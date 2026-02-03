Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Multipliqué mis ahorros cuando anoté en un calendario los platos que me salían bien"

En España, hacer la compra se ha convertido en un reto cada vez mayor para muchas familias, sobre todo con el encarecimiento sostenido de buena parte de los productos básicos. Evidencia de ello es que solo en el último año los alimentos han subido un 2,5 %, pero lo realmente preocupante es que, desde 2021, el aumento acumulado ya supera el 35,5 %.

Un impacto directo en el presupuesto de muchas familias y especialmente en aquellos hogares con más hijos, donde cada céntimo cuenta para poder llegar a fin de mes. De hecho, el gasto medio en alimentación de una familia española alcanza ya los 6.300 euros anuales según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Un desafío cotidiano al que se enfrenta cada semana Lourdes Álvarez, conocida en redes como @solosomos13. Esta madre de once hijos comparte en sus vídeos cómo es el día a día de una familia numerosa en España. Además de mostrar su rutina, aprovecha para ofrecer todo tipo de consejos sobre la organización en su familia y los trucos de ahorro que le permiten gestionar un hogar tan numeroso.

Una de las claves que Lourdes ha encontrado para ahorrar, incluso con una familia de trece miembros, está en la organización de las comidas. Lejos de improvisar, aplica un método sencillo pero muy eficaz con el que no solo ahorra tiempo, también evita compras innecesarias: "Lo primero es escribir todas las cosas que sabes hacer. Por ejemplo: arroces, pastas, sopas, ensaladas, carnes, pescado...", explica en uno de sus vídeos.

Una vez tiene claro su repertorio de recetas, Lourdes da un paso más: "Apuntas todas las recetas que te salen bien y después apuntas todo eso en un calendario, yo lo hago quincenal". Con ese sistema, planifica las comidas y cenas en función de lo que sabe que funciona: "Comidas y cenas en función de todo eso que yo sé que me sale bien. Ahorras un montón de tiempo y un montón de dinero".

Adaptar la compra al espacio

Más allá del menú, Lourdes presta especial atención al momento de hacer la compra, uno de los principales focos de gasto en cualquier hogar. En su caso, lo tiene claro: comprar en grandes cantidades no siempre significa ahorrar más. "El tema de la compra por una parte es una fuente de gasto, pero también puede ser una fuente de ahorro", señala en otro de sus vídeos.

Su método es comprar solo lo necesario y adaptarse al espacio disponible en casa. "Hago una compra semanal en función del espacio que tengo. No compro a nivel mensual porque me gasto más dinero porque cuando hay mucho se lo van comiendo y es difícil de controlar", explica. En su experiencia, comprar menos, pero con más frecuencia, le permite mantener el control y reducir el desperdicio.

Dos métodos sencillos con los que Lourdes Álvarez, no solo reduce gastos, sino que también gana control sobre su día a día. Su enfoque demuestra que el ahorro en el hogar no siempre depende de grandes ingresos, sino de aplicar la lógica, constancia y adaptar el consumo a las verdaderas necesidades y espacio de cada despensa.