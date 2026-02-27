Desvelamos los cascos de Logitech G que coronarán a las campeonas del torneo femenino Magamers

El torneo femenino de League of Legends Magamers, impulsado por Magas, Vandal y Crónica Global, entra en su recta final con la emoción al máximo: después de semanas de competición, sólo queda por decidir quién se coronará en la gran cita de Barcelona.​

El 4 de marzo a las 10:00 h, la Talent Arena del Mobile World Congress será el escenario de una final presencial que reúne talento, tecnología y espectáculo, donde los equipos se disputarán no solo el título, sino también un obsequio muy especial pensado al milímetro para ellas.

Las campeonas se llevarán un regalo a la altura de su habilidad: unos auriculares inalámbricos Logitech G522 LIGHTSPEED de gama alta concebidos para un juego intenso y un rendimiento inigualable. Con sonido envolvente, iluminación RGB LIGHTSYNC con hasta ocho zonas personalizables y un micrófono de calidad profesional, cada partida se convierte en una experiencia legendaria.

Las finalistas tampoco se irán con las manos vacías: recibirán los nuevos Logitech G325 LIGHTSPEED, unos auriculares inalámbricos ligeros y estilizados que apuestan por un audio envolvente de 24 bits, un micrófono integrado con formación de haces y reducción de ruido por IA, y más de 24 horas de autonomía para que el ritmo no se detenga.

Logitech G325 LIGHTSPEED. Logitech

Logitech G, la división de gaming de Logitech International, se ha consolidado como un referente mundial en periféricos para PC y consola, con productos icónicos en auriculares, teclados y ratones pensados para quienes se toman el juego muy en serio.

Por eso, que las campeonas y finalistas de Magamers se lleven estos auriculares no es sólo un premio. Es una forma de subrayar quiénes son: jugadoras que compiten de verdad, que progresan y se abren su propio hueco en los eSports con herramientas a la altura de su nivel.

En un universo competitivo donde las mujeres reclaman y conquistan su espacio, contar con tecnología diseñada para impulsar su juego es también una manera clara de enviar un mensaje: su talento importa, su presencia es necesaria y el futuro de los eSports también se escribe con su nombre.

Además, estos auriculares también pueden ser tuyos: en la Comunidad de Magas estamos sorteando unos Logitech G325 LIGHTSPEED para que puedas disfrutar del mismo nivel de sonido que las protagonistas del torneo.

Si aún no formas parte, suscríbete a la Comunidad para no perderte este ni los próximos sorteos y experiencias exclusivas pensadas para nuestras lectoras.