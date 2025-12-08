Una trabajadora española de la construcción, en Australia: "Ganamos más de 180 euros al día por 10 horas"

Mar es una joven española afincada en Australia y creadora de contenido a través de su cuenta de TikTok @marrnogue. A través de sus vídeos va narrando su día a día en este país, así como sus viajes, sus jornadas laborales en el sector de la construcción en una Solar Farm (una gran instalación de paneles solares) , además de responder a las dudas más frecuentes sobre lo que implica vivir y trabajar en Australia.

Como muchos otros jóvenes españoles, Mar decidió dar el salto no solo por el deseo de viajar, sino con un objetivo claro: multiplicar sus ahorros. Una meta que, según ella, ha logrado con creces. "Con lo que trabajo en Australia en un año me da para ahorrar, viajar tres meses por Asia, comprar un iPhone, un coche, tener una casa propia y estar independizada", asegura en uno de sus vídeos más virales.

Para Mar, la clave no está tanto en el tipo de cambio con el euro, sino en la capacidad real de ahorrar: "En mi caso me parece inviable independizarme en España y poder permitirme todo lo que puedo tener aquí".

Su caso no es aislado. Cada vez más jóvenes se ven reflejados en esta situación y siguen sus pasos. De hecho, en los últimos dos años, más de 3.000 jóvenes españoles han emigrado a Australia con visados working holiday, lo que supone un aumento del 138 % desde 2022. ¿El motivo principal? Los sueldos. Frente a la dificultad de ahorrar en España, en Australia muchos logran triplicar su colchón económico en solo un año.

Una de las preguntas que más recibe Mar en sus redes es sobre el sueldo en Australia: ¿Cuánto se gana trabajando en el sector de la construcción en Australia? La respuesta, como ella misma explica, no es tan simple: "Depende evidentemente de la posición que tengas dentro del sector de la construcción y de con qué empresa estés trabajando. También depende de las horas", aclara.

Aun así, ofrece una referencia clara: "Para que os hagáis una idea, entre 28 y 50 dólares australianos la hora. 28 es el mínimo". Pero lo que marca la diferencia real son las horas extra. "Si trabajas a partir de las 8 horas te pagan el doble, como es mi caso, que trabajamos 10 horas al día".

En su empresa, concreta, el salario base era de 29 dólares australianos (aproximadamente unos 16,34 euros) por hora, pero con el llamado Overtime (horas extra) el pago sube al doble a partir de las 8 horas de trabajo. "A partir de las 8 horas de pagan 43,5 dólares australianos la hora (unos 24,53 euros)", detalla. Y los fines de semana, la remuneración se dispara aún más: "Las dos primeras horas a 43,5 dólares y las otras horas al doble, o sea, por 58 dólares australianos la hora".

Con ese nivel de ingresos y jornadas intensas, el ahorro acaba siendo considerable: "Al final por la cantidad de horas que haces, sale a cuenta", resume. Y es que, suponiendo un día con una jornada de 10 horas de trabajo, el sueldo ganado en un solo día alcanzaría los 319 dólares australianos, que vendrían a ser unos 181 euros al cambio.

Además, hay incentivos adicionales: "Si tienes cualquier tipo de licencia también recibes un plus y si tienes estudios relacionados que puedan ser útiles, también cobras más", explicaba en otro de sus vídeos.

Eso sí, no todo es ideal. El trabajo es exigente y monótono. "Pasas muchas horas al día de pie y caminando, es aburridísimo y monótono", admite. También hay que tener en cuenta el clima externo en Australia. Un clima que tanto en verano como en invierno llega a alcanzar temperaturas extremas.

Aún así y contra lo que podría pensarse, el verano, es para esta creadora de contenido mejor época para trabajar en una solar farm que el invierno: "Aunque haya incluso 43 ºC, no se pasa tan mal como en invierno. En pleno invierno hace un frío insoportable", asegura.