María, dueña de un bar: "El menú del día me cuesta 8,50 euros y lo vendo a 12, ese es el único beneficio que me queda"

España ostenta el título de ser el país con más bares y restaurantes por persona del mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), existe un bar por cada 175 habitantes, sumando en total 277.539 establecimientos y formando, en total, lo que se conoce como la cultura de los bares: el lugar en el que los españoles disfrutan, comparten y socializan.

A pesar de la increíble popularidad de estos establecimientos, la realidad es que los bares de España están enfrentando una crisis debido a múltiples factores: la caída del consumo, la falta de relevo generacional, el cambio de modelo de negocio —enfocado más en la comida rápida y franquicias— y, sobre todo, a la subida de los impuestos.

Uno de los bares que se enfrenta a estos factores a diario es el de María y José, donde sirven de media 40 menús del día cada jornada, pero apenas obtienen beneficios. De hecho, a su juicio, es algo que va a desaparecer en unos años, debido a la poca rentabilidad que tiene, explica en un reportaje de La Sexta.

La rentabilidad de los menús del día en España

El menú del día continúa siendo una de las fórmulas más arraigadas y exitosas de la hostelería. Solo en España, cada jornada se sirven cerca de cuatro millones de estos menús que incluyen bebida, primer plato, segundo y postre o café.

Las cifras hablan por sí solas: no es solo una opción económica, sino una auténtica costumbre nacional, un ritual cotidiano del que pocos bares pueden permitirse prescindir. O por lo menos, en los últimos tiempos.

La rentabilidad del menú del día ha cambiado considerablemente de unos años a otros. Ese modelo que durante décadas ha sostenido a miles de bares y restaurantes se encuentra hoy en una situación crítica, según los hosteleros.