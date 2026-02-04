El cóctel perfecto para brindar durante 2026 ha llegado a los locales de referencia de Cádiz: ¿aún no lo has probado?

Ha empezado un nuevo año y hay un montón de meses por delante para hacer planes... y para descubrir sitios nuevos. Vale como propósito de 2026 innovar en lo que a ocio se refiere y abrir la mente a experiencias y lugares. ¡Siempre hay que estar preparada para las sorpresas!

Y en este apetecible planteamiento Fundador tiene mucho que ofrecer. La legendaria marca ha dado un nuevo giro a sus propuestas de coctelería, apostando por la vanguardia, y está conquistando al público joven.

Uno de sus combinados estrella surge de la colaboración de esta revista y es perfecto para acompañar esos grandes momentos que están por venir, esas noches entre amigos o con tu persona especial que merece un brindis.

Se trata de Magas por Fundador, elaborado con Fundador Doble Madera, un brandy Solera Reserva, que se produce en las bodegas Fundador de Jerez, donde reposan con un doble añejamiento en las famosas Sherry Casks, barricas que previamente han contenido vinos amontillados y olorosos.

Con origen en Jerez y más de 150 años de historia, aporta el carácter y la autenticidad que definen la bebida, que añade zumo de lima, soda de pomelo y sal azul, entre otros secretos. Ya son muchos los selectos locales donde se puede pedir: Barcelona, Valencia... y Cádiz.

Para los que viven en esta ciudad andaluza o todos aquellos que vayan a visitarla a lo largo del año, ofrecemos una selección de establecimientos que incluyen este cóctel en su carta.

Bocana

Ubicado en la avenida de la Libertad de El Puerto de Santa María, este precioso restaurante frente al mar ofrece una experiencia global. Su fun food mezcla una carta de platos exquisita con música y coctelería. Es perfecto para esas sobremesas que se alargan e invitan a brindar mirando a la playa. La dirección gastronómica corre a cargo de Javi Navarro.

El local recomienda Magas por Fundador a sus clientes y lo define así: “Propuesta fresca y bien equilibrada dentro del brandy; destaca la presentación y el perfil cítrico". Y confirman la buena aceptación entre clientes que no solían pedir ese destilado.

¿Dónde? Av. de la Libertad s/n, 11500 El Puerto de Santa María

Amarola

Otra opción increíble que mira a la bahía, donde se puede degustar cocina de mar y deliciosos arroces. Alejandro Alcántara es el fundador y el chef de este restaurante, que cuenta con un Solete de la Guía Repsol. El equipo pone cariño en cada plato y ha logrado crear un ambiente maravilloso para poder disfrutar de ocasiones de cualquier naturaleza.

Quizá por eso se ha convertido en uno de los referentes de la ciudad desde su apertura en Puerto Sherry. El cóctel Magas por Fundador ha conquistado ya a la clientela, que suele elegirlo como alternativa fresca a los clásicos. Además, funciona muy bien con la oferta gastronómica. Un tándem perfecto.

¿Dónde? Paseo Marítimo Puerto Sherry, 2, 11500 El Puerto de Santa María

Plaza Canterbury

En Jerez de la Frontera se encuentra el último de la lista, no por ello menos importante. No es un sólo local, sino un complejo de ocio nocturno que todo el mundo conoce en la ciudad gaditana y que atrapa a público de todas las edades. Lleva abierto desde 1992 y supone una visita obligada.

Allí también se puede disfrutar del nuevo cóctel estrella. Este 'templo' para los jerezanos le aporta visibilidad y frescura. Los que prueban Magas por Fundador repiten y lo recomiendan a otros grupos, así que las copas en su característico color naranja se ve por todas partes. ¿Aún no lo has probado?

¿Dónde? C/ Nuño de Cañas (Plaza Canterbury), 11402 Jerez de la Frontera