctica no siempre se interpreta correctamente.

Cuando una vivienda arrendada se vende, el comprador pasa automáticamente a ocupar la posición del arrendador. Esto significa que debe respetar el contrato de alquiler en vigor, siempre que cumpla con los requisitos legales. Es decir, el cambio de propietario no implica, por sí solo, que el inquilino tenga que abandonar la vivienda.

El aspecto fundamental es el plazo del contrato. La legislación protege al inquilino durante un periodo mínimo: cinco años si el propietario es una persona física y siete si se trata de una empresa. Durante ese tiempo, el contrato sigue vigente en las mismas condiciones, independientemente de que la vivienda se haya vendido y no existe derecho a indemnización por este motivo.

La situación cambia cuando el contrato de alquiler se ha firmado por un periodo superior al mínimo legal de cinco o siete años. En estos casos, si la vivienda se vende antes de que finalice ese plazo ampliado, el inquilino no siempre pierde automáticamente el contrato, pero sí puede verse afectado si el nuevo propietario decide no mantenerlo más allá del periodo obligatorio.

Es precisamente en ese escenario cuando puede surgir el derecho a una compensación económica. Esta no se aplica de forma automática, sino cuando el inquilino pierde parte del tiempo de alquiler que había pactado inicialmente. La indemnización suele calcularse en función del tiempo que excede el mínimo legal y habitualmente equivale a una mensualidad de renta por cada año pendiente.

Para entenderlo mejor, basta con un ejemplo: si un contrato se firmó por diez años con un propietario particular y la vivienda se vende en el sexto año, el nuevo propietario solo está obligado a respetar los cinco años mínimos. A partir de ese momento, si decide extinguir el contrato, el inquilino podría reclamar una compensación por los años que no puede disfrutar, en este caso los cuatro restantes.

Otro aspecto clave es quién debe asumir ese pago. En general, la responsabilidad recae en el antiguo propietario, es decir, en quien firmó el contrato inicial con el inquilino. El comprador, por su parte, no está obligado a abonar esta compensación, ya que no participó en ese acuerdo.

Cláusula de extinción de alquiler

Además, existe la posibilidad de que en el contrato se haya incluido una cláusula que contemple la extinción del alquiler en caso de venta. Si así se ha pactado, el nuevo propietario solo estará obligado a mantener el arrendamiento durante el periodo mínimo legal de cinco o siete años.

Una vez superado ese plazo protegido, el contrato puede finalizar aunque inicialmente se hubiera acordado una duración mayor. En ese escenario, el inquilino podría tener que abandonar la vivienda, pero conservaría el derecho a reclamar la indemnización correspondiente al anterior propietario.

En definitiva, la legislación establece un marco que busca equilibrar los intereses de todas las partes: garantiza la estabilidad del inquilino durante un tiempo determinado, pero también delimita claramente las obligaciones del comprador, que no asume cargas económicas ajenas al contrato que no firmó.