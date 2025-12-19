De una inolvidable 'tardevieja' en Alicante a un parque de atracciones navideño en Madrid: los planes de Magas

La época festiva ya está aquí y las ciudades han preparado las mejores actividades para que todos puedan acabar el año por todo lo alto.

Las opciones son variadas, se puede escoger entre propuestas gourmet, exposiciones, parque de atracciones o un mix de todas juntas en un solo lugar. Desde nuestra sección te recomendamos las mejores para que aproveches esta semana.

Lo nuevo del Museo del Traje

La sala vive una de sus mayores renovaciones de su exposición permanente, sustituyendo más de 350 piezas por otras de su fondo patrimonial, brindando una mirada renovada y dinámica a la colección.

Esta nueva etapa merece una primera visita o una vuelta al museo, ya que de las 54 vitrinas, 28 se han reorganizado completamente con nuevos relatos temáticos como La toilette, El jardín ilustrado y Los otros Balenciagas, este último dedicado a creadores coetáneos del diseñador vasco.

La reforma incluye obras que hacía años no se mostraban al público y nuevas adquisiciones que se incorporan por primera vez al recorrido, fomentando el compromiso que tienen con la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio textil español.

¿Dónde? Av. de Juan de Herrera, 2 (Moncloa - Aravaca), 28040 Madrid

Apúntate a la Tardevieja

El distinguido restaurante Pelican, ubicado en Alicante, prepara la mejor celebración para una tarde del 31 de diciembre memorable que anima a comenzar a brindar antes de la medianoche. El evento se dará en los dos espacios que tiene, Alicante–Gabriel Miró y Playa de San Juan.

El ambiente festivo se acompaña de un menú que cuenta con variados entrantes para compartir, como croquetas de jamón, salmón ahumado con mantequilla y nigiris variados, combinaciones que mezclan clásicos con guiños internacionales.

Como plato principal, se puede elegir entre black cod o una presa de Angus, dos platos que finalizan con un surtido de postres y copa final.

Brindis en el Pelican. Cedidas

El precio es de 60 € por persona para vivir una jornada con música, sin dejar de lado el auténtico viaje culinario de la experiencia.

¿Dónde? Pl. Gabriel Miró, 3, 03001 Alicante

Avinguda de la Costa Blanca, 148, local 3, 03540 Alicante

Hielo y diversión

En las vacaciones de invierno el mejor plan es visitar en familia Mágicas Navidades, el parque temático más grande de España, ubicado en Torrejón de Ardoz.

Vivirás 15 diferentes experiencias inmersivas para todas las edades, rodeado de paseos iluminados, espectáculos, gastronomía, mercado navideño y atracciones, dentro de una instalación que ocupa más de 100.000 metros cuadrados.

Vuelta al mundo en el parque. Roberto Sastre Cedidas

Entre los grandes atractivos destacan la puerta mágica; el show lumínico con música y baile en directo; y el vuelo de Santa, donde Papá Noel surca el cielo en su trineo iluminado, siendo el momento más esperado de la jornada.

El hielo es el protagonista del espacio, con la vuelta del Ice Festival, la mayor exposición de figuras de Europa y la única pista de patinaje sobre un lago de España. También puedes visitar la zona Nintendo, un mercado navideño artesanal, el espacio gastronómico de Bierhaus con actuaciones en directo y, para finalizar, el espectáculo nocturno Rocking Christmas, con luces, música y fuegos artificiales.

¿Dónde? Parque del Ocio, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Shopping de Navidad

La Roca Village en Barcelona hace una propuesta que combina moda, arte y gastronomía, convirtiéndose en un destino completo con más de 150 boutiques, que reúne marcas nacionales e internacionales, con descuentos especiales y servicios personalizados, para conseguir los mejores regalos y ponerlos bajo el árbol.

Las instalaciones están decoradas con arte de Flowers by Bornay y Pont de Querós, creando un entorno luminoso y cálido que amplifica el espíritu.

