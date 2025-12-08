Es cero turístico, pero perfecto para escaparse en invierno y disfrutar de uno de los mercadillos navideños más bonitos

Si formas parte de la población que disfruta celebrando la Navidad lejos de casa, ya sea en compañía de tu familia, amigos, pareja, tu mascota o incluso en solitario, tenemos buenas noticias.

Hemos hecho gran parte del trabajo por ti y hemos seleccionado el destino perfecto para que vivas unas fiestas inolvidables: Rupit.

Descubre un destino donde la historia, la tradición y la belleza natural se unen para crear una experiencia inolvidable, Osona.

Es aquí, en esta encantadora comarca, ubicada al noroeste de Barcelona, donde se encuentra uno de los tesoros mejor guardados de Cataluña.

Rupit, un precioso pueblo medieval, capaz de hacerte viajar en el tiempo y con apenas 276 habitantes censados, es el escenario perfecto para vivir la Navidad en su esencia más auténtica.

Y cuando descubras que alberga uno de los mercadillos navideños más destacados de toda Cataluña, no podrás resistirte a enamorarte por completo de este mágico destino que hemos seleccionado para ti.

Un pueblo de cuento

Si buscas un destino único, con historia, naturaleza y una experiencia navideña inolvidable, esta es la opción perfecta para tu próxima escapada navideña. No dejes pasar la oportunidad de vivir la Navidad en uno de los lugares más bonitos de España.

Osona es conocida por su rica historia medieval, reflejada en sus hermosos pueblos de piedra y calles empedradas. Rupit, que forma parte de esta comarca, es un claro ejemplo de un pueblo sacado de un cuento de hadas.

Rupit, Barcelona, en la comarca de Osona. iStock

Con sus casas de piedra, su puente colgante y sus estrechas callejuelas, este municipio te transporta directamente a otra época, donde el tiempo parece haberse detenido.

Visitar Rupit en Navidad es como adentrarse en una postal navideña. Sus calles empedradas, sus fachadas de piedra decoradas con luces y adornos, y el aroma a pino que se respira en el aire crean una atmósfera única para disfrutar de estas fechas tan especiales.

El pueblo, rodeado de montañas, cascadas y un paisaje natural impresionante, se convierte en el escenario perfecto para desconectar del bullicio de las grandes ciudades. No es de extrañar que fuera elegido el mejor del mundo por la Organización Mundial del Turismo (OIT).

Mercadillo navideño único

Pero la magia de Rupit no se limita solo a su encanto medieval. Durante la Navidad, este pequeño pueblo se convierte en el centro de una de las ferias más conocidas y visitadas de Cataluña: el Mercadillo de Navidad de Espinelves, situado a tan solo 20 kilómetros de Rupit.

Este evento, que cuenta con más de 40 años de tradición, atrae cada año a miles de turistas que buscan el árbol de Navidad perfecto, así como una experiencia llena de productos artesanales, gastronomía local y actividades para toda la familia.

Mercadillo navideño. iStock

La Feria del Abeto, celebrada entre finales de noviembre y diciembre, transforma el pueblo en un lugar lleno de luces, colores y música. El protagonista indiscutible es el abeto, cultivado en la región, y se pueden encontrar en sus puestos árboles de Navidad frescos y de gran calidad.

Pero no solo eso: también podrás disfrutar de una variedad de productos típicos, como embutidos, quesos, dulces y regalos artesanales, ideales para llevarse un pedazo de la tradición de Osona a casa.

Amigas paseando por un mercadillo navideño. iStock

La feria, además, ofrece una amplia gama de actividades que harán las delicias de los más pequeños, como talleres de magia, paseos en poni, y espectáculos de danza y teatro. Sin duda, un lugar donde la Navidad cobra vida, no solo para los niños, sino para toda la familia.

El entorno natural

Una de las mayores sorpresas de Rupit y sus alrededores es su increíble paisaje natural. El pueblo está rodeado de montañas, ríos y cascadas que lo convierten en el destino ideal para los amantes de la naturaleza.

Durante tu visita, puedes recorrer la famosa ruta de las cascadas, un recorrido circular que te llevará a través de frondosos bosques y hermosos paisajes.

La joya de esta ruta es el Salt de Sallent, la cascada más alta de Cataluña, que con sus 90 metros de caída te dejará sin aliento.

Ruta de las Cascadas, Osona. iStock

Durante el invierno, la cascada y el entorno se tiñen de un aire aún más mágico, creando una atmósfera perfecta para una escapada navideña.

El Salt de Sabaters y el Salt de Molí Rodó, otras dos cascadas cercanas, también ofrecen espectaculares vistas que convierten a Rupit en un destino ideal para los que buscan combinar la belleza natural con el encanto medieval.

Cómo llegar a Rupit

Rupit se encuentra a tan solo 1 hora y 20 minutos en coche de Barcelona, lo que lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana o una escapada navideña de varios días.

A pesar de ser un pueblo pequeño, su belleza y sus tradiciones lo convierten en un lugar muy visitado durante la temporada navideña, por lo que es recomendable llegar temprano para disfrutar de la experiencia sin aglomeraciones.

Pueblo de Rupit, Barcelona. iStock

Si prefieres no conducir, puedes tomar un tren hasta Vic, la capital de la comarca, y desde allí tomar un autobús directo que te llevará hasta Espinelves, donde podrás empezar tu experiencia navideña.