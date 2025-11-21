Irene Gil, experta fiscal, sobre los planes de pensiones: "Solo puedes desgravar hasta 1.500 € de lo que aportes al plan"

La jubilación en España marca un punto de inflexión en la vida de cualquier persona. Y es que, con ella llega ese momento tan esperado tras décadas de trabajo y cotización, así como el momento de empezar una etapa distinta. Pero para poder disfrutarla sin sobresaltos económicos, es fundamental anticiparse y organizar bien las finanzas personales.

Una pensión media de jubilación que actualmente se ha subido a los 66 años y 8 meses, salvo que se haya cotizado al menos 38 años y 3 meses, en cuyo caso es posible jubilarse a los 65 años. A esto se suma que la pensión media actual en España es de aproximadamente 1.506 euros mensuales.

Una cifra a la que no siempre se llega y que aún así, no siempre garantiza que se puedan cubrir los gastos y mantener el estilo de vida deseado. Esta es una de las razones por las que cada vez más personas optan por contratar un plan de pensiones privado. Este es un producto de ahorro a largo plazo pensado para complementar los ingresos en la jubilación.

Y es que, contratar un plan de pensiones privado puede parecer una opción inteligente, especialmente cuando el banco o la aseguradora lo presenta como una solución ventajosa desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, esta alternativa cuenta con un detalle importante y a menudo desconocido. Irene Gil, la experta fiscal, advierte que "esta es la trampa que te puede hacer el banco y con la que tienes que tener mucho cuidado".

Cuando una persona se interesa por estos productos, la mayoría de entidades financieras destaca el incentivo fiscal: "Te beneficia fiscalmente y te vas a poder reducir en la renta las aportaciones que haces al plan de pensiones". Y aunque esta afirmación es cierta, la especialista advierte que "el problema es que no te cuentan la parte mala, la que te va a perjudicar fiscalmente después".

La clave está en el límite de desgravación: "Las cantidades que aportas al plan de pensiones, es cierto que te las puedes reducir en tu renta, pero solo hasta un máximo de 1.500 euros". Esto significa que si alguien con un salario anual de 20.000 euros aporta a su plan, su base imponible pasará a ser de 18.500 euros, lo que reduce el IRPF en ese ejercicio. Pero la ventaja se vuelve en contra al llegar el momento del rescate.

"Puede ser que te arrepientas en el futuro cuando rescates el plan de pensiones", subraya Gil. Desde 2025, es posible recuperar el dinero si el plan tiene más de 10 años de antigüedad. Y ahí viene el gran error: "Cuando te vayas a jubilar o ahora a partir de este año que puedes rescatar el plan de pensiones si tienes una antigüedad de más de 10 años, vas a tener que pagar impuestos por todo el dinero que recibas en el rescate. En concreto, estas cantidades son rendimientos del trabajo y vas a tener que tributar por ellas en tu renta".

El riesgo del rescate

El problema se agrava si se rescata todo el dinero de golpe. "Ese año tu base imponible va a aumentar un montón y vas a estar en un tramo más alto, con un porcentaje de impuesto más alto". Gil ilustra esta situación con un ejemplo concreto: "Si tuvieras una pensión pública de 20.000 euros, estarías en el tramo de 30 %, pero si además rescatas 50.000 euros de tu plan de pensiones privado, tu base imponible pasaría a ser de 70.000 euros y estarías en el tramo del 45 %".

La recomendación es clara: evitar rescatar todo de una vez. "Lo mejor es hacer el rescate en forma de renta y elegir rescatar la cantidad exacta que no te vaya a hacer cambiar de tramo". Solo así se puede evitar un coste final elevado e inesperado que podría mermar seriamente los ahorros destinados a la jubilación.