Una abogada avisa: "Cuidado con guardar dinero en efectivo en casa, Hacienda puede sancionarte"

Guardar dinero en efectivo en casa es una costumbre tan antigua como el propio dinero. Durante generaciones, muchas familias han recurrido al clásico "colchón" como símbolo de seguridad y control sobre sus ahorros, especialmente en contextos de incertidumbre económica o desconfianza hacia las instituciones financieras.

En los últimos años, además, esa práctica ha recuperado parte de su sentido práctico. Las crisis tecnológicas, los apagones energéticos o las caídas de sistemas de pago han recordado que la infraestructura digital no es infalible y que el efectivo es la herramienta más inmediata para resolver necesidades básicas.

Se trata de una práctica legal, siempre que el origen del dinero sea lícito y esté debidamente declarado. No obstante, el problema surge cuando se manejan cantidades altas que no pueden justificarse, ya que Hacienda puede sospechar de blanqueo o de ingresos no declarados y aplicar sanciones de entre el 26 % y el 150 % de la cantidad no justificada.

¿Cuándo pregunta Hacienda por el dinero en efectivo?

La Agencia Tributaria de España, comúnmente conocida como Hacienda, establece que no existe ningún límite concreto en lo referente a cantidades a la hora de guardar dinero en casa.

Ahora bien, como ocurre con casi todo en materia fiscal, la ausencia de un límite explícito no implica ausencia de control. Los expertos recuerdan que el foco de Hacienda no suele ponerse en el mero hecho de guardar efectivo, sino en su procedencia y en la coherencia entre el patrimonio de una persona y lo que declara.

En este contexto, la abogada Sonia Sánchez explica en el medio El Mueble que es crucial poder demostrar que ese dinero tiene un origen legal, ya que, de no ser así, Hacienda podría considerarlo como dinero negro fuera de su control.

A la pregunta de si es legal tener mucho dinero en efectivo en casa, la respuesta técnica es que no existe ninguna ley que establezca cuánto efectivo puede guardarse en un domicilio. Sin embargo, la clave está en la trazabilidad.

Si una persona acumula grandes sumas en metálico y no puede acreditar que proceden de ingresos declarados, ahorros retirados del banco, herencias o ventas legales, Hacienda puede exigir explicaciones e incluso obligar a regularizar ese dinero en la Declaración de la Renta. En los casos más graves, pueden llegar sanciones importantes.

En paralelo, la legislación sí pone el acento en los pagos. En una sociedad cada vez más digitalizada, realizar grandes transacciones en efectivo resulta no solo incómodo, sino potencialmente sospechoso desde el punto de vista del control fiscal.

Imagen de ilustración de una persona guardando dinero en efectivo.

Sonia Sánchez recuerda que en España existen límites legales para los pagos en efectivo con el fin de prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y que actualmente el límite máximo para pagos en efectivo es de 1.000 euros cuando al menos una de las partes es un empresario o profesional.

Más allá de lo fiscal, guardar grandes cantidades de dinero en casa tiene riesgos evidentes en términos de seguridad. El efectivo es un objetivo claro para los ladrones, y el simple rumor de que en una vivienda hay dinero guardado puede convertirla en blanco de robos.

A diferencia del dinero en el banco, el efectivo sustraído es muy difícil de recuperar y no suele estar cubierto por seguros más allá de cantidades muy limitadas.

A ello se suman los riesgos derivados de desastres. Episodios recientes como la DANA en Valencia o la erupción del volcán de La Palma han mostrado cómo hogares enteros pueden perderse con todo lo que hay dentro.

Todo este contexto hace que acumular grandes sumas en casa resulte cada vez menos atractivo desde un punto de vista racional. Sin embargo, también es cierto que disponer de una pequeña reserva de efectivo puede ser muy útil para situaciones cotidianas o de emergencia.