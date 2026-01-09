Un restaurante en Barcelona, una exposición en el Thyssen y un espectáculo musical entre los planes de Magas

El inicio del año se enciende con propuestas que combinan cultura, gastronomía y tecnología. Desde exposiciones que invitan a reflexionar sobre la naturaleza hasta restaurantes que reimaginan la tradición mediterránea, pasando por espectáculos sensoriales y museos donde la vista se convierte en protagonista.

En Magas se reúnen las experiencias más inspiradoras del mes con propuestas para arrancar 2026 con curiosidad y nuevas formas de disfrutar del ocio.

Conciencia y arte

El 15 de enero, la galería Opera Gallery inaugura la muestra individual Ecos de Vida, de Cristina Babiloni. La creativa presenta sus obras más recientes de pintura y escultura, centradas en la conexión entre el ser humano y el entorno más salvaje y desconocido de los océanos y sus fondos.

Un pasaje de ecosistemas imaginarios generados con materiales orgánicos y reciclados como arpillera, arenas o acrílico, entre otros. Su nueva serie explora la unión de la tierra y el mar a través de volcanes, minerales y texturas geológicas.

'Ocean Stones', de la artista. Cedida

A través de su mirada transmite los ritmos del medio ambiente, proponiendo una reflexión sobre el equilibrio ecológico y el papel del arte como catalizador de esa conciencia. La exhibición temporal estará disponible hasta el 14 de febrero.

¿Dónde? Calle de Serrano, 56, Salamanca, 28001, Madrid.

Música en 360º

Flow es un nuevo espectáculo inmersivo que llega a Madrid. Una reinvención de los poemas sinfónicos — en concreto, El Moldava de Smetana— de una duración de 30 minutos. En este caso, se trata de una fusión de música clásica orquestal con electrónica y proyecciones monumentales de luz sobre paisajes naturales.

Este plan sensorial transporta al público por un río de imágenes hipnóticas: desde arroyos cristalinos y bosques frondosos hasta costas bañadas por el sol, aguas turbulentas y noches estrelladas, todo proyectado en 360º para envolver por completo la sala.

Presentado por la productora PROJEKTIL, se disfruta en la Friedenskirche de Madrid con tickets flexibles vía Fever, donde se pueden escoger asientos estándar o prémium en pufs con vistas privilegiadas. Perfecto para citas nocturnas, familias tranquilas o regalos originales accesibles a todos los públicos.

¿Dónde? Paseo de la Castellana, 6, Salamanca, 28046, Madrid

Nuevo sabor

La zona alta de Barcelona recibe al restaurante Puerto Fuego, un punto de encuentro de mariscos, paella y parrilla. Un ambiente relajado para probar un menú inspirado en la cocina mediterránea pero llevado a otro nivel.

Las bandejas de cigalas o mejillones funcionan como plato estrella para los entrantes. Para el momento del principal, los arroces servidos al centro junto con las carnes y pescados a la brasa al punto son los imprescindibles de la visita.

Cena en el nuevo restaurante. Cedida | @mariaalgaraphotography-10

El espacio está preparado para cualquier plan. Un lugar perfecto para disfrutar de la tradición culinaria de manera desenfadada con una cocina exquisita.

¿Dónde? Carrer de Flos i Calcat, 18, Les Corts, 08034, Barcelona.

Desafío visual

El Museo de las Ilusiones de Sevilla, diseñado por el experto en arte perceptual Moisés Villa, se corona como el rincón más original de la ciudad. Este enclave interactivo cuenta con habitaciones únicas donde cada perspectiva supone un reto a la lógica y la imaginación.

Entre sus salas icónicas destacan el cuarto inclinado, el revuelto y el túnel del vórtice, perfectos para capturar fotos imposibles. Diferentes sensaciones como la de la levitación, el gigantismo y los efectos 3D engañan al ojo sin necesidad de filtros.

La experiencia, de unos 45 minutos, es un despliegue de diferentes ilusiones ópticas que van desde la mesa Ames, el pasillo infinito o la habitación giratoria, ideal para risas familiares o planes de amigos.

Se encuentra ubicado en el centro histórico de Sevilla, cerca de la Catedral y el Alcázar y podrás adquirir las entradas online por franjas horarias.

¿Dónde? Calle San Eloy, 28, Casco Antiguo, 41001, Sevilla.

Muestra inmersiva

El Museo Thyssen de Madrid alberga la exposición Escuchando toda la noche la lluvia, de John Akomfrah, una mezcla de archivo histórico de imágenes coloniales combinada con ficción contemporánea.

A través de ocho videoinstalaciones multicanal con cine, sonido envolvente y paisajes sonoros, aborda temas profundos como la diáspora negra británica, la memoria en este momento histórico, la migración forzada y la crisis climática.

John Akomfrah, 'Canto VII'. Jack Hems

La comisaria, Tarini Malik, en coproducción con TBA21-Academy, ha creado una estética nocturna estudiada al detalle que genera una atmósfera contemplativa.

No es la típica exhibición de pintura, sino una experiencia inmersiva única, perfecta para jornadas culturales. Además, la entrada es gratis los lunes de 12:00 horas a 16:00 horas y los sábados de 21:00 horas a 23:00 horas para mayores de 18.

¿Dónde? Paseo del Prado, 8, Centro, 28014, Madrid.