Roberto Verino vuelve a conquistar Madrid con su árbol de Navidad: un icono emocional en la Plaza Mayor

Todos los años, los madrileños y visitantes esperan ansiosamente el famoso encendido de luces que se inauguró el pasado 28 de noviembre. Desde la plaza de Cibeles, pasando por Sol, la ciudad se fue llenando de brillo y de ambiente navideño. Un acontecimiento que siempre es seguido por miles de personas.

Por tercera vez consecutiva, el diseñador Roberto Verino fue el elegido para adornar la Plaza Mayor con su espectacular árbol rojo estrellado, que ya se ha convertido en todo un referente. Se trata de un diseño de tul que cubre la silueta de la punta hacia abajo. Mide aproximadamente 16 metros y se ubica junto al mercadillo navideño.

Plaza Mayor de dia. Cedidas

El tejido semitransparente y sutil crea un lienzo perfecto donde las luces nocturnas multiplican su magia, transformando el día a día en un espectáculo de elegancia textil. Este material, propio del universo de la firma, evoca feminidad tradicional y delicadeza, reivindicando iconos auténticos.

La estrella que corona la estructura no es solo un símbolo tradicional sino que actúa como emblema del proyecto. Representa la memoria de su hija Cris y, por extensión, de todas las “estrellas” que cada persona guarda en su recuerdo.

La gran estrella. Cedidas

Un punto de encuentro diseñado y pensado para que sea más que una pieza decorativa, actúa como un icono emocional de la Navidad madrileña. El árbol se plantea como un gesto de compartir luz, emoción y esperanza en la ciudad.

Homenajeando al diseñador, comparte los mismos valores como la coherencia, autenticidad y estilo atemporal. Ya conociendo la historia del mismo, su visita no será igual y se podrá apreciar el trasfondo. Estará iluminando la Plaza Mayor durante toda la campaña para que puedas conocerlo o redescubrirlo.

Vistas de la entrada a la plaza. Cedidas

El proyecto une moda y tradición, conectando generaciones en un espacio vivo que invita a la reflexión bajo su brillo.