Eva, cocinera: "El truco para unas gambas al ajillo perfectas no es la temperatura del aceite, es retirar los ajos antes"

Las gambas al ajillo es una receta casi tan española como la tortilla de patatas o las croquetas. Por ello, el cómo hay que cocinarlas para que queden perfectas es tan importante como el resultado final.

El chisporroteo del aceite, el aroma del ajo y el punto exacto del marisco convierten esta tapa en un pequeño espectáculo doméstico. No es casualidad que siga siendo una de las recetas más buscadas cuando se quiere compartir algo sencillo, rápido y profundamente sabroso.

En ese terreno juega con ventaja el canal de YouTube Evacuinera, que ha publicado un tutorial dedicado a uno de los grandes clásicos del recetario español.

Lejos de complicaciones, la propuesta se apoya en técnica, producto y sentido común. Y, sobre todo, en un truco que marca la diferencia entre unas gambas correctas y unas memorables.

Para esta cocinera, experta en hacer fáciles las recetas más típicas, es retirar los ajos antes de incorporar las gambas a la sartén para, de este modo, evitar el amargor del producto.

Solo tres ingredientes

La filosofía de la receta es clara: cuantos menos elementos, más precisión hace falta. Aquí no hay salsas complejas ni tiempos largos. Solo gambas, ajos y guindillas, acompañados por un aceite de oliva virgen extra generoso que actúa como hilo conductor de todo el plato.

La autora insiste en la importancia del producto. Los ajos deben ser de calidad, bien laminados y controlados en el fuego. Las gambas, por su parte, tienen que estar limpias, peladas y, sobre todo, perfectamente secas.

Ese detalle, aparentemente menor, es clave para que el aceite emulsione bien y no se convierta en una mezcla aguada y peligrosa.

El resultado buscado no es solo sabor, sino textura. El aceite debe envolver el marisco, no hervirlo en sus propios jugos. Por eso se huye del agua y se apuesta por el calor alto y preciso.

El truco que cambia todo

El gesto más sorprendente de la receta llega al principio. Los ajos se doran primero y se retiran antes de que entren en escena las gambas. No es un capricho, sino una decisión técnica con varias consecuencias positivas.

Dejar los ajos en el aceite durante toda la cocción aumenta mucho el riesgo de que se quemen. Y un ajo quemado no solo es desagradable al morderlo, sino que amarga todo el conjunto. Al retirarlos en el punto justo, se conserva su sabor tostado y se evita que estropeen el plato.

Receta de gambas al ajillo

Además, este sistema permite un mayor control. Los ajos vuelven al final, cuando las gambas ya están en su punto, para integrarse durante apenas unos segundos. El resultado es un aceite aromático, equilibrado y sin notas agresivas.

A este truco se suma otro igual de importante: las gambas deben estar muy bien escurridas. Si entran húmedas en el aceite hirviendo, no solo se rompe la emulsión, sino que se producen salpicaduras peligrosas. La receta, en este sentido, es tan sabrosa como prudente.

Gambas al ajillo

La receta original recomienda usar una cazuela de barro sobre fuego directo, un clásico que mantiene el calor y realza la experiencia al servir. Sin embargo, no todas las cocinas lo permiten. La inducción, por ejemplo, no funciona con este material.

Lejos de ser un problema, Eva avisa con que basta con usar una sartén pequeña para cocinar y, si se desea, pasar después el contenido a la cazuela de barro ya caliente para llevarla a la mesa. La técnica no se resiente y el resultado sigue siendo el mismo.