El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: tu empresa no puede obligarte a gastar vacaciones en fechas específicas

Las vacaciones son uno de los derechos laborales más conocidos, pero también uno de los que más dudas genera entre los trabajadores. Cada año, cuando llega el momento de planificar el descanso, surge la misma pregunta: ¿quién decide realmente cuándo se disfrutan los días de descanso, el trabajador o la empresa?

La legislación española establece un marco claro para regular esta situación. Aunque muchas personas creen que el empleado tiene toda la potestad o, por el contrario, que el empresario puede fijar las fechas que él decida, lo cierto es que la normativa plantea un sistema basado en el acuerdo entre ambas partes.

Ese equilibrio está regulado principalmente en el Estatuto de los Trabajadores, que determina tanto la duración mínima de las vacaciones como la forma en la que deben planificarse. Además, los convenios colectivos y la organización interna de cada empresa también influyen en cómo se distribuyen esos días de descanso a lo largo del año.

Cómo se fijan las vacaciones según la ley española

En España, las vacaciones laborales están reguladas en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma establece que todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, además, no pueden ser sustituidas por dinero mientras la relación laboral continúe.

La ley marca un mínimo claro: el periodo anual de vacaciones nunca puede ser inferior a 30 días naturales. Este punto es especialmente importante porque ni el contrato ni el convenio colectivo pueden reducir esa cifra. Sí pueden mejorarla, por ejemplo, concediendo más días o transformando esos 30 días naturales en días laborables.



A partir de ese mínimo legal, la forma de disfrutar las vacaciones puede variar bastante según el sector, la empresa o el convenio colectivo.

En algunas compañías se permite repartirlas en varios periodos a lo largo del año, mientras que en otras se concentran en determinados meses. También es habitual que existan diferencias en cómo se contabilizan: algunas empresas hablan de días naturales —que incluyen fines de semana— y otras de días laborables.

Lo que sí establece la ley de forma clara es que las fechas de disfrute deben fijarse de común acuerdo entre el trabajador y la empresa, lo que significa que ninguna de las dos partes puede decidirlas de manera unilateral como regla general.

Cuando no existe acuerdo entre empresa y trabajador, el conflicto puede acabar resolviéndose por decisión empresarial. No obstante, el trabajador tiene derecho a impugnar esa decisión ante los tribunales si considera que no se han respetado sus derechos.

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La idea es que se negocie una solución que tenga en cuenta tanto las preferencias del empleado como las necesidades organizativas del negocio. Sin embargo, siempre hay excepciones.



En la práctica, muchas empresas condicionan esas fechas porque necesitan garantizar que la actividad continúe funcionando. Por ejemplo, puede ocurrir que varios trabajadores soliciten los mismos días en verano o en Navidad.

En esos casos, la empresa puede establecer criterios para repartir las vacaciones, como turnos, rotaciones o prioridades según lo que marque el convenio colectivo.



También es habitual que determinados sectores establezcan periodos concretos en los que deben disfrutarse las vacaciones. Esto sucede, por ejemplo, cuando una empresa realiza un cierre vacacional en agosto o durante las fiestas navideñas.

Si ese cierre está recogido en el convenio colectivo, en el contrato o en el calendario laboral, los trabajadores deberán coger sus vacaciones en ese periodo.

Por tanto, aunque no se trata de una imposición arbitraria, la empresa sí puede influir en las fechas cuando existen razones organizativas o acuerdos previos establecidos en la normativa laboral aplicable.

Otro aspecto importante es el preaviso. La ley establece que el trabajador debe conocer las fechas de sus vacaciones con al menos dos meses de antelación.

Esto evita situaciones en las que la empresa comunique el inicio de las vacaciones con muy poco margen, algo que impediría organizar viajes, conciliación familiar o cualquier planificación personal.