El Estatuto de Trabajadoras endurece las normas: trabajar 30 minutos más no son horas extras, es totalmente legal

Quedarse 15, 20 minutos o incluso media hora más en el trabajo no siempre significa que estés haciendo horas extraordinarias.

Aunque pueda generar rechazo entre muchos empleados, lo cierto es que en determinados casos esa prolongación de la jornada es completamente legal y no da derecho a cobrar un euro más.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha lanzado una advertencia que desmonta una de las creencias más extendidas en el ámbito laboral: confundir la recuperación del descanso con la realización de horas extra.

Según explica, ha atendido a numerosos trabajadores convencidos de que estaban acumulando tiempo extraordinario sin cobrarlo, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era devolver un descanso que su convenio no considera tiempo efectivo de trabajo.

El descanso se puede recuperar

La clave de todo está en el convenio colectivo. En muchas jornadas que superan las seis horas continuadas, existe el derecho a una pausa de entre 15 y 30 minutos. Sin embargo, no en todos los sectores ese descanso computa como tiempo de trabajo efectivo.

Cuando el convenio especifica que esa pausa no forma parte de la jornada efectiva, el trabajador debe recuperarla. Es decir, puede salir a descansar, tomar un café o desconectar unos minutos, pero después tendrá que prolongar su horario para completar el tiempo real de trabajo.

En ese escenario, salir media hora más tarde no implica estar haciendo horas extraordinarias. Jurídicamente, se está cumpliendo la jornada pactada. La diferencia puede parecer mínima, pero tiene consecuencias importantes si se decide reclamar ante la empresa o incluso acudir a los tribunales.

Según explica el abogado, no son pocos los casos en los que un empleado presenta una reclamación convencido de que realiza media hora extra diaria. Sin embargo, al revisar el convenio colectivo, se comprueba que el descanso no es tiempo efectivo y, por tanto, no existe exceso de jornada. El resultado, en muchos casos, es una demanda desestimada.

Cuando sí puedes reclamar

La situación cambia por completo si el convenio colectivo establece expresamente que el descanso sí es tiempo de trabajo efectivo. En ese caso, la pausa está incluida dentro de la jornada ordinaria y no debe recuperarse bajo ningún concepto.

Si la empresa obliga al trabajador a quedarse más tiempo para compensar ese descanso retribuido, entonces sí estaríamos ante horas extraordinarias. Y, por tanto, existiría base legal para reclamarlas o exigir su compensación en descanso equivalente.

El problema es que muchos empleados desconocen qué dice exactamente su convenio. En ocasiones, se da por hecho que el descanso siempre está incluido en la jornada, cuando no necesariamente es así. Cada sector regula esta cuestión de forma distinta y no existe una norma universal que se aplique a todos por igual.

Por eso, los expertos insisten en la importancia de leer el convenio colectivo aplicable antes de llegar a conclusiones precipitadas. No basta con comparar situaciones entre compañeros de distintas empresas, porque la regulación puede variar sustancialmente.

Un error frecuente

El desconocimiento de las normas laborales es una de las principales fuentes de conflicto entre empresas y trabajadores. En este caso concreto, la confusión sobre el cómputo del descanso puede generar tensiones innecesarias y expectativas equivocadas.

Muchos empleados sienten que están "regalando" tiempo a la empresa cuando se quedan unos minutos más cada día.

Sin embargo, si ese tiempo corresponde a la recuperación de una pausa no considerada trabajo efectivo, no se trata de un abuso, sino del cumplimiento de lo pactado en el convenio.

Eso no significa que todas las empresas actúen correctamente. Si el descanso está reconocido como tiempo efectivo y aun así se obliga a recuperarlo, sí existiría un incumplimiento. Pero para saberlo con certeza es imprescindible acudir al texto que regula la relación laboral.

Antes de reclamar, conviene revisar las condiciones específicas que rigen tu sector y asegurarte de que realmente existe un exceso de jornada. Porque en derecho laboral, una cláusula puede marcar la diferencia entre tener razón o no.