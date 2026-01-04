Una barista con 7 años de experiencia, sobre su sueldo: "Cobro 1.600 euros netos al mes, debería ser más"

El café de especialidad sigue viviendo un crecimiento en el número de establecimientos que lo ofrecen, un reflejo de la demanda cada vez más interesada en la calidad, el origen y los matices del grano. Lo mismo sucede con el número de baristas, este sigue creciendo año tras año y los puestos ofertados para estos profesionales pueden alcanzar hasta los 25.000 euros anuales.

Un salario que puede aumentar en función de la experiencia, el dominio de idiomas y la formación específica. Así lo muestra una de las protagonistas de las mini entrevistas a pie de calle publicadas en la cuenta de TikTok @about_life_official, donde diferentes perfiles profesionales comparten su trabajo y condiciones laborales en España.

"Tengo 30 años y soy barista. Soy de Brasil y llevo un año en Barcelona", comienza explicando esta joven. Aunque su formación académica está en otro ámbito, su pasión por el café le hizo que combinase ambas aficiones: "Tengo un grado en comunicación y me metí en el mundo del café porque siempre me gustó, así que me formé en las dos cosas al mismo tiempo".

Con siete años de experiencia, defiende con convicción el valor de su oficio: "Creo que la mano del barista es más importante incluso que la plantación o la máquina en la que se haga el café porque sin ello no habría cómo hacer ese puente entre la plantación y el consumidor".

A su juicio, en España falta un reconocimiento hacia este perfil: "Creo que hay muchas panaderías, muchas cafeterías pero las personas que trabajan en este tipo de espacios no se ven como baristas".

En cuanto a su salario, señala que actualmente gana "más o menos 1.600 euros netos al mes". Aunque considera que podría ser más, también reconoce los márgenes limitados del sector.

"Sé la realidad que hay detrás de la cafetería. El café no es un producto muy caro, así que al final el sueldo es un poco ese equilibrio", concluye.

Sueldo medio de barista

El caso de esta barista afincada en Barcelona encaja bastante bien con la realidad salarial del sector en España. El sueldo de un barista en jornada completa suele situarse entre los 1.200 y los 1.600 euros brutos al mes, una horquilla que depende en gran medida de la ciudad, del tipo de cafetería y de la experiencia acumulada. En muchos casos, el salario parte de cifras cercanas al salario mínimo interprofesional y se complementa con pluses de convenio y propinas.

Los principales portales de empleo sitúan el sueldo medio en torno a los 1.450 y 1.500 euros brutos mensuales, lo que equivale a unos 17.000 o 18.000 euros brutos al año. Algunas estimaciones elevan incluso esa cifra hasta los 21.000 euros anuales, aunque suelen corresponder a perfiles con más recorrido profesional o a puestos en cafeterías de especialidad y grandes cadenas ubicadas en ciudades como Madrid o Barcelona.

Al inicio de la carrera profesional es habitual moverse en la parte baja del rango, entre los 1.200 y 1.300 euros brutos al mes. A medida que se gana experiencia, se dominan las técnicas más avanzadas y se trabajan idiomas, el salario puede crecer, especialmente en locales donde el café de especialidad tiene más peso y el cliente valora el trabajo del barista.

En términos de salario por hora, el sector de la hostelería paga de media entre 9 y 10 euros brutos, una cifra similar a la de otros puestos como el de camarero. En el caso de los contratos a tiempo parcial, muy habituales en cafeterías, los sueldos suelen situarse entre los 500 y los 800 euros brutos mensuales para jornadas de unas 20 horas semanales, siempre en proporción al número de horas trabajadas.