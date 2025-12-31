Confirmado por la ley: si tu perro molesta a los vecinos, estos pueden denunciarte con hasta 3.000 euros de multa

Mujer saliendo del ascensor con su perro. Imagen generada con IA

Cada vez más personas viven en compañía de una mascota. Los perros y gatos son los animales de compañía más frecuentes, pero actualmente son muchos los animales que se han convertido en parte esencial del hogar y el bienestar emocional.

No es casualidad; según datos oficiales, uno de cada tres hogares en España convive con al menos un animal.

Sin embargo, a medida que crece la presencia de mascotas en pisos y comunidades, también aumentan las dudas y los posibles conflictos con vecinos.

¿Puede tu comunidad prohibir perros? ¿Qué pasa si un vecino se queja del ruido? ¿Qué derechos y obligaciones tienes como propietaria?

La respuesta está en una norma que se ha vuelto más relevante que nunca: la Ley de Propiedad Horizontal, una ley que, junto con las nuevas normativas de bienestar animal, marca las reglas del juego.

Mascotas en el vecindario

Tener mascota es un derecho, pero siempre dentro de una convivencia respetuosa. Pero lo que sí es claro es que tu comunidad no puede prohibir mascotas porque sí.

La duda más repetida es "¿Pueden prohibirme tener un perro en mi piso?". La respuesta es no, salvo situaciones muy concretas.

La Ley de Propiedad Horizontal, regulada en la Ley 49/1960, establece que los propietarios pueden usar su vivienda libremente siempre que no realicen actividades molestas, peligrosas o insalubres.

Textualmente, "según su artículo 7, se prohíben actividades molestas, insalubres o peligrosas, lo que podría aplicarse a mascotas si generan ruidos excesivos o daños".

Esto significa que lo que se prohíbe no es tener mascotas, sino causar molestias graves o continuadas. Si tu perro ladra de forma aislada o tu gato camina por el pasillo, no puede considerarse ilegal.

Además, los estatutos de la comunidad (artículo 5) pueden regular aspectos como el uso del ascensor o zonas comunes, pero no pueden vetar la tenencia de animales arbitrariamente.

El texto lo recoge literalmente: "los estatutos comunitarios no pueden vetar mascotas arbitrariamente sin justificación legal".

Los animales ahora son 'seres sintientes'

Un detalle clave que muchas personas desconocen: desde 2021, los animales están protegidos legalmente de otra forma. Gracias a la Ley 17/2021, ya no se consideran objetos, sino “seres vivos dotados de sensibilidad”.

Esto obliga a jueces y administradores de fincas a considerar también el bienestar del animal cuando hay conflictos.

Como recuerda el artículo: "las comunidades no pueden ignorar esta protección al imponer reglas".

Pero, ¿qué significa en la práctica?

Tu comunidad no puede aprobar normas que perjudiquen gravemente a tu mascota.

Las decisiones deben ser proporcionales, no arbitrarias.

En casos de separación o disputas vecinales, se tiene en cuenta el bienestar del animal.

Qué exige la ley a los propietarios

Convivir con un animal implica derechos, sí, pero también obligaciones claras para evitar conflictos. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales detalla varios aspectos que afectan directamente a las comunidades de vecinos.

El artículo 26 exige "mantener mascotas integradas en el hogar, en buenas condiciones higiénico-sanitarias y sin causar molestias, además de formación obligatoria y seguros para perros".

Es decir, debes garantizar que tu mascota:

No genere ruidos continuados.

No suponga un peligro para personas o animales.

Viva dentro de la vivienda, no aislada o en condiciones inadecuadas.

Y aquí llega uno de los puntos que más polémica ha generado: la ley prohíbe mantener perros o gatos habitualmente en terrazas, balcones, trasteros o patios.

El artículo 27 lo recoge de forma explícita: "se prohíbe mantener perros o gatos habitualmente en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos".

Esto afecta directamente a miles de comunidades donde antes se toleraban estas situaciones.

Si un vecino se queja

La convivencia no siempre es sencilla. Ruidos, olores, mascotas sueltas en zonas comunes… ¿Qué pasa entonces?

El texto consultado lo resume así: "Ante problemas, se recomienda diálogo en las juntas de propietarios y, si es necesario, recurrir a la justicia."

El orden recomendado es:

Hablar con la persona propietaria del animal. Muchas veces, el conflicto se resuelve conversando.

Tratar el asunto en junta de propietarios. Se pueden acordar normas internas siempre que no vulneren la ley.

Mediación o intervención del administrador de fincas.

Vía judicial, solo si las molestias son graves, demostrables y continuadas.

La comunidad tendría que probar que la mascota causa un perjuicio importante. No basta con un solo ladrido nocturno ni con que "me molesta ver perros en el portal".

Recuerda que se puede sancionar al propietario de la mascota por infracción del Artículo 7.2 LPH, con multas que varían desde 100 euros hasta 3.000 euros (o más, dependiendo de la gravedad y Comunidad Autónoma).

El equilibrio perfecto

La normativa actual busca un punto medio: garantizar tus derechos como propietaria de una mascota y, al mismo tiempo, asegurar que la convivencia sea pacífica para todas las personas que viven en el edificio.

El artículo lo resume así: "Estas leyes oficiales promueven la tenencia responsable de mascotas en propiedades horizontales, permitiéndola mientras no vulnere la convivencia."

En un país donde cada vez más hogares incluyen un animal de compañía, entender tus responsabilidades es tan importante como conocer tus derechos.