Por otro lado, el tributo a Lleida celebra el talento local con una exposición fotográfica de Toni Prim, un homenaje a Pepa Domingo y las ilustraciones de Lara Costafreda, que llenan de arte varios rincones de La Roca Village.

Diferentes empresas se posicionan con sus pop-ups y dos de las más esperadas son Rocambolesc de Jordi Roca, con sus postres creativos, turrones; y la nueva Bikineria Rocambolesc, que estarán abiertas allí hasta febrero.

Tienda de Rocambolesc. Cedidas

También se encuentran presentes Taste of Christmas, repleta de productos artesanos y delicatessen; y Aitana Gourmet, con una selección de productos de kilómetro 0 como aceite arbequino, vinos, mieles y frutos secos.

¿Dónde? La Roca Village s/n, 08430 Santa Agnès de Malanyanes, Barcelona

Navidad Intercontinental

El célebre hotel de Madrid está en plena explosión navideña, inspirándose en La Dolce Vita y evocando el encanto y la sofisticación del estilo italiano. Bajo la gran cúpula, los invitados estarán rodeados de luces cálidas, un gran árbol y una decoración floral que remite a la elegancia clásica y la alegría festiva.

Las cenas estarán dirigidas por el famoso chef Miguel de la Fuente, con un menú de seis pasos que van desde foie con anguila hasta postres con toques de yuzu y chocolate ahumado.

Un Papa Noel leyendo las cartas. Cedidas

Para aquellos que quieran celebrar las grandes fechas en el Intercontinental, la cena de Nochebuena tiene un precio de 295 € para los adultos y 125 € para los niños. Por otro lado, la velada de Fin de Año, que incluye cena, cotillón con DJ y música en vivo hasta la madrugada, cuesta 695 € para los adultos y 195 € para los menores. Si prefieres solo el banquete son 200 €.

Los que quieran ir de día, el hotel ofrece brunchs exclusivos el 25 y 31 de diciembre y 6 de enero, con una propuesta gastronómica con más de 200 elaboraciones en buffet gourmet, estaciones en vivo, mariscos, sushi y postres artesanales.

Además, hay un plan perfecto para la víspera de Reyes con una merienda que incluye opciones saladas y dulces, sin que pueda faltar el clásico roscón y la tarta de milhojas. La ubicación privilegiada del hotel lo convierte en un punto estratégico para ver la tan esperada cabalgata.

¿Dónde?

Paseo de la Castellana, 49 (Chamberí), 28046 Madrid

Madrid como escenario

Hasta el 4 de enero, la capital se establece como un gran entorno lleno de conciertos gratuitos en calles, plazas, balcones icónicos, parques e iglesias que recorren desde zambombas tradicionales hasta jazz, fado, flamenco y más.

El 19 de diciembre el balcón del Teatro Español acogerá las canciones de Blanca Paloma con toques de Falla y villancicos. Por otro lado, la Casa de la Villa ofrece los días 29 y 30 de diciembre clásicos de Ara Martí Quartet y soul de Juan Zelada.

Musica en los balcones. Cedidas

En los Jardines de Sabatini habrá varios conciertos al aire libre: el primero de ellos es el 20 de diciembre con Club del Río. El 21 hay doble jornada, por la mañana estará Creativa Junior Big Bang, con un poco de funk y bossa, y por la tarde llega Dany Noel Band. El último de los eventos es el día 22, con una zambomba flamenca de la familia de Parrilla de Jerez.

La Plaza de los Carros será armonizada por ritmos negros y de swing con la bandas Sugar Soul Shakers el 27; The Good Men Swingtet el 28 al mediodía; y The Buttshakers por la tarde.

¿Dónde?

Plaza Santa Ana, C. del Príncipe, 25, 28014 Madrid

Pl. de la Villa, 5 (Centro), 28005 Madrid

C. de Bailén, 2 (Centro), 28013 Madrid

Plaza de los carros (Centro), 28005 Madrid