Es oficial: si realizas funciones superiores a las acordadas, puedes reclamar una subida salarial en un máximo de 6 meses

En muchas empresas ocurre una situación que, a primera vista, parece una buena noticia. Un trabajador recibe el reconocimiento de sus superiores, le felicitan por su trabajo y le comunican que van a darle más responsabilidad dentro de la compañía.

La escena suele empezar con entusiasmo. "La empresa confía en ti, hemos decidido ascenderte", le dicen al empleado. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar de las condiciones reales del puesto, la situación cambia.

Ni aumento de sueldo, ni mejoras en el horario, ni posibilidad de teletrabajo. Solo más responsabilidades.

Sobre esta práctica ha lanzado una advertencia del abogado laboralista Ignacio de la Calzada, muy activo en redes sociales, que explica que es más habitual de lo que parece que los trabajadores asuman funciones superiores sin recibir el salario que corresponde a ese puesto.

El especialista recuerda que, en estos casos, la ley contempla mecanismos para reclamar esas diferencias y evitar que el empleado termine realizando tareas de mayor categoría sin reconocimiento profesional.

Cuando 'ascenso' y salario difieren

El abogado describe una situación que se repite en muchas empresas. Un trabajador es llamado por su jefe, recibe felicitaciones y le comunican que pasará a desempeñar un puesto de mayor responsabilidad, como coordinar equipos o asumir tareas propias de un cargo superior.

Pero al preguntar por las condiciones, descubre que nada cambia realmente. El sueldo sigue siendo el mismo, el horario también y las obligaciones aumentan. En algunos casos incluso se añaden más cargas de trabajo sin ninguna compensación.

Según explica el especialista, esto puede generar una situación irregular desde el punto de vista laboral. Cuando un trabajador realiza funciones que corresponden a una categoría profesional superior, tiene derecho a que esa situación se reconozca económicamente o incluso a consolidar el ascenso.

El problema es que muchas personas no conocen este derecho y aceptan la nueva situación pensando que se trata de una etapa temporal o de una oportunidad para demostrar su valía. Sin embargo, en ocasiones ese reconocimiento nunca llega.

Qué dice la ley

La legislación laboral contempla lo que se conoce como desempeño de funciones superiores. Esto ocurre cuando un trabajador realiza tareas que corresponden a una categoría profesional más alta que la que figura en su contrato.

En estos casos, el abogado explica que existen dos vías principales para reclamar:

La primera es reclamar las diferencias salariales . Si un trabajador ha desempeñado esas funciones durante un periodo concreto, por ejemplo, sustituyendo a un superior durante unas semanas o meses, puede exigir que se le pague el salario correspondiente a esas tareas durante ese tiempo. Es decir, aunque el puesto no se consolide, la empresa debe pagar lo que correspondería por ese trabajo.

La segunda opción es reclamar directamente el ascenso o la categoría profesional superior. Para que esto sea posible, la ley establece unos plazos mínimos durante los cuales el trabajador debe haber estado desempeñando esas funciones. Según explica el abogado laboralista, el ascenso puede reclamarse cuando se han realizado funciones superiores durante seis meses dentro de un año o durante ocho meses dentro de un periodo de dos años.

Si se superan estos límites, el trabajador puede solicitar formalmente que se le reconozca la categoría profesional correspondiente.

Cómo reclamar el reconocimiento

El abogado insiste en que el procedimiento para iniciar esta reclamación no es especialmente complejo.

El primer paso suele ser enviar a la empresa un burofax solicitando el reconocimiento del ascenso o de la categoría profesional que corresponde a las funciones que se están realizando. Este documento deja constancia formal de la solicitud y sirve como punto de partida para iniciar el proceso.

En algunos casos, la empresa puede aceptar la petición y regularizar la situación del trabajador. Pero si la empresa se niega, el siguiente paso sería acudir a los tribunales para reclamar ese derecho.

El especialista recuerda que muchos empleados no llegan a este punto porque desconocen que la ley les protege en estas situaciones. Por eso insiste en la importancia de informarse y no asumir automáticamente que más responsabilidad significa trabajar más por el mismo salario.

"Si estás haciendo funciones de un puesto superior, ese trabajo tiene que reconocerse", explica. Aceptar más responsabilidades sin una mejora real de las condiciones laborales puede parecer un gesto de confianza de la empresa, pero también puede convertirse en una situación injusta si no se regulariza con el tiempo.