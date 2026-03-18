Entra en vigor: ayudas de hasta 70.000 euros para reformar casas en pueblos de menos de 5.000 habitantes

La llegada de ayudas para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes ya se ha concretado este 2026, con diferentes líneas que buscan fomentar la accesibilidad, eficiencia energética y el acceso a la vivienda en zonas rurales.

Estas subvenciones forman parte de los esfuerzos por hacer frente a la despoblación en la denominada España Vaciada y revitalizar pueblos pequeños con oportunidades de vivienda reformada.

Las comunidades autónomas españolas han puesto en marcha programas específicos que varían en cuantía y requisitos, según la región y el uso de la vivienda.

En muchos casos, estas ayudas pueden cubrir una gran parte del coste de las obras, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por cada administración.

El objetivo principal de estas medidas es facilitar que propietarios y potenciales residentes puedan rehabilitar casas en áreas rurales, mejorando tanto las condiciones de habitabilidad como el atractivo de estos territorios, que históricamente han sufrido un fuerte descenso demográfico.

Las subvenciones para reformar viviendas rurales ya están en vigor y ofrecen apoyos potentes en varias comunidades. Están diseñadas para reducir el coste de habilitar casas en municipios con menos de 5.000 habitantes, especialmente cuando se destinan a vivienda habitual o alquiler regulado.

En consecuencia, las ayudas pueden llegar a ser de hasta 70.000 euros, si bien es cierto que va a depender de la CCAA.

En Galicia, por ejemplo, la subvención puede cubrir hasta el 75% del coste de la rehabilitación de la vivienda, con un máximo de 30.000 euros por inmueble si se destina a residencia habitual o alquiler regulado.

En La Rioja, las ayudas para compra, rehabilitación o autopromoción en localidades de hasta 5.000 habitantes varían según el tamaño del municipio y la edad del solicitante, con hasta un 40% del importe y máximos de 40.000 euros en pueblos muy pequeños.

En Aragón, la línea de ayudas se dirige a municipios de menos de 3.000 habitantes y, en este caso, suele requerirse que la vivienda reformada se destine a alquiler público; las subvenciones pueden situarse entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda.

En Castilla-La Mancha, otro de los focos de apoyo rural, se subvenciona hasta el 80% del coste de la rehabilitación, un máximo de 60.000 euros por vivienda, siempre que la casa sea destinada a alquiler asequible.

Y en otras regiones como Andalucía, los porcentajes habituales rondan el 40% del presupuesto, aunque pueden llegar al 75% para colectivos específicos como hogares con ingresos bajos o personas mayores, cuando incluyen mejoras de accesibilidad.

Para acceder a estas ayudas, en la mayoría de los casos hay que cumplir requisitos de uso y destino de la vivienda, como que se convierta en domicilio habitual o que se ofrezca en alquiler regulado durante un periodo mínimo.

Las solicitudes se gestionan generalmente a través de las administraciones autonómicas o locales correspondientes, y cada comunidad fija sus propios requisitos y plazos de presentación.

Es importante revisar las bases específicas de cada convocatoria para conocer las condiciones de elegibilidad, documentación y plazos, ya que pueden variar de una región a otra.

Asimismo, contar con un proyecto técnico previo y un presupuesto detallado suele ser necesario para justificar la subvención antes de iniciar las obras.

Si estás pensando en reformar una casa en un pueblo, informarte bien sobre las convocatorias disponibles en tu comunidad autónoma puede marcar la diferencia entre asumir todo el coste tú mismo o contar con apoyo económico público.