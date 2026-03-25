Los economistas coinciden: "Los jóvenes en España no deberían poner entrada para comprar vivienda"

La crisis de la vivienda sigue dando mucho que hablar y es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles, que ven cómo los precios, tanto de las viviendas para una compra como en alquiler, no dejan de subir, especialmente en las grandes ciudades.

La situación actual, que se ve influenciada por la subida de precios y la precariedad laboral, hace que gran parte de la población tenga grandes dificultades para poder hacerse con un hogar. Se trata de uno de los mayores problemas de la sociedad española en la actualidad.

Ante esta situación, varios economistas coinciden en que uno de los principales obstáculos para que los jóvenes puedan comprar vivienda en España es la entrada inicial que exigen los bancos.

Entre quienes defienden esta idea se encuentra el economista Gonzalo Bernardos, que ha planteado diferentes medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El profesor de la Universidad de Barcelona habló del mercado de vivienda en España en su paso por el programa de televisión Al Rojo Vivo de laSexta, donde no dudó a la hora de mostrar su postura al respecto.

"En España los jóvenes no deberían poner entrada para comprar vivienda", aseguró Bernardos, cuya propuesta pasa porque estos no tengan que poner casi nada, "con una hipoteca del 100% avalada por la Administración pública y en aquellos impuestos de la compra se puedan pagar a plazos".

La propuesta de Gonzalo Bernardos

Los prohibitivos precios de alquiler y vivienda que se generan por la gran demanda y escasa oferta actual han llevado a que muchos apuesten por la compra de un inmueble en lugar de pagar una renta mensual.

Gonzalo Bernardos pone el foco en prestar una mayor atención al propietario para favorecer el mercado inmobiliario. En su opinión, es importante "cambiar y generar una política de vivienda que estimule a los propietarios a poner más viviendas de alquiler y que las administraciones públicas faciliten a los promotores construir más viviendas".

El economista asegura que con esta medida que propone se conseguiría reducir el mercado de alquiler y ampliar el mercado de compra. Bernardos tiene clara la responsabilidad de la Administración para asumir los costes que ello implica, y que supondría una reducción de la recaudación.

El experto destaca que este sacrificio se considera necesario para lograr revertir la situación adecuadamente. Sin embargo, a pesar de sus sugerencias, parece complicado que el mercado llegue a cambiar, al menos a corto plazo.

Evolución de la vivienda en 2026

Tras un 2025 marcado por las subidas, muchos españoles se preguntan cómo evolucionará la vivienda a lo largo del presente año 2026. Esto lleva a que haya dudas sobre si es mejor comprar una vivienda ahora o esperar.

La oferta de vivienda se reduce y la población aumenta, y al no construirse lo suficiente, lo que, sumado a la inseguridad jurídica de los arrendadores, hace que la situación sea realmente compleja.

Teniendo en cuenta el estudio de Fotocasa Research sobre la "Experiencia en compraventa en 2025", el 13% de los españoles mayores de 18 años intentó comprar una vivienda en el último año. Solo un 3% consiguió encontrar una vivienda que encaje con su presupuesto.

Este hecho provocó que el porcentaje de compradores que no encontraron vivienda fuera tres veces mayor al de compradores que acabaron firmando la operación. Actualmente, las previsiones apuntan a un mercado que en 2026 mantenga un volumen de operaciones estable, aunque lejos de los picos registrados en años anteriores.

Una de las grandes incógnitas tiene que ver con el precio de la vivienda. Tras los fuertes aumentos de 2025, con previsiones por encima del 15% para fin de año, el mercado encadena tres años de subidas marcadas, guardando el ritmo ciertas similitudes con los años previos a la burbuja inmobiliaria de 2007.

El pronóstico para 2026 es que el precio de la vivienda crecerá entre un 3% y un 10% como consecuencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda en España. Si no se corrige este déficit, el precio de la vivienda seguirá aumentando.

Ayudas a la vivienda disponibles

Las políticas públicas de vivienda serán uno de los elementos clave a tener en consideración. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 plantea como objetivo principal la mejora del acceso a la vivienda, con especial foco en el aumento de vivienda asequible, rehabilitación de las ya existentes y un mayor apoyo a jóvenes y familias.

Un 30% de los recursos se pasará a impulsar la vivienda protegida, además de reforzar el alquiler asequible y mejorar la eficiencia energética y accesibilidad de los inmuebles. El plan contempla también actuaciones específicas en zonas de mercado tensionado para poder mantener bajo control la evolución de los precios.

En la actualidad, está disponible el aval ICO para comprar vivienda, que algunas entidades lo ofrecen hasta el 24 de marzo de 2026, aunque se espera que desde el Gobierno se lance la ayuda de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra destinada a jóvenes. En el caso del Bono Joven para alquiler, se ampliarán a 300 euros al mes.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las previsiones para el presente año pasan porque estará marcado por la falta de oferta tanto en compraventa como en alquiler, así como por unos precios que continúan al alza.

En cualquier caso, si es preferible comprar una casa o esperar, todo dependerá de la situación de la vivienda en cada mercado local, así como del acceso a la financiación, el momento vital y la estabilidad financiera y capacidad de ahorro del comprador.