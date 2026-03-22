Carla Barber, empresaria: "Tengo una trabajadora de baja y ni siquiera sé por qué, la veo en la playa y haciéndose las uñas"

La ex miss España, Carla Barber, es una de las empresarias más influyentes dentro del sector de la medicina estética. A sus 35 años, esta grancanaria ha construido una sólida trayectoria profesional a través de sus clínicas propias, su marca de cosmética y una potente presencia en redes sociales, seguida cada día por miles de personas.

Precisamente ha sido a través de YouTube y de su reciente paso por el pódcast de 'Búscate la vida', junto a José Elías, donde hemos podido conocer una faceta más personal y cercana de la empresaria. En él, Carla Barber ha repasado sus inicios, los retos que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera y también su etapa como madre criando sola a sus dos hijos.

Una decisión que reconoce fue "muy difícil" pero que tomó por un motivo muy claro: su felicidad. "Yo me levanto todos los días y agradezco lo que tengo y por lo que he trabajado. Soy feliz y no voy a dejar que nadie me quite eso. Quiero que mis hijos vean a una persona feliz", reconoce.

Más allá de ello, la empresaria se ha centrado en la que también es otra de las claves de su día a día: gestionar sus negocios y a su equipo. Una parte importante que no siempre se ve, pero que reconoce, marca completamente su rutina como emprendedora.

Ha sido precisamente sobre esto, con lo que Carla Barber no ha dudado en mostrarse crítica con algunas situaciones que, asegura, vive de cerca como empresaria en España: "Ahora si alguien se da de baja, ni siquiera sabes por qué se da de baja", comenta. Pone un ejemplo concreto que le ha generado bastante frustración en los últimos meses y relativo a una de sus trabajadoras.

"Tengo a una trabajadora de baja desde hace cinco meses. Ahí está en Instagram subiendo stories en la playa, haciéndose las uñas… Y mientras yo y el resto de sus compañeros partiéndose el culo a trabajar", asegura con indignación.

Una situación que, reconoce, le hace ir más allá y cuestionarse el momento actual. "¿Realmente en qué mundo vivimos? ¿En un mundo en el que si trabajas y te esfuerzas te critican?", añade.

La empresaria no duda en poner el foco en lo que implica estar al frente de un negocio propio, donde, según explica, todo depende directamente de su trabajo diario. "Yo todos los días me levanto y trabajo y lamentablemente, si no me levanto no se factura, como pasa en otras empresas", afirma.

Sin embargo, más allá de estas situaciones, Barber no duda en poner en valor todo lo que ha construido con sus diferentes negocios y el crecimiento que han experimentado en los últimos años. Y es que, tal y como reconoce, actualmente su grupo cuenta con un equipo de unas 35 personas y una facturación que supera los 11 millones de euros.

Otras empresas y proyectos

Un crecimiento que atribuye directamente a su propio esfuerzo y al de su propia madre, quien también ejerce de directora financiera. "La persona que trabaja más que yo en mis empresas es mi madre, ella es la directora financiera del grupo. Pero quitándola a ella, nadie trabaja más que yo", afirma, dejando claro el nivel de implicación que mantiene en su día a día.

Más allá de sus clínicas estéticas, también ha hablado de otras líneas de negocio y de cómo ha ido diversificando su actividad. Una de ellas nació en plena pandemia, cuando decidió dar un paso más y lanzar su propia empresa de compraventa de productos de cosmética y tratamientos estéticos, impulsando así su canal online a través de un e-commerce propio. Una apuesta que, según explica, ha funcionado especialmente bien, con un crecimiento del 71% en el último año.

Pero sus planes no se quedan ahí. La empresaria ha adelantado cuál será su próximo lanzamiento más inmediato: una nueva línea centrada en la suplementación, vinculada al concepto de longevidad, que verá la luz a finales de marzo. Además, trabaja también en uno de sus proyectos más ambiciosos a medio plazo centrado en la investigación y desarrollo de productos médico-estéticos, con la vista puesta en consolidar aún más su grupo dentro de la industria.