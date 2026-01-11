La Seguridad Social lo establece: si naciste entre 1965 y 2002, tienes derecho a recibir 1.500 € aunque trabajes

En España el riesgo de pobreza y exclusión social, según el indicador europeo AROPE, no deja de crecer, impulsado por los bajos salarios y por el encarecimiento generalizado del coste de vida. Una combinación que sigue golpeando a millones de personas, especialmente a familias con hijos.

La brecha de género agrava aún más la situación: las mujeres españolas ganan de media casi un 20 % menos que los hombres y una de cada cuatro percibe un salario igual o inferior al mínimo. Precisamente para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, existe una ayuda en España destinada a aquellas personas nacidas entre los años 1960 y 2002: el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Una ayuda de hasta 1.500 euros destinada a personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica, que viven solas o en una unidad de convivencia y no alcanzan el nivel mínimo de ingresos para cubrir las necesidades básicas.

La abogada, mediadora y creadora de contenido jurídico, Ariadna López (@abogada_spain en TikTok), destaca en uno de sus vídeos esta ayuda: "Si naciste entre 1960 y el año 2002 puedes pedir una ayuda de 1.500 euros al mes aunque estés trabajando. Es el ingreso mínimo vital de la Seguridad Social y lo mejor es que puedes comprobar si te toca utilizando solo tu teléfono móvil".

Según detalla la experta, el procedimiento es rápido y muy accesible: "Solo tienes que buscar Ingreso Mínimo Vital en Google, clicar en el link y rellenar el formulario, una vez lo hayas rellenado te saldrá si puedes aplicar o no".

@abogada_spain ‼️ Existe una ayuda económica que puedes solicitar de forma online y mucha gente no lo sabe ‼️ 🔎 Solo tienes que buscar el Ingreso Mínimo Vital en Google, entrar en el enlace oficial y rellenar el formulario. Al terminar, el propio sistema te indica si tienes derecho a la ayuda o no. 👉 Además, si tienes hijos menores de 18 años, puedes recibir hasta 115 € extra por cada hijo. El trámite es: ✔️ 100 % online ✔️ Rápido ✔️ Sin complicaciones 😉 Informarte es el primer paso para no perder ayudas que sí existen. ✅ Sígueme en @abogada_spain para enterarte de todas las ayudas y trucos legales que pueden ayudarte 💖💖 ♬ sonido original - Abogada_spain

Para completar el formulario y saber si tienes derecho a esta ayuda, desde la propia Seguridad Social concretan que "es necesario proporcionar algunos datos personales básicos". Entre ellos, una dirección de correo válida y verificar la identidad mediante una fotografía del solicitante y del documento de identificación (DNI o NIE).

Además, el sistema requerirá adjuntar cierta documentación adicional que respalde la situación económica del solicitante antes de poder enviar la solicitud definitiva.

Requisitos básicos

Entre los requisitos básicos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital se encuentra el de residir legal y de forma efectiva en España de manera continuada durante al menos el último año. Esta condición tiene algunas excepciones, como en el caso de menores incorporados a la unidad familiar, víctimas de trata o explotación y mujeres que han sufrido violencia de género.

Además, es imprescindible acreditar una situación de vulnerabilidad económica, evaluada en función del patrimonio, los ingresos y los activos no empresariales. También se exige que la unidad de convivencia esté constituida desde hace al menos seis meses. A esto se suman otras condiciones específicas que pueden variar en función de las circunstancias personales de quien solicita o de su núcleo familiar.

Complemento de ayuda para la infancia

Dentro del Ingreso Mínimo Vital, existe un apoyo adicional dirigido a las familias con hijos: el complemento de ayuda para la infancia. Aunque forma parte del IMV, puede concederse también de forma independiente y su objetivo principal es combatir la pobreza infantil en los hogares más vulnerables.

La cantidad que se concede varía según la edad de los menores el 1 de enero de cada año, con tres tramos definidos: 115 euros mensuales por cada niño menor de tres años; 80,50 euros si tienen entre tres y seis años y 57,50 euros para los mayores de seis y menores de 18 años.

Este complemento está destinado a las unidades de convivencia que incluyen menores de edad y que cumplen los requisitos del IMV, así como los límites establecidos de ingresos, patrimonio y activos que exige la Seguridad Social. Tal como explica la abogada Ariadna López, "si tienes hijos te dan hasta 115 euros por hijo menor y solo tienes que hacerlo de manera online".

Para solicitarlo, no es necesario presentar un formulario específico adicional. El mismo trámite del Ingreso Mínimo Vital sirve para solicitar la ayuda principal como este complemento infantil. Dependiendo de la situación económica del solicitante, se concederá una de las dos ayudas o ambas a la vez.