WOD España, la comunidad de mujeres que diseñan el alma de los espacios que habitamos y los transforman

Los espacios hablan de las personas que los transitan, que permanecen en ellos; tienen un mensaje que a veces pasa inadvertido pero que resulta de vital importancia. Es habitual que pasemos por lugares como oficinas, escuelas o coworkings sin pensar demasiado en quién decidió cómo serían.

Sin embargo, detrás de cada mesa compartida o cada sala donde se negocian contratos hay un alma que ha pensado en todos y cada uno de los detalles. Y ese alma es más femenina que nunca.

Este es el espíritu que define WOD Spain: una comunidad que conecta a las profesionales que crean estos ecosistemas urbanos y les aporta algo que durante mucho tiempo les faltó en este sector: red, altavoz y poder de decisión.

Reúne a diseñadoras, arquitectas, interioristas, emprendedoras, profesoras y directivas que comparten algo más que una labor: la convicción de que la creación de espacios es una herramienta de cambio social.

No solamente hablan de colores, materiales o mobiliario, sino de conciliación, de salud mental en la oficina, de sostenibilidad real y de cómo un aula, una recepción de hospital o un despacho de dirección pueden favorecer —o dificultar— la igualdad de oportunidades.

Su objetivo es tan simple de formular como complejo de alcanzar: que las mujeres que llevan años sosteniendo el sector tengan también visibilidad, capacidad de influencia y acceso a las decisiones estratégicas.

Para eso han creado esta red. Se forman juntas, comparten contactos y se abren hueco en los grandes foros. Y lo hacen desde una idea muy clara: cambiar los lugares es, en el fondo, cambiar la forma en la que trabajamos, cuidamos, aprendemos y nos relacionamos.

Detrás de WOD Spain hay nombres propios que han decidido poner su talento, su agenda y sus contactos al servicio de esta red.

Al frente de esta iniciativa están Soledat Berbegal y Gracia Cardona, dos perfiles que vienen de mundos distintos pero que tienen como misión común potenciar el liderazgo de las mujeres en este ámbito, favoreciendo su visibilidad para el desarrollo activo de una sociedad con equidad.

Soledat es consejera y directora de Reputación de Marca en Actiu, la empresa familiar de mobiliario para espacios de trabajo y contract —entornos comerciales, públicos o profesionales destinados a un uso intensivo y colectivo— premiada con el Nacional de Diseño 2017 y presente en más de 90 países.

Desde allí ha impulsado proyectos ligados a la sostenibilidad, la tecnología, el territorio y, sobre todo, a las personas, entendiendo su disciplina como una herramienta para crear soluciones que aporten calidad de vida por encima de la estética o de la mera funcionalidad.

Por su parte, Gracia Cardona, fundadora y editora de DiarioDesign y directora ejecutiva de Decotherapy, llega al sector desde el marketing y la obsesión por entender cómo funcionan los sistemas complejos: de la mente humana a los negocios.

Su trayectoria le ha permitido construir un ecosistema propio en una industria creativa donde el emprendimiento no es sólo una salida profesional, sino una forma de empoderamiento que ahora quiere compartir con otras.

Juntas, utilizan su amplia red para organizar eventos significativos y tejer una comunidad que, poco a poco, va ocupando el lugar que le corresponde en la conversación sobre cómo serán los espacios del futuro.

Completan WOD Spain otras profesionales que dibujan un auténtico mosaico de referentes. Por un lado, la interiorista y consultora Mireia Cervera, socia fundadora de Kintsugi Consulting, que ayuda a las empresas a definir estrategias comerciales y tácticas para llegar a quienes prescriben y deciden qué muebles, qué materiales y qué soluciones entran en cada proyecto.

En el ámbito de la empresa familiar encontramos a Arantxa Bernadí, que encarna la tercera generación al frente de Bernadí, una firma con más de medio siglo creando lugares de trabajo donde la productividad, el bienestar y la felicidad del usuario son el centro del plan.

Su obsesión pasa por transformar los entornos laborales desde la innovación y el diseño, pero también desde la cultura interna: equipos colaborativos, implicados y a gusto, capaces de creer en lo que hacen y en el impacto que tiene ello sobre las personas.

Desde la arquitectura, la voz de Anna Boscá llega con la calma de quien está acostumbrada a manejar equipamientos complejos. Directora del Departamento de Arquitectura Sanitaria y Equipamiento en Ramón Esteve Estudio, ha especializado su trayectoria en proyectos sanitarios, educativos y socioculturales.

En su labor, acompaña al cliente desde las primeras decisiones estratégicas y empuja cada encargo hacia la excelencia con una perseverancia que desmiente su discreción inicial.

Y en el puente entre la práctica profesional y la formación se sitúa María Antón‑Barco, doctora arquitecta y directora del Grado en Diseño de Interiores de ESNE.

Creativa y comprometida, defiende que lo que ocurre en las aulas debe ir por delante de lo que pasa fuera, y que lo que hace es una vía directa para mejorar la vida de las personas, formando a las profesionales del futuro para que sepan anticiparse a los cambios sociales y tecnológicos que redefinirán nuestros espacios.

WOD Spain no es sólo un nombre propio dentro del sector, sino una red abierta que crece a medida que más mujeres se reconocen en ese relato y deciden formar parte de él.

Se concibe como una comunidad multidisciplinar dirigida a empresarias, emprendedoras y ejecutivas que quieren reforzar el papel de ellas en la industria del diseño de oficinas, y que entienden que las alianzas son tan importantes como el talento individual